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Rufián pondrá "un mínimo de condiciones" a ERC para presentarse a las elecciones del 29N

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Barcelona, 5 oct (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pondrá "un mínimo de condiciones" a su partido para poder presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según han asegurado a EFE fuentes cercanas a Rufián -que abandera desde hace tiempo una propuesta de frente amplio de las izquierdas para hacer frente al escenario político que se abre con el auge de la extrema derecha-, el portavoz de ERC en Madrid sigue pensando que "la mejor opción es la de la confluencia provincia por provincia".

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"Está escuchando a todo el mundo porque todo el mundo le está llamando", señalan las fuentes consultadas.

Rufián considera que, desde que en 2019 asumió la responsabilidad de representar a ERC como portavoz de su grupo en el Congreso, ha demostrado lo suficiente como para poder tener ahora "un mínimo de condiciones de trabajo e influencia en la línea estratégica".

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Las mismas fuentes añaden que, si no se le respeta este "mínimo de condiciones", después de haberse "roto la cara" por ERC en el Congreso de los Diputados, "se irá a su casa".

En los últimos tiempos, la relación entre Rufián y la dirección de ERC se ha ido enfriando y, de hecho, la cúpula del partido se ha desmarcado reiteradamente de la idea de constituir un frente unitario con otras fuerzas de izquierda estatales.

No obstante, el pasado mes de julio, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dijo que apostaba "sin duda" por Gabriel Rufián para repetir como candidato de los republicanos en las próximas elecciones generales.

Y este lunes la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha insistido que Rufián es el "mejor candidato" para esta contienda electoral, si bien ha remarcado que el partido debe poner en marcha el proceso interno para elegir a su cabeza de lista. EFE

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