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El nuevo horario de ‘La Promesa’ esta semana: RTVE retrasará su emisión por las tardes tras el capítulo especial de la boda de Curro y Ángela

La llegada de la ficción británica ‘Toda una mujer’ alterará la programación de La 1

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
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RTVE ha reordenado la emisión de La Promesa entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre: la serie abandonará la tarde el miércoles 30 para ofrecer en prime time la boda de Curro y Ángela, mientras que la cadena pública utilizará el impulso de sus ficciones diarias para lanzar también una producción británica.

El jueves 1 y el viernes 2 de octubre, La 1 emitirá los dos primeros capítulos de Toda una mujer a las 18:30 horas, entre Valle Salvaje, que empezará a las 17:45, y una nueva entrega de La Promesa, cuyo horario y duración quedarán modificados. La entrega nocturna girará en torno al enlace entre Curro y Ángela. El avance sitúa al personaje ante una decisión límite después de encontrar la carta en la que Pía confesaba que Leocadia fue la asesina de Jana.

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La cadena ha presentado la emisión como uno de los acontecimientos del año para la ficción diaria de Bambú Producciones. El especial desplaza puntualmente la serie de su franja de tarde, aunque mantendrá su presencia en La 1 durante toda la semana. RTVE colocará después Toda una mujer entre sus dos telenovelas diarias durante las tardes del jueves y el viernes. La estrategia busca presentar la nueva ficción internacional a una audiencia próxima a la de Valle Salvaje y La Promesa.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el miércoles en ‘La Promesa’

La desaparición de Curro durante la noche previa a la ceremonia deja el banquete en el aire. Ángela desconoce qué le ha ocurrido, mientras la familia se dirige a la iglesia con la expectativa de que el joven llegue a tiempo. El conflicto plantea si Curro aceptará casarse con la hija de la mujer a la que atribuye la muerte de Jana. Samuel también duda de si puede oficiar el enlace, en una jornada con varios asuntos abiertos en el palacio.

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El joven aparece en el último momento antes de la ceremonia, pero antes de entrar a la iglesia necesita hablar con Pía. Le confiesa que ha encontrado la carta que ella le ocultaba y le reprocha su silencio durante tanto tiempo. La doncella rompe a llorar, pero Curro no cede: la expulsa de La Promesa con una frase contundente, “eres la mayor decepción de mi vida”. Tras esta discusión, entra en el templo y aguarda con ansiedad la llegada de Ángela. Samuel oficia una homilía que conmueve tanto a los novios como al resto de la familia Luján.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

El momento decisivo llega con el “sí, quiero”. La mirada de Curro se cruza con la de Leocadia y el joven queda bloqueado, incapaz de responder. Permanece en silencio, sin que Ángela comprenda qué le ocurre. Manuel, ajeno al conflicto interno de Curro, tampoco entiende su mutismo. El tiempo se detiene en la iglesia: todo indica que el joven no puede aceptar el matrimonio con la hija de la mujer que asesinó a Jana. La incógnita queda abierta sobre si Curro se enfrentará a la señora de Figueroa, si seguirá adelante con la boda o si finalmente confesará la verdad que carga.

La nueva serie de RTVE

Antena 3 ya recurrió a una fórmula similar al aprovechar El secreto para acompañar el desenlace de Una nueva vida. La programación de La 1 concentra así el estreno de la miniserie británica en una franja respaldada por sus dos producciones de época. Toda una mujer consta de ocho episodios y fue emitida originalmente por Channel 4 con el título A Woman of Substance. La producción está protagonizada por Brenda Blethyn y adapta la novela superventas de Barbara Taylor Bradford.

'Toda una mujer', la ficción británica que llega a La 1 (RTVE)
'Toda una mujer', la ficción británica que llega a La 1 (RTVE)

La historia sigue a Emma Harte, una criada en la Yorkshire de 1911 que asciende hasta convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo. Su trayectoria se desarrolla contra los roles sociales de su tiempo y las barreras que afronta. Los seis capítulos restantes se emitirán los sábados, aunque RTVE no ha concretado todavía su horario definitivo. La serie fue el drama de mayor éxito de Channel 4 desde 2021.

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