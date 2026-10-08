La reflexión de Carlos Alcaraz sobre las elecciones del 29N: “Es muy importante saber qué está pasando para tener perspectiva y decidir cuál va a ser el futuro de mi país”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Go Nakamura)

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Carlitos conquistó hace menos de una semana el ATP 500 de Tokio, aunque su calendario no cesa y ya se encuentra inmerso en su siguiente cita: el Masters 1000 de Shanghái. Este mismo jueves, el tenista español atendía a los medios en rueda de prensa antes de debutar en su segundo torneo de la gira asiática. Ante las cámaras, además de hablar de cómo se encuentra y de su partido ante el argentino Cerúndolo, también dedicó unas palabras a comenzar el anuncio de elecciones generales, que se llevarán a cabo el próximo 29 de noviembre.

El número 3 del mundo explicó que, pese a la distancia que en ocasiones impone el calendario internacional, procura mantenerse informado sobre lo que sucede en su país. Alcaraz continúa viviendo en España y considera importante conocer la actualidad para poder tener una visión sobre el futuro. “Sigo viviendo en España y para mí es muy importante saber qué está pasando, qué está sucediendo, para tener un poco de perspectiva y decidir cuál va a ser el futuro de mi país”, afirmó.

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El murciano también puso el foco en la dificultad que puede suponer para los tenistas españoles seguir todas las noticias mientras compiten y viajan por distintos países. Aun así, aseguró que intenta mantenerse al día siempre que se encuentra fuera de España. “Todos los jugadores españoles sabemos lo que está pasando ahora mismo en España. A veces puede ser difícil encontrar toda la información y estar al tanto de las noticias, pero intento informarme siempre que salgo al extranjero o estoy de viaje”, explicó.

Carlos Alcaraz con la copa del ATP 500 de Tokio (REUTERS/Manami Yamada)

La coincidencia entre las elecciones y la final de la Copa Davis fue otro de los asuntos abordados por Alcaraz. El 29 de noviembre será una fecha marcada por ambos acontecimientos y el tenista quiso destacar el significado que tiene para él participar en una competición en la que representa a España. “Las elecciones serán el mismo día de la final de la Davis. Tener esta competición para representar a tu país me parece algo fantástico. En mi caso, estoy muy agradecido de ser español, y representar a mi bandera es una de las mejores cosas que puedo hacer ahora mismo”, afirmó.

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Su sensaciones para el Masters 1000 de Shanghái

Tras pronunciarse sobre la actualidad nacional, Alcaraz volvió a centrar la atención en su presente deportivo. El jugador llega al Masters 1000 de Shanghái después de conquistar el torneo ATP 500 de Tokio y asegura encontrarse en un buen momento. El tiempo que ha pasado alejado de la competición por lesión le ha permitido, según sus propias palabras, llegar con mayor frescura a esta parte del curso. “Ahora mismo me siento muy bien. Me siento fresco, con ganas de afrontar esta gira y este torneo. Estoy entrenando muy bien”, señaló durante la rueda de prensa.

El español le dio indicaciones a su compañero de equipo en medio del partido ante el argentino

El español reconoció que esta etapa de la temporada tradicionalmente le ha costado a la hora de encontrar su mejor tenis. En esta ocasión, sin embargo, pretende sacar partido al tiempo que tuvo que permanecer fuera de las pistas. “Ahora vamos a intentar aprovechar que gran parte de la temporada me la he perdido. He estado en casa, recuperándome, y ahora (estoy) con muchas ganas de estar viajando, (...) y de darlo todo”, explicó.

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Shanghái supone también un nuevo reto para Alcaraz. En sus dos participaciones anteriores, su mejor resultado llegó en 2024, cuando alcanzó los cuartos de final antes de perder frente al checo Tomas Machac. El murciano partirá como número 3 del ranking mundial y será el segundo cabeza de serie del torneo debido a la baja del italiano Jannik Sinner. Su primer partido será contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Alcaraz ya espera un estreno exigente independientemente de quién avance. Considera que cualquiera de los dos posibles rivales llegará con “bastante ritmo de fondo” y pronosticó un debut atractivo: “Un partido chulo, un comienzo de torneo que va a estar interesante”.