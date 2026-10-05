El hotel español que ha acogido al rey Felipe y la reina Letizia en Helsinki: suite presidencial por 4.800 euros la noche, estilo escandinavo y spa

El rey Felipe y la reina Letizia en montaje de Infobae en el Hotel NH Grand Hansa (Europa Press)

Guardar

Los reyes Felipe VI y Letizia han iniciado en Finlandia una visita de Estado que retoma la presencia de la familia real española en el país 37 años después de la última visita de un monarca. El viaje ha comenzado en el pabellón de Estado de la Terminal T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde la reina ha lucido un traje antes de partir hacia Helsinki. El Gran Hansa, hotel de cinco estrellas de la cadena española NH Collection en el centro de Helsinki, ha acogido este lunes el encuentro de los reyes con la colectividad española.

El Hotel NH Grand Hansa dispone de 224 habitaciones, un spa de 300 metros cuadrados con sauna finlandesa y baño turco, gimnasio, salas para reuniones y espacios destinados a eventos sociales. Felipe VI y doña Letizia se han reunido con residentes españoles en un inmueble proyectado por el arquitecto Armas Lindgren a principios del siglo XX. El hotel es el alojamiento más antiguo de la ciudad y se encuentra en una de las principales zonas comerciales de la capital finlandesa.

PUBLICIDAD

La visita es la primera de ambos al país, que cuenta con más de 3.800 residentes españoles. El Gran Hansa fue el primer hotel de NH Collection en Finlandia y el segundo de los países nórdicos, después del NH Collection Copenhague, inaugurado en Dinamarca en 2021. El edificio fue renovado por completo en 2024 y presenta un diseño escandinavo actual con mobiliario de diseño y piezas singulares.

Las habitaciones del Hotel NH Grand Hansa

El hotel que ha recibido a los reyes en Finlandia

Las habitaciones tienen superficies de entre 18 y 163 metros cuadrados. La suite presidencial, la estancia de mayor tamaño y precio, incluye camas de distintos tamaños, zona de trabajo, televisor de pantalla plana, comedor, salón, sala de reuniones y un baño amplio. Las tarifas oscilan entre 439 euros y 4.839 euros por noche en la suite presidencial, según el tamaño de la habitación y sus servicios. El importe incluye desayuno bufé en el restaurante, agua de bienvenida, café y acceso al minibar y al servicio de habitaciones.

PUBLICIDAD

El establecimiento cuenta con el restaurante Hansa Cafe Bar & Brasserie, que dispone de terraza, y con un bar de cócteles en la azotea con vistas panorámicas sobre Helsinki. Según la web del hotel, desde principios del siglo XX el edificio ha sido un lugar que ha acogido a habitantes de la ciudad, artistas, figuras de la cultura y responsables de la toma de decisiones que buscaban comida de calidad y compañía.

Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)

En cuanto a la comida que se puede disfrutar, la propuesta culinaria parte de la influencia francesa, pero sobre todo a las raíces de la cultura finlandesa. El hotel utiliza productos locales, orgánicos y de kilómetro cero, ha eliminado los plásticos de un solo uso y se presenta como un edificio eficiente desde el punto de vista ambiental, por lo que muestran un gran compromiso por la ecología.

PUBLICIDAD

La ruta de los reyes en Finlandia

El martes, el presidente finlandés Alexander Stubb y la primera dama Suzanne Innes-Stubb recibirán oficialmente a los Reyes ante el Palacio Presidencial de Helsinki. Ambos matrimonios saludarán desde el balcón del edificio antes de que comience la agenda institucional. Felipe VI mantendrá una reunión bilateral con Stubb sobre las relaciones entre España y Finlandia como miembros de la Unión Europea y de la OTAN. La conversación abordará también la seguridad y la defensa europeas, la guerra de Ucrania y los desafíos del Ártico.

El rey Felipe y la reina Letizia han comenzado su visita en Helsinki con un encuentro con españoles residentes en Finlandia

El monarca se reunirá con el presidente del Parlamento finlandés, Jussi Halla-aho, y con el primer ministro Petteri Orpo. Doña Letizia visitará con Suzanne Innes-Stubb la escuela de Käpylä, donde conocerá el programa bilingüe en español del centro. La jornada incluirá una reunión empresarial en Finlandia Hall dedicada a la inteligencia artificial, los semiconductores y la tecnología cuántica. Por la noche, Stubb e Innes-Stubb ofrecerán una cena de gala en el Palacio Presidencial en honor de los reyes Felipe y Letizia.

PUBLICIDAD