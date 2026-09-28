Los estudios de Juan del Val: “Mi único título es la EGB, este es mi bagaje académico. Me puse a trabajar con 17 años”

Juan del Val en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

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Juan del Val ha construido una carrera como periodista, guionista y novelista después de abandonar pronto los estudios y empezar a trabajar con 17 años en una obra, una experiencia que él ha vinculado a un “fracaso escolar estrepitoso” y a una adolescencia marcada por la falta de adaptación al sistema académico.

El marido de Nuria Roca relató a Elle que fue “un niño muy feliz” y que recibió de su familia dos herramientas que le han acompañado: “Determinación y sentido del humor”. En su casa, explicó, existía una fuerte preocupación por los estudios como instrumento para salir de una situación de humildad. Su infancia y adolescencia transcurrieron en el barrio de Sanicas, en el distrito madrileño de Villaverde, con problemas de conducta y de adaptación en el colegio.

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Juan del Val fue expulsado de varios institutos por su comportamiento y por su rechazo a la disciplina académica tradicional. El madrileño ha contado que dejó los estudios de forma prematura y atravesó una etapa personal complicada, en la que la calle y las malas compañías le llevaron a participar en peleas y a tener encontronazos con la autoridad. La situación incrementó la inquietud de sus padres por su futuro.

Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Los estudios de Juan del Val

En una de sus intervenciones en El Hormiguero, el comunicador recordó el impacto que tuvo aquel periodo en su familia: “A mí me creó una herida que yo no sabía solucionar y esa herida se la trasladé a mis padres. Al final tú ves a tu hijo sufrir, tú sufres y ves que no hay salida”. El sistema educativo de entonces, según su reflexión, no le ayudó a reconducir aquella etapa, aunque ha precisado que no guarda rencor. “No aprobé segundo de BUP. Mi único título es la EGB. Este es mi bagaje académico. Fui un adolescente complicado. Me puse a trabajar con 17 años”, afirmó a El Español.

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Su primer empleo estuvo ligado a la construcción, aunque ha aclarado que no fue albañil. “Me fui a trabajar a una obra, pero no he sido nunca albañil porque soy la persona más torpe del mundo colgando un cuadro”, relató a Elle, donde describió aquel trabajo como una ocupación que “detestaba profundamente”. La experiencia, iniciada con 17 años, fue “muy traumática”, según explicó en el programa de Pablo Motos.

“Trabajar en una obra no tiene por qué ser nada malo en absoluto, pero sí que es cierto que yo empiezo con 17 años. Soy muy niño, vengo de un fracaso indiscutible. Fue tremendamente duro”, narró. La afición taurina que mantenía desde niño le llevó a enviar textos a publicaciones locales y portales especializados. Sus crónicas recibieron una buena acogida y le permitieron conseguir colaboraciones remuneradas en revistas como Manos Blancas.

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La dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca al ganar el Premio Planeta 2025

La trayectoria de Juan del Val

El escritor ha explicado que llamó a periódicos y periodistas taurinos de Madrid convencido de que sabía escribir y conocía ese mundo: “Decidí con una mezcla de osadía, mentira y engaño llamar a los periódicos, a todos los que escribían de toros en Madrid, y en uno de ellos, en El Independiente, empecé a trabajar”.

Después colaboró con Clarín, Radio Nacional de España, Vía Digital y 6Toros6, entre otros medios. Más tarde dio el salto a la revista Man, donde comenzó a entrevistar a personajes, al considerar que el periodismo taurino tenía un recorrido limitado en aquel momento. El cambio de especialidad le llevó posteriormente a trabajar en Antena 3 y laSexta. “Veía que en el periodismo taurino no se podían hacer más cosas, al menos en aquel momento. Hice bien. Además, es lo que me apetecía hacer”, explicó.

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La narrativa de ficción llegó en 2011 junto a su mujer, Nuria Roca, con la novela Para Ana, de tu muerto. La pareja publicó después Agradecida la noche, en 2014, una etapa que le sirvió para adquirir experiencia en el formato largo antes de consolidarse como autor superventas y tertuliano de El Hormiguero. En su familia materna, formada por 11 primos hermanos, Juan del Val era el único que no había pasado por la universidad. “Todo el mundo es ingeniero. Yo fui el único que no fue universitario”, desveló en el programa de Antena 3.