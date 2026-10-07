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Silvia Severino, psicóloga: “Hay una culpa que pesa más que cualquiera, y es la de pensar que hemos permitido que nos traten mal”

Por qué aparece este sentimiento tras una relación dañina y cómo dejar de responsabilizarnos por el trato recibido

Persona triste y pensativa
Montaje Infobae en el que aparece Silvia Severino.
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El amor propio es una parte importante de una buena autoestima. Sin embargo, no siempre es posible, sobre todo cuando tenemos un círculo cercano tóxico. A veces, la cercanía, la costumbre o el miedo a perder a alguien pueden hacer que pasemos por alto comportamientos que no deberíamos aceptar.

Las relaciones tormentosas pueden generar un desgaste emocional que va mucho más allá de una discusión puntual. Cuando los conflictos, las faltas de respeto o las situaciones que nos hacen sentir mal se convierten en algo habitual, es posible que terminemos normalizando aquello que en un principio nos habría parecido inaceptable. Y salir de esa dinámica no siempre significa dejar atrás únicamente a la otra persona, sino también reflexionar sobre cómo hemos permitido que nos traten en ciertas circunstancias.

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Sobre esta cuestión ha reflexionado la psicóloga Silvia Severino, que pone el foco en un sentimiento especialmente difícil de gestionar después de una relación de este tipo: la culpa por no haber sabido protegernos a nosotros mismos.

El sentimiento de culpa

Salir de una relación que ha causado daño no siempre supone que desaparezca de inmediato el malestar. Una vez que pasan el miedo, la tristeza o la incertidumbre que acompañaban a la situación, pueden aparecer nuevas preguntas sobre lo ocurrido. Entre ellas, una de las más habituales es pensar por qué se permitió durante tanto tiempo un comportamiento que estaba haciendo daño.

Aunque estas situaciones pueden darse en distintos ámbitos, desde las relaciones familiares hasta las amistades o el entorno laboral, es frecuente encontrarlas en las relaciones de pareja. En estos casos, la implicación emocional y el vínculo con la otra persona pueden hacer todavía más difícil reconocer determinadas conductas y alejarse de ellas.

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Severino explica que esta sensación puede ser especialmente dura porque todo aquello que se ha soportado puede haber dejado consecuencias en la autoestima. La persona no solo tiene que afrontar lo que ocurrió durante la relación, sino también la imagen que tiene de sí misma después de haber pasado por esa experiencia.

Primer plano del rostro de una joven adolescente con acné en la frente y mejillas, mirando hacia abajo con expresión pensativa. Viste una camiseta azul.
Persona triste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la psicóloga recuerda que nadie está completamente protegido frente a una relación dañina. Estas dinámicas no siempre comienzan con comportamientos evidentes, sino que pueden desarrollarse poco a poco hasta hacer que la persona empiece a cuestionar lo que siente, lo que piensa o incluso lo que está viviendo.

Por eso, la psicóloga considera importante no juzgar las decisiones tomadas desde el presente. La persona que estaba dentro de aquella situación actuó con las herramientas y la información que tenía en ese momento. En lugar de utilizar esa experiencia para castigarse, puede convertirla en un aprendizaje que le permita reconocer antes determinadas señales en el futuro.

Volver a confiar en tus propias decisiones

Después de vivir una situación en la que te has sentido menospreciado o maltratado, puedes empezar a desconfiar de tus propias decisiones. Es posible que te preguntes si volverás a equivocarte al elegir en quién confiar o si serás capaz de reconocer a tiempo aquello que no te hace bien. Recuperar esa seguridad requiere tiempo y no significa desconfiar de todo el mundo, sino volver a escuchar tus propias necesidades.

También es importante entender que aprender de una experiencia no significa permanecer atado a ella. Lo ocurrido forma parte de tu historia, pero no tiene por qué determinar la manera en la que te relacionas en el futuro.

Recuperar tus espacios, rodearte de personas que te hagan sentir seguro y volver a tomar decisiones sin miedo puede ayudarte a recuperar esa confianza. No obstante, si sientes que arrastras ese sentimiento durante mucho tiempo, es recomendable tratar este tema con expertos en salud mental.

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