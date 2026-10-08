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Victoria judicial para el expríncipe Andrés: la Justicia declara ilegales los registros de sus dos viviendas tras su detención por su vínculo con Epstein

Este giro en el caso no cierra la causa, ya que la investigación sobre el expríncipe Andrés no ha sido declarada ilegal

El expríncipe Andrés el día de su detención (Reuters/ Phil Noble)
El expríncipe Andrés el día de su detención (Reuters/ Phil Noble)
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El expríncipe Andrés ha logrado que el Tribunal Superior declare ilegales las órdenes que permitieron registrar dos de sus viviendas a comienzos de año, un revés para la investigación policial abierta por presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas. El juez Hilliard ha confirmado este jueves el acuerdo entre el hermano del rey Carlos III y la Policía del Valle del Támesis.

Las órdenes anuladas permitieron registrar Wood Farm, en la finca de Sandringham, y Royal Lodge, en Windsor, tras la detención de Andrés de Inglaterra el 19 de febrero, cuando cumplía 66 años. El exduque permaneció bajo custodia durante casi 12 horas y fue puesto en libertad bajo fianza policial sin que se le haya imputado ningún delito.

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La decisión pone en duda la validez del material recabado durante los registros, aunque no invalida por sí sola el resto de la investigación. Hilliard ha precisado que la anulación de las autorizaciones judiciales no implica que todas las actuaciones policiales fueran ilegales ni obliga a cerrar la causa. Andrés, que niega haber cometido delito alguno, fue detenido por sospechas vinculadas a su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

Imagen de archivo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III. EFE/EPA/ANDY RAIN
Imagen de archivo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III. EFE/EPA/ANDY RAIN

La causa contra el expríncipe Andrés

La investigación examina acusaciones de que pudo compartir información confidencial con Jeffrey Epstein durante el desempeño de esas funciones. La Policía del Valle del Támesis había obtenido las órdenes en el Tribunal Penal Central, conocido como Old Bailey, antes de efectuar los registros. El exduque de York recurrió a la revisión judicial al cuestionar tanto la legalidad de las entradas como la información presentada ante el juez que autorizó las intervenciones.

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La impugnación se centró en documentos que podían considerarse material de “procedimiento especial”, una categoría que incluía papeles obtenidos por el expríncipe Andrés durante sus funciones remuneradas o no remuneradas y protegidos legalmente por privilegio. La policía aceptó que no podía afirmar que los objetos incautados quedaran fuera de esa categoría.

Esa limitación impedía al juez del Old Bailey aprobar debidamente las órdenes de registro, según el acuerdo aceptado por las partes. Hilliard ha resumido el origen del conflicto en el Daily Mail: “Se cometió un error significativo en la solicitud y concesión de las órdenes de registro. Reconocer ese error es importante”.

Este jueves 19 de febrero ha tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk: ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación. La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)

La demanda del expríncipe Andrés

El juez también ha explicado que la policía admitió “poco después” de que Andrés de Inglaterra presentara su demanda que los registros habían sido ilegales. Esa admisión evitó inicialmente la celebración de una audiencia pública sobre la cuestión. El Tribunal Superior anuló formalmente las órdenes el 22 de julio, después de recibir la confirmación de que la policía aceptaba ese argumento. La resolución afecta a los permisos concretos para entrar en las propiedades, no a la continuidad de las pesquisas.

“Que las órdenes de registro hayan sido anuladas no pone fin a una investigación ni significa que toda la investigación fuera ilegal”, ha declarado Hilliard. El magistrado ha añadido que sospecha que todavía falta “bastante” para que la policía concluya su procedimiento legal. El litigio no termina con la anulación de las órdenes. El 4 de junio, la Policía del Valle del Támesis solicitó autorización para conservar los objetos incautados en las viviendas de Andrés si logra demostrar que existe otra base legal que justifique su retención.

Hilliard ha señalado que carecería de sentido devolver una propiedad que pudiera ser incautada legalmente después al amparo de otra disposición. El Parlamento ha previsto un procedimiento para que la policía mantenga el material cuando exista un fundamento legítimo para ello, una cuestión sobre la que el juez ha indicado que resolverá más adelante.

El expríncipe Andrés, en imagen de archivo (Europa Press)
El expríncipe Andrés, en imagen de archivo (Europa Press)

Los registros comenzaron el mismo día de la detención y la policía confirmó que habían terminado el 24 de febrero. El expríncipe Andrés residía entonces en Wood Farm, dentro de la finca privada de Sandringham, mientras esperaba la finalización de las obras de Mash Farm, donde estaba previsto que se instalara de forma definitiva. Royal Lodge era su anterior residencia en el recinto del castillo de Windsor.

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