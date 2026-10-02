Belén Esteban arrasa en audiencias en su regreso a Telecinco tras años de veto y se prepara para el directo: “Saben que cuento toda la verdad”

Belén Esteban vuelve a Telecinco. (Mediaset)

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El regreso de Belén Esteban a los estudios de Mediaset España se ha posicionado como el movimiento televisivo de mayor impacto en el panorama mediático nacional durante el otoño de 2026, poniendo fin de este modo a una marcada ausencia de más de tres años tras la cancelación de Sálvame. La popular personalidad televisiva acordó su retorno a la pantalla mediante una amplia entrevista dividida en dos entregas dentro del programa ¡De Viernes!.

Esta estrategia editorial dio comienzo el pasado viernes 25 de septiembre de 2026 con la emisión de un primer bloque grabado y alcanza su momento estelar este viernes 2 de octubre de 2026 con la reaparición en riguroso directo de la colaboradora en el plató central de la cadena.

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La primera toma de contacto entre la comunicadora y el público superó holgadamente las previsiones de la propia cadena al alzarse con un sobresaliente 18,7% de cuota de pantalla y sobrepasar el millón de espectadores de media, liderando sin discusión la franja nocturna de la televisión nacional. Esta cifra supuso un alivio notable para las métricas del grupo audiovisual de Fuencarral, demostrando la plena vigencia del tirón mediático de la de San Blas.

Las historias inéditas en la primera entrevista

Durante la emisión de la primera parte del espacio, la invitada desgranó un testimonio detallado sobre los pasajes más controvertidos de su vida personal y familiar, comenzando por la inesperada irrupción de su hija Andrea Janeiro a través de un documento firmado. Por primera vez en años de absoluto silencio mediático, la joven otorgó autorización por escrito a su madre para salir al paso de las informaciones difundidas en torno a la relación con su progenitor y desmentir públicamente las versiones que distorsionaban su realidad personal.

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Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

A renglón seguido, la colaboradora abordó la relación con Julia Janeiro, refiriéndose a ella con tono distendido como la Kim Kardashian de Ubrique, aunque marcando distancias de forma contundente al denunciar las profundas desigualdades en el trato brindado por Jesulín de Ubrique hacia sus descendientes. Según explicó la madrileña, mientras el torero apoyaba económicamente o facilitaba viajes a una de sus hijas, mantenía una ausencia prolongada e injustificada en la vida de Andrea, faltando a graduaciones, citas escolares y visitas en el extranjero, acumulando además dos años sin felicitarla por su cumpleaños y confirmando que entre ambas hermanas no existe contacto alguno desde hace cuatro años.

Asimismo, la tertuliana desveló el motivo real de su precipitada salida de la finca Ambiciones cuando su hija contaba apenas con ocho meses de vida, explicando que tomó la decisión de marcharse sin recursos económicos tras descubrir una deslealtad del diestro con la persona encargada de la decoración del bautizo de la menor.

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El esperado reencuentro en directo

De cara a la noche de este viernes 2 de octubre de 2026, la atención informativa se traslada por completo al estudio principal de Mediaset con la entrada en directo de Belén Esteban tras 1.198 días apartada de las instalaciones de la cadena. En esta ocasión, la colaboradora abandonará el formato de entrevista grabada para sentarse en la mesa de debate de ¡De Viernes! y someterse a las preguntas en tiempo real de un nutrido grupo de tertulianos y antiguos compañeros de cadena, entre los que figuran nombres tan conocidos como Terelu Campos, Rosa Benito o Antonio Rossi.

Belén Esteban y su entrevista más personal. (Mediaset)

Este reencuentro presencial promete elevar la tensión del programa al confrontar visiones contrapuestas sobre los acontecimientos abordados durante la última semana. Además de responder a las interrogantes del equipo de colaboradores, la invitada contestará minuciosamente a la catarata de reacciones, comunicados y réplicas vertidas desde el entorno de la familia Janeiro y por diversos comentaristas en los programas magacines de la televisión a lo largo de estos días.

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