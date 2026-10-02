Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Esmeralda Moya y Miquel Fernández al diseñador Eduardo Navarrete y la modelo Elisabeth Reyes

Concursantes 'Pasapalabra' esta semana. (Atresmedia)

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Pasapalabra renueva una vez más su panel de famosos a partir de este viernes 2 de octubre de 2026, manteniendo a cuatro nuevos rostros conocidos de la televisión, la moda y la interpretación hasta el próximo martes 6 de octubre. El exitoso concurso de Antena 3, presentado diariamente por Roberto Leal, mantiene así su icónica dinámica de rotar a sus invitados cada tres emisiones para prestar su ayuda a los concursantes que pelean cada tarde por completar el rosco y llevarse el codiciado bote del programa.

Durante estas tres entregas, los cuatro invitados se repartirán entre el equipo azul y el equipo naranja. Su principal cometido en el plató consistirá en poner a prueba su agilidad mental, cultura general y rapidez en las divertidas pruebas del concurso, entre las que destacan Una de cuatro, La Pista musical o Palabras Cruzadas. La destreza de las celebridades resulta fundamental en la dinámica del juego, pues de sus aciertos depende la cantidad de segundos extra que acumularán los concursantes para afrontar El Rosco final con garantías.

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En esta ocasión, el plató del programa recibe a un grupo muy variado de perfiles que combinan la interpretación en televisión y teatro, el diseño de moda y la pasarela. Desde la trayectoria actoral de Esmeralda Moya y la versatilidad escénica de Miquel Fernández, hasta el carisma televisivo del diseñador Eduardo Navarrete y la experiencia en el mundo de la moda de la ex Miss España Elisabeth Reyes, todos ellos aportarán su esfuerzo e ingenio para respaldar a los participantes en su duelo diario.

Quién es Esmeralda Moya

Esmeralda Moya, nacida en Torrejón de Ardoz (Madrid) el 31 de agosto de 1985, es una reconocida actriz y modelo española con una dilatada trayectoria en televisión y ficción nacional. Comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda trabajando para destacadas marcas internacionales y desfilando en pasarelas de ciudades como Milán, París, Tokio y Nueva York antes de dar el salto definitivo al terreno de la interpretación.

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Esmeralda Moya en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Su debut televisivo llegó a finales de los años 2000 y pronto se convirtió en un rostro muy popular de la pequeña pantalla gracias a producciones de éxito. Destacó de forma especial por sus papeles en series de televisión como 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Los protegidos, donde interpretó al personaje de Claudia, y el drama histórico Tierra de lobos. Posteriormente, ha participado en producciones como Víctor Ros, Apaches y Servir y proteger. Además de su labor interpretativa en ficción y teatro, la actriz ha ejercido como presentadora y colaboradora en diversos espacios de televisión.

Quién es Miquel Fernández

Miquel Fernández, nacido en Barcelona el 13 de febrero de 1980, es un polifacético actor y cantante español con un sólido bagaje tanto en el teatro musical como en la televisión y el cine. Comenzó su formación artística desde muy joven, destacando rápidamente en el ámbito del teatro musical, donde ha protagonizado algunos de los montajes más emblemáticos representados en España, entre ellos Rent, We Will Rock You, Jesucristo Superstar y Hoy no me puedo levantar, producción en la que encarnó al personaje de Mario.

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Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

En televisión, su carrera despegó con intervenciones en series de éxito tanto autonómicas como nacionales, destacando sus papeles en La Riera, Mar de plástico, El incidente, Fariña, Mentiras y Alba. Su versatilidad artística quedó demostrada ante el gran público cuando se proclamó ganador de la sexta edición del talent show Tu cara me suena en Antena 3 gracias a sus memorables imitaciones musicales. En cine ha participado en largometrajes como La gran familia española o Durante la tormenta.

Quién es Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete, nacido en la localidad alicantina de Bigastro en 1994, es un diseñador de moda y personalidad televisiva que se ha consolidado como uno de los perfiles más carismáticos del panorama mediático español. Se dio a conocer masivamente en el año 2018 al convertirse en uno de los concursantes más destacados del talent show de diseño de moda Maestros de la costura, emitido en Televisión Española.

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Eduardo Navarrete en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Tras su paso por el programa de costura, lanzó su propia marca homónima de moda, caracterizada por sus vistosos estampados, la transgresión y un estilo marcadamente personal. Su arrolladora personalidad le ha llevado a convertirse en un rostro habitual del entretenimiento televisivo, participando como concursante en la sexta edición de MasterChef Celebrity en 2021, así como en diversos formatos de debate, colaboración y moda en distintas cadenas nacionales.

Quién es Elisabeth Reyes

Elisabeth Reyes, nacida en Málaga el 25 de marzo de 1985, cierra el grupo de cuatro invitados que acuden a Pasapalabra. Saltó a la luz pública en el año 2006 tras proclamarse ganadora del certamen de belleza Miss España, un galardón que impulsó de manera decisiva su carrera profesional en el mundo de la moda, la publicidad y la pasarela nacional e internacional.

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Elisabeth Reyes, Miss España en 2006, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

A lo largo de su trayectoria, la modelo malagueña ha protagonizado numerosas campañas publicitarias y desfiles para reconocidas marcas y diseñadores. Asimismo, ha sido un rostro habitual en la televisión española, participando como concursante en formatos de gran audiencia como ¡Mira quién baila! en Televisión Española y el programa de aventura Expedición Imposible en Cuatro, además de colaborar puntualmente en diversos espacios de crónica social y entretenimiento.