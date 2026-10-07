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La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

El escrito sostiene que “sin delito no hay autor” y rebate la tesis de que la mujer del presidente utilizara su posición para impulsar su trayectoria profesional en la Universidad Complutense

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, durante un acto en el Palacio de la Moncloa. (EFE / J.J. Guillen)
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, durante un acto en el Palacio de la Moncloa. (EFE / J.J. Guillen)
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación por los que se enfrenta a un juicio con jurado popular. El Ministerio Público considera que los hechos investigados por el juez Juan Carlos Peinado durante más de dos años “no son constitutivos de infracción penal” y reclama la “libre absolución” de la esposa de Pedro Sánchez y de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez.

Así lo recoge el escrito de conclusiones provisionales presentado por la Fiscalía de cara al juicio, al que ha tenido acceso Infobae. El fiscal mantiene que “sin delito no hay autor” y sostiene que no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad penal a ninguna de las dos acusadas por las actuaciones desarrolladas en torno a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

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(Noticia en ampliación)

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