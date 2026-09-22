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Cuál es la base científica del veranillo de San Miguel: por qué el calor puede regresar a finales de septiembre

El fenómeno vinculado a la festividad del 29 de septiembre reaparece con fuerza, aunque los expertos insisten en que no responde a ningún patrón fijo cada año

Cielos despejados y altas presiones dominan el panorama meteorológico español durante los días asociados al tradicional veranillo de San Miguel. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo
Cielos despejados y altas presiones dominan el panorama meteorológico español durante los días asociados al tradicional veranillo de San Miguel. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo
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Cada año, cuando el otoño empieza a instalarse en el calendario, surge la misma pregunta entre quienes siguen la meteorología: ¿por qué a veces regresa el calor justo antes de que llegue el frío? La respuesta tiene nombre propio en España desde hace siglos: veranillo de San Miguel. Pero, ¿existe algo detrás de esta creencia más allá de la tradición popular?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha sido clara al respecto. Se trata de una observación popular, no de un patrón atmosférico que se repita de forma garantizada cada año. Aun así, la coincidencia de este 2026 resulta llamativa. España atraviesa esta semana un episodio de calor atípico para finales de septiembre, con previsiones que sitúan las temperaturas máximas muy por encima de lo habitual en varios puntos del país, justo cuando se cumple la fecha en que la tradición sitúa este fenómeno.

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Las cifras que maneja el organismo explican por qué el episodio ha generado tanta atención esta semana. Badajoz podría alcanzar los 39 ℃ el miércoles 23 de septiembre, la misma jornada en que arranca oficialmente el otoño astronómico. Córdoba y Sevilla rondarán los 37 ℃ durante varios días, mientras que ciudades como Santa Cruz de Tenerife y Toledo también superarán ampliamente los valores normales para la época. La AEMET, además, ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en zonas del suroeste de A Coruña, Pontevedra y Ourense, con máximas previstas de hasta 36 ℃.

Cuándo empieza el veranillo de San Miguel y cuánto puede durar

La denominación remite a la festividad de San Miguel Arcángel, que se celebra el 29 de septiembre, y también recibe los nombres de veranillo de los Arcángeles o veranillo del membrillo, por la maduración de esta fruta en las mismas fechas. Según la AEMET, el episodio suele situarse entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, con una duración típica de entre tres y siete jornadas, aunque puede adelantarse, retrasarse o no producirse en absoluto.

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30/09/2023 Septiembre dará paso a un octubre inmerso en un episodio de calor, con un veranillo de San Miguel, al coincidir con dicha festividad, las temperaturas alcanzan este sábado valores superiores a los normales para la época en prácticamente todo el país. SOCIEDAD Elena Fernández - Europa Press
30/09/2023 Septiembre dará paso a un octubre inmerso en un episodio de calor, con un veranillo de San Miguel, al coincidir con dicha festividad, las temperaturas alcanzan este sábado valores superiores a los normales para la época en prácticamente todo el país. SOCIEDAD Elena Fernández - Europa Press

En el caso concreto de 2026, la AEMET calcula que el episodio cálido se prolongará al menos hasta el viernes 25 de septiembre, y que la semana siguiente, del 28 de septiembre al 4 de octubre, mantendrá temperaturas superiores a las habituales, aunque con mayor incertidumbre sobre cifras exactas.

Por qué el veranillo de San Miguel carece de un patrón atmosférico fijo

El servicio meteorológico estatal ha explicado que la causa inmediata de estos repuntes térmicos suele ser el establecimiento o el fortalecimiento de altas presiones, que dificultan la llegada de borrascas y frentes atlánticos, reducen las precipitaciones y favorecen jornadas con abundante insolación. Esa combinación permite que las temperaturas asciendan durante varios días, aunque no exista un mecanismo atmosférico específico que se repita todos los años en la misma fecha.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

La propia agencia ha remarcado que el fenómeno es variable en frecuencia e intensidad. El blog técnico de la AEMET recogió un análisis histórico de las temperaturas diarias entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre en el conjunto de la España peninsular, correspondiente a los tres días previos y posteriores al día de San Miguel. El resultado mostró que no existe un patrón fijo. Los días fríos y los templados se distribuyen de forma pareja en torno a esa fecha.

Por qué el fenómeno persiste en el imaginario popular pese a no tener respaldo científico

La explicación de fondo remite a la propia naturaleza del otoño como estación de transición. El verano meteorológico ha terminado, pero los días conservan todavía una duración considerable y la radiación solar sigue siendo intensa. Cuando se instala una situación de estabilidad con cielos despejados, como ocurre en este episodio, las temperaturas pueden mantenerse suaves o incluso elevadas para la época, según ha explicado la propia AEMET.

Foto de archivo. Una pareja se resguarda del sol en Sevilla. EFE/Raul Caro
Foto de archivo. Una pareja se resguarda del sol en Sevilla. EFE/Raul Caro

Ese patrón de alternancia entre jornadas frescas y cálidas, propio de las estaciones de transición, no es exclusivo de finales de septiembre. Ocurre también en primavera, aunque ese fenómeno carece de nombre popular equivalente. La coincidencia con la festividad religiosa y con labores agrícolas como la vendimia contribuyó históricamente a que la observación quedara fijada en el refranero, sin que ello implique una base física distinta de la propia variabilidad atmosférica del otoño.

Las previsiones de la AEMET para las dos semanas siguientes apuntan a que las temperaturas se mantendrán por encima de los valores habituales, aunque con mayor incertidumbre respecto a las cifras concretas de cada jornada.

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