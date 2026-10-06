Pedro Sánchez aprueba los dos decretos de vivienda para convalidarlos en la Comisión Permanente del Congreso, donde no necesita el voto de Junts: “No vamos a tirar la toalla”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa. (Europa Press)

Guardar

“El Gobierno va a seguir gobernando; ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este martes al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha finalizado con la aprobación de los decretos Maricarmen, los dos paquetes de vivienda que fueron tumbados por las derechas en el Congreso y que deberán ser convalidados en los próximos días en la Comisión Permanente de la Cámara Baja, donde no necesita el voto de los de Carles Puigdemont.

Sánchez está decidido a fiarlo todo a la vivienda y esta es la primera ficha para colocar el debate entre inquilinos y propietarios en el centro de la campaña electoral, una maniobra con la que busca eclipsar asuntos incómodos que los partidos de la oposición intentarán poner sobre la mesa, como los casos de corrupción que afectan a su partido y su entorno, además de la crisis migratoria en Ceuta.

PUBLICIDAD

En su discurso en La Moncloa este lunes, en el que anunció que adelantaría elecciones, el líder del Ejecutivo lamentó que el Gobierno ha tenido que trabajar con un Congreso muy bronco en el que muchos confunden ‘pactar’ con ‘renunciar’ y ‘bloquear’ con ‘vencer’ [...] Debemos movilizarnos y que el Parlamento nos dote con una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites”, afirmó.

Este martes, Sánchez ha vuelto a incidir en esta idea, sosteniendo que “cuando el Congreso da la espalda, el Gobierno no va a mirar a otro lado” y seguirá gobernando dentro de sus capacidades. El primero de los decretos, que incorpora la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor y la protección de los desahucios a colectivos vulnerables hasta el año 2030, además de ayudas a los inquilinos y bonificaciones fiscales a pequeños caseros, cuenta con el apoyo del PNV.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el presidente reconoce que no será tan fácil convalidar el segundo, que incorpora la renovación de los alquileres, una medida que provoca recelo a los nacionalistas vascos. Consecuencia de esa falta de consenso, ese segundo decreto no entrará en vigor hasta su convalidación en el Congreso.

La maniobra de Sánchez ya ha despertado la crítica del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha arremetido contra Sánchez por querer “secuestrar” el Congreso de los Diputados para aprobar los decretos de vivienda para ir “contra un derecho constitucional” como el de la propiedad privada.

Sánchez respeta la convocatoria de la huelga

Los decretos se han aprobado sobre la bocina en un momento en el que las calles se están moviendo para avanzar en la convocatoria de una huelga general por la vivienda, que sería la primera por este asunto en la historia de la democracia.

PUBLICIDAD

Preguntado por este asunto al finalizar la intervención, el líder del Ejecutivo se ha limitado a decir que “no tiene nada que decir sobre un derecho constitucional”, si bien evita asumir responsabilidades. El Gobierno ha hecho mucho por la vivienda. Hemos cambiado el paradigma, recordando que el gobierno aprobó la primera ley de vivienda. El problema que tenemos es que hay una amplísima mayoría de gobiernos autonómicos del PP que se niegan a aprobar esta ley”, ha zanjado.