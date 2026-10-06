Una experta en marca, sobre Nuria Roca y Juan del Val: “Ninguno necesita hacerse pequeño para que el otro pueda crecer”

Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

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Nuria Roca y Juan del Val cumplen este 6 de octubre 26 años de matrimonio. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en el año 2000 y, desde entonces, ha construido una historia compartida que también ha evolucionado delante de las cámaras. Presentadores, escritores, colaboradores y habituales de la televisión, ambos han terminado convirtiéndose en una de las parejas más reconocibles del panorama mediático español.

Pero su interés no reside únicamente en los años que llevan juntos. También en la manera en la que han conseguido compartir profesión, exposición pública y vida familiar sin que ninguno haya quedado eclipsado por el otro. Para Ana Jiménez, experta en construcción de autoridad y marca personal, su caso resulta especialmente significativo porque han logrado algo que no siempre es sencillo entre dos personas tan expuestas.

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“Nuria Roca y Juan del Val me parecen un caso especialmente interesante desde el punto de vista de la marca personal porque han conseguido algo bastante difícil cuando dos personas comparten vida, profesión y exposición pública durante tantos años: ser una pareja muy reconocible sin terminar convirtiéndose únicamente en ‘Nuria y Juan’”, explica.

La asociación entre ambos es evidente. Trabajan juntos, hablan públicamente de su relación y sus opiniones sobre el amor, la fidelidad, la libertad o la convivencia generan interés. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: el público identifica perfectamente a cada uno por separado.

“Sabemos perfectamente quién es Nuria Roca sin Juan del Val y quién es Juan del Val sin Nuria Roca. Y esa independencia es probablemente una de las razones por las que la asociación entre ambos tiene tanta fuerza”, señala Jiménez.

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Y es que no siempre ocurre así con las parejas conocidas. En algunos casos, la exposición conjunta acaba creando una única identidad y resulta complicado entender qué aporta cada miembro individualmente. En el caso de Nuria y Juan, en cambio, existe una marca compartida sin que desaparezcan las dos marcas personales. Además, sus trayectorias no han evolucionado de la misma manera.

Juan del Val en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Dos nombres que funcionan juntos y por separado

Cuando comenzaron su relación, Nuria ya tenía una posición mucho más visible en televisión. Juan permaneció durante años en un segundo plano e incluso ha contado que llegó a trabajar detrás de algunos proyectos de su mujer. También decidió en un momento determinado dejar de trabajar para ocuparse de sus hijos, cuando la situación económica de Nuria era más favorable.

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Con el tiempo, el escenario cambió por completo. Juan construyó una carrera propia como escritor, guionista y colaborador televisivo y en 2025 ganó el Premio Planeta por Vera, una historia de amor. Nuria, por su parte, mantiene una trayectoria consolidada en televisión y continúa al frente de La Roca.

“Eso rompe con una idea que muchas veces tenemos sobre las parejas públicas: que para funcionar tienen que estar permanentemente equilibradas en términos de éxito, visibilidad o reconocimiento”, apunta la experta. Y añade: “Hay momentos en los que uno ocupa más espacio y momentos en los que lo ocupa el otro. Lo importante es que ninguno necesita hacerse pequeño para que el otro pueda crecer”.

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Nuria Roca y Juan del Val, a su entrada a los Premios Planeta 2025. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Una pareja que comparte y no compite

Esta diferencia de recorridos también explica que puedan coincidir profesionalmente sin que parezca que uno depende del otro. Juan participa en La Roca, pero llega al programa con una identidad vinculada a la escritura y a la opinión. Nuria, en cambio, ocupa un espacio relacionado con la presentación y la comunicación. “Pueden estar sentados en la misma mesa sin estar compitiendo por la misma silla”, resume Jiménez.

Desde el punto de vista de la marca personal, esa separación resulta especialmente valiosa. “Cuando dos personas conocidas forman una pareja, pueden ocurrir dos cosas: que la unión amplifique las identidades individuales o que termine absorbiéndolas”, explica. En su opinión, el matrimonio ha conseguido lo primero. “Con Nuria y Juan ocurre algo distinto. Existe ‘Nuria y Juan’, pero siguen existiendo con muchísima claridad Nuria y Juan”.

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Otro de los elementos que han alimentado el interés por ellos es su manera de hablar de las relaciones. Ambos han opinado públicamente sobre fidelidad, deseo, celos, libertad o modelos de pareja, lo que ha provocado que en numerosas ocasiones se intente averiguar cómo trasladan esas ideas a su propio matrimonio. Para Jiménez, aquí aparece otra de las claves de su estrategia pública: “Participan en esa conversación sin terminar de entregarla por completo”.

La experta considera que existe una diferencia fundamental entre hablar de la propia experiencia y exponer absolutamente toda la intimidad. “Una cosa es utilizar tu experiencia para hablar de determinados temas y otra convertir tu matrimonio en un reality permanente”, afirma. Ese límite, además, puede ser una de las razones por las que siguen despertando curiosidad.

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El público conoce determinados aspectos de su relación, pero no tiene la sensación de haber accedido completamente a su intimidad. “Exposición e intimidad no son necesariamente conceptos opuestos. Una persona puede ser muy abierta y, al mismo tiempo, tener límites”, apunta Jiménez.

La reina Letizia y el rey Felipe VI reciben a Juan del Val durante el almuerzo ofrecido en el Palacio Real con ocasión de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025 (José Oliva / Europa Press)

Dos personalidades diferentes

Sus diferencias personales también forman parte de la fórmula. Juan ha construido buena parte de su identidad pública alrededor de la opinión y de un estilo directo, mientras que Nuria cuenta con una larga trayectoria como comunicadora y presentadora. Para Jiménez, no sería correcto decir simplemente que sus marcas “se complementan”. “Es algo más interesante: sus diferencias también forman parte del valor de la asociación”, explica.

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El Premio Planeta ha supuesto, además, un paso importante para consolidar la identidad profesional de Juan. “Durante mucho tiempo, para una parte enorme del público, Juan podía ser ‘el marido de Nuria Roca’. “Hoy esa explicación resulta claramente insuficiente”, señala la experta. El reconocimiento literario ha reforzado una autoridad propia que ya no depende de su relación sentimental.

En el caso de Nuria, el proceso fue prácticamente inverso. Por eso, para Jiménez, el matrimonio representa un ejemplo especialmente interesante de cómo puede funcionar una pareja pública. Él puede protagonizar una conversación alrededor de su literatura y ella puede ponerse al frente de su programa sin necesitar que su marido esté presente. “Han conseguido que el ‘nosotros’ sume sin sustituir al ‘yo’”, resume Ana Jiménez.

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Y quizá ahí esté una de las claves de que, 26 años después de su boda, continúen despertando interés. No porque hayan terminado fusionándose en un único personaje público, sino porque siguen siendo dos personas reconocibles que han decidido compartir una parte enorme de su vida. Su fortaleza, concluye la experta, no está en parecer inseparables. Está en algo mucho más difícil: “Sabemos perfectamente quiénes son cuando los separamos”.