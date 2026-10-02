España

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Esmeralda Moya y Miquel Fernández al diseñador Eduardo Navarrete y la modelo Elisabeth Reyes

Los cuatro famosos permanecerán en el programa de Antena 3 desde este viernes 2 de octubre hasta el martes 6 de octubre

Concursantes 'Pasapalabra'
Concursantes 'Pasapalabra' esta semana. (Atresmedia)
Guardar

Pasapalabra renueva una vez más su panel de famosos a partir de este viernes 2 de octubre de 2026, manteniendo a cuatro nuevos rostros conocidos de la televisión, la moda y la interpretación hasta el próximo martes 6 de octubre. El exitoso concurso de Antena 3, presentado diariamente por Roberto Leal, mantiene así su icónica dinámica de rotar a sus invitados cada tres emisiones para prestar su ayuda a los concursantes que pelean cada tarde por completar el rosco y llevarse el codiciado bote del programa.

Durante estas tres entregas, los cuatro invitados se repartirán entre el equipo azul y el equipo naranja. Su principal cometido en el plató consistirá en poner a prueba su agilidad mental, cultura general y rapidez en las divertidas pruebas del concurso, entre las que destacan Una de cuatro, La Pista musical o Palabras Cruzadas. La destreza de las celebridades resulta fundamental en la dinámica del juego, pues de sus aciertos depende la cantidad de segundos extra que acumularán los concursantes para afrontar El Rosco final con garantías.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el plató del programa recibe a un grupo muy variado de perfiles que combinan la interpretación en televisión y teatro, el diseño de moda y la pasarela. Desde la trayectoria actoral de Esmeralda Moya y la versatilidad escénica de Miquel Fernández, hasta el carisma televisivo del diseñador Eduardo Navarrete y la experiencia en el mundo de la moda de la ex Miss España Elisabeth Reyes, todos ellos aportarán su esfuerzo e ingenio para respaldar a los participantes en su duelo diario.

Quién es Esmeralda Moya

Esmeralda Moya, nacida en Torrejón de Ardoz (Madrid) el 31 de agosto de 1985, es una reconocida actriz y modelo española con una dilatada trayectoria en televisión y ficción nacional. Comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda trabajando para destacadas marcas internacionales y desfilando en pasarelas de ciudades como Milán, París, Tokio y Nueva York antes de dar el salto definitivo al terreno de la interpretación.

PUBLICIDAD

Esmeralda Moya en 'Pasapalabra'. (Europa Press)
Esmeralda Moya en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Su debut televisivo llegó a finales de los años 2000 y pronto se convirtió en un rostro muy popular de la pequeña pantalla gracias a producciones de éxito. Destacó de forma especial por sus papeles en series de televisión como 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Los protegidos, donde interpretó al personaje de Claudia, y el drama histórico Tierra de lobos. Posteriormente, ha participado en producciones como Víctor Ros, Apaches y Servir y proteger. Además de su labor interpretativa en ficción y teatro, la actriz ha ejercido como presentadora y colaboradora en diversos espacios de televisión.

Quién es Miquel Fernández

Miquel Fernández, nacido en Barcelona el 13 de febrero de 1980, es un polifacético actor y cantante español con un sólido bagaje tanto en el teatro musical como en la televisión y el cine. Comenzó su formación artística desde muy joven, destacando rápidamente en el ámbito del teatro musical, donde ha protagonizado algunos de los montajes más emblemáticos representados en España, entre ellos Rent, We Will Rock You, Jesucristo Superstar y Hoy no me puedo levantar, producción en la que encarnó al personaje de Mario.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

En televisión, su carrera despegó con intervenciones en series de éxito tanto autonómicas como nacionales, destacando sus papeles en La Riera, Mar de plástico, El incidente, Fariña, Mentiras y Alba. Su versatilidad artística quedó demostrada ante el gran público cuando se proclamó ganador de la sexta edición del talent show Tu cara me suena en Antena 3 gracias a sus memorables imitaciones musicales. En cine ha participado en largometrajes como La gran familia española o Durante la tormenta.

Quién es Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete, nacido en la localidad alicantina de Bigastro en 1994, es un diseñador de moda y personalidad televisiva que se ha consolidado como uno de los perfiles más carismáticos del panorama mediático español. Se dio a conocer masivamente en el año 2018 al convertirse en uno de los concursantes más destacados del talent show de diseño de moda Maestros de la costura, emitido en Televisión Española.

Eduardo Navarrete en 'Pasapalabra'. (Europa Press)
Eduardo Navarrete en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Tras su paso por el programa de costura, lanzó su propia marca homónima de moda, caracterizada por sus vistosos estampados, la transgresión y un estilo marcadamente personal. Su arrolladora personalidad le ha llevado a convertirse en un rostro habitual del entretenimiento televisivo, participando como concursante en la sexta edición de MasterChef Celebrity en 2021, así como en diversos formatos de debate, colaboración y moda en distintas cadenas nacionales.

Quién es Elisabeth Reyes

Elisabeth Reyes, nacida en Málaga el 25 de marzo de 1985, cierra el grupo de cuatro invitados que acuden a Pasapalabra. Saltó a la luz pública en el año 2006 tras proclamarse ganadora del certamen de belleza Miss España, un galardón que impulsó de manera decisiva su carrera profesional en el mundo de la moda, la publicidad y la pasarela nacional e internacional.

Elisabeth Reyes, Miss España en 2006, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
Elisabeth Reyes, Miss España en 2006, en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

A lo largo de su trayectoria, la modelo malagueña ha protagonizado numerosas campañas publicitarias y desfiles para reconocidas marcas y diseñadores. Asimismo, ha sido un rostro habitual en la televisión española, participando como concursante en formatos de gran audiencia como ¡Mira quién baila! en Televisión Española y el programa de aventura Expedición Imposible en Cuatro, además de colaborar puntualmente en diversos espacios de crónica social y entretenimiento.

Temas Relacionados

Antena 3PasapalabraAtresmediaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión del partido catalán ha condenado las medidas al fracaso

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

La mejor tarta de chocolate del mundo está en Alicante y la prepara el chef mexicano Rubén Alan Díaz

Díaz, chef chocolatero y embajador técnico y gastronómico de Puratos México, ha presentado una creación con crujiente de chocolate, cremoso de vainilla con plátano, maracuyá y fruta de la pasión, y una mousse de chocolate mexicano al 66%

La mejor tarta de chocolate del mundo está en Alicante y la prepara el chef mexicano Rubén Alan Díaz

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Feijóo responsabiliza al Ejecutivo del fracaso de las votaciones y asegura que “España no aguanta más”

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Murcia activa alertas por lluvias e inundaciones mientras la A-30 queda anegada hacia Cartagena

El aviso rojo se ha activado tras acumulados de hasta 115 litros por metro cuadrado en el Campo de Cartagena

Murcia activa alertas por lluvias e inundaciones mientras la A-30 queda anegada hacia Cartagena

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

El fracaso del Ejecutivo deja la puerta abierta a que Sánchez adelante los comicios

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

Pedro Sánchez se da dos días para decidir: escuchará a las calles este fin de semana sin descartar un adelanto electoral

Las inmobiliarias celebran la caída de los decretos de vivienda y reclaman un plan para aumentar la oferta: “Se ha frenado una propuesta equivocada”

ECONOMÍA

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

DEPORTES

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años