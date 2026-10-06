Cómo saber que estás de parto: las 5 señales que indican que tienes que acudir al hospital

Una mujer embarazada se toca la barriga en el sofá de casa (Magnific)

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El final del embarazo suele estar marcado por una mezcla de ilusión, nervios y muchas preguntas. Entre ellas, una de las dudas más habituales, especialmente entre madres primerizas, es cómo saber si las molestias que aparecen durante los últimos días son simplemente parte de la recta final o indican que el parto está a punto de comenzar.

Las contracciones, la presión en la pelvis o algunos cambios en el cuerpo pueden generar dudas, especialmente cuando se trata del primer embarazo. Además, no todas las mujeres experimentan el inicio del parto de la misma manera y algunas señales pueden aparecer horas o incluso días antes del nacimiento.

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Sin embargo, existen determinados síntomas que ayudan a identificar que el organismo se está preparando para el parto. Diferenciar las contracciones de Braxton Hicks de las contracciones de parto y conocer qué ocurre cuando se rompe la bolsa o se expulsa el tapón mucoso puede resultar clave para saber cuándo ha llegado el momento de ponerse en marcha, explica la doctora Paula Soriano, ginecóloga del Hospital Quirónsalud Murcia.

Contracciones regulares y cada vez más intensas

Una de las principales señales de que el parto puede haber comenzado son las contracciones, aunque no todas las contracciones que aparecen al final del embarazo significan que el nacimiento sea inminente. Las conocidas como contracciones de Braxton Hicks son irregulares y suelen ser indoloras o provocar una molestia leve, aunque su intensidad puede variar de una mujer a otra.

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Las contracciones de parto, en cambio, tienden a hacerse progresivamente más intensas, dolorosas y frecuentes. Según la doctora Soriano, unas contracciones que aparecen cada cinco minutos, duran entre 30 y 60 segundos y se mantienen durante más de una hora pueden indicar que se está produciendo el trabajo de parto.

Se rompe la bolsa amniótica

“Romper aguas” es otra de las señales más conocidas. La salida del líquido amniótico puede producirse de forma repentina, como un chorro, pero también puede manifestarse como un goteo constante.

Si el líquido es claro y la mujer se encuentra bien, no siempre es necesario salir inmediatamente hacia el hospital, especialmente si todavía no hay contracciones regulares. Sin embargo, si el líquido presenta una coloración distinta o aparece acompañado de sangrado, es recomendable acudir cuanto antes para comprobar que el bebé se encuentra bien y valorar la situación.

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Se expulsa el tapón mucoso

El tapón mucoso actúa durante el embarazo como una barrera en la entrada del cuello uterino. Cuando este comienza a modificarse, el tapón puede desprenderse y expulsarse.

Su aspecto suele ser el de una secreción espesa que puede presentar una pequeña cantidad de sangre. Su expulsión no significa necesariamente que el parto vaya a comenzar de inmediato, puesto que pueden pasar varios días hasta que se produzca el nacimiento, por lo que este signo, por sí solo, no implica tener que acudir corriendo al hospital.

Una mujer embarazada (Magnific)

Aparece dolor lumbar y presión en la pelvis

Durante las últimas etapas del embarazo también pueden aparecer molestias en la parte baja de la espalda y una mayor sensación de presión en la pelvis. Estos cambios pueden estar relacionados con el descenso del bebé hacia el canal del parto.

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Se trata de síntomas que pueden acompañar a la preparación del organismo para el nacimiento, aunque no permiten determinar por sí solos cuándo comenzará el parto. Su presencia junto a otros signos, especialmente las contracciones regulares, puede indicar que el momento se aproxima.

El cuello del útero comienza a dilatarse

La dilatación del cuello uterino es una de las señales más claras de que el parto está en proceso. A medida que avanza el nacimiento, el cuello del útero se modifica para permitir el paso del bebé.

No obstante, este cambio no puede confirmarse únicamente por las sensaciones de la embarazada. Es necesario realizar una exploración médica para comprobar si existe dilatación y valorar en qué fase se encuentra el parto.

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Ante la aparición de señales de parto, especialmente contracciones regulares o la rotura de la bolsa, es importante contactar con el equipo médico que lleva el embarazo y seguir sus indicaciones. Mantener la calma y tener preparada la bolsa para el hospital también puede ayudar a afrontar con mayor tranquilidad el momento del nacimiento.