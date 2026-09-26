El Congreso tendrá una nueva comisión accidental para la fuerza pública: trabajará en las capacidades y presupuesto para militares y policías

La nueva comisión tendrá como uno de sus ejes el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - crédito Visuales IA

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En el Congreso de la República se aprobó la creación de la Comisión Accidental Pro Fuerza Pública, una instancia que tendrá como propósito abordar asuntos relacionados con las capacidades, los presupuestos y las condiciones de quienes integran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La iniciativa fue impulsada por el senador Rafael Nieto Loaiza, del partido Centro Democrático.

El alcance de la iniciativa incluye además a los veteranos y reservistas de la fuerza pública. Según la información entregada por el despacho de Nieto, la comisión buscará recoger los problemas y requerimientos de estos grupos y promover acciones encaminadas a mejorar sus condiciones.

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La creación de esta instancia se enmarca en una figura utilizada por el Congreso para abordar asuntos específicos que requieren seguimiento, estudio o trabajo particular por parte de un grupo de congresistas.

La iniciativa busca conocer las necesidades de uniformados y sus familias

Uno de los propósitos será conocer directamente las necesidades y requerimientos de los uniformados - crédito Ejército Nacional

El comunicado señala que uno de los componentes de la nueva comisión será el diálogo con los integrantes de la fuerza pública y sus familias. La intención expresada es conocer directamente los requerimientos existentes y trabajar en la búsqueda e implementación de soluciones.

El senador Rafael Nieto se refirió a la aprobación de la iniciativa y explicó los objetivos que tendrá este espacio dentro del Congreso. “Hemos conseguido la aprobación del Congreso de una comisión accidental pro Fuerza Pública. Una comisión que tiene el propósito de trabajar para mejorar las capacidades, los presupuestos de la fuerza pública, tanto las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como las condiciones de nuestros veteranos y nuestros reservistas”, señaló el senador Nieto.

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El Congreso aprobó la creación de la Comisión Accidental Pro Fuerza Pública, una iniciativa liderada por el senador Rafael Nieto Loaiza - crédito Centro Democrático

De esta manera, el trabajo previsto no se limita a los integrantes activos de las instituciones. El comunicado incluye expresamente a los veteranos y reservistas como parte de la población cuyos problemas y requerimientos serán abordados por la comisión.

La iniciativa también contempla que las necesidades de las familias sean incorporadas al trabajo de la instancia parlamentaria. Según lo informado por la oficina del senador, esto se desarrollará mediante espacios destinados a conocer las situaciones planteadas directamente por los integrantes de la fuerza pública y su entorno familiar.

El objetivo planteado es que la información recopilada sirva como base para promover acciones relacionadas con las condiciones de los uniformados y de los demás grupos incluidos en el alcance de la comisión.

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Presupuesto, capacidades y condiciones de la fuerza pública

El presupuesto destinado a la fuerza pública estará entre los asuntos que abordará esta instancia del Congreso - crédito Luisa González/Reuters y Camila Díaz/Colprensa

Otro de los asuntos centrales será el fortalecimiento presupuestal y de las capacidades de las instituciones que conforman la fuerza pública. El trabajo parlamentario estará enfocado, según la información suministrada, en examinar las necesidades relacionadas con los recursos y las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. A partir de ese ejercicio, la comisión buscará promover acciones dentro del Congreso.

“Estamos convencidos de que dar soluciones a los requerimientos y problemas de la fuerza pública, sus familias y los reservistas y veteranos, no es solo un acto de justicia sino que contribuimos también a dar respuesta a las necesidades de seguridad de todos los colombianos”, agregó el senador Nieto.

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Con la aprobación de la comisión, sus actividades deberán desarrollarse de acuerdo con el mandato que se establezca para esa instancia y con las funciones asignadas a los congresistas que sean designados para integrarla.

¿Qué es una comisión accidental del Congreso?

El espacio parlamentario permitirá reunir en una misma agenda asuntos relacionados con capacidades, presupuesto, condiciones laborales y requerimientos de la Fuerza Pública - crédito Colprensa

Las comisiones accidentales son grupos de trabajo que pueden ser conformados dentro del Congreso de la República para atender una tarea, misión, estudio o asunto determinado. Su creación puede ser promovida mediante una proposición ante la plenaria de la corporación correspondiente o ante una comisión permanente, según el asunto que se pretenda abordar.

Una vez planteada la propuesta, la instancia competente debe aprobar su conformación. Posteriormente, la mesa directiva designa a los congresistas que harán parte de ella, teniendo en cuenta la relación de los legisladores con el tema, su participación previa o su capacidad para contribuir al trabajo requerido.

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La conformación de estas comisiones también implica establecer un mandato concreto. Esto significa que deben definirse las funciones que tendrán a cargo, los asuntos que deberán estudiar o sobre los cuales realizarán seguimiento y, cuando corresponda, los plazos para presentar los resultados o informes de su labor.