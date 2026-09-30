Protección Civil activa la alerta por riesgo de inundaciones este jueves en el litoral mediterráneo por fuertes tormentas

Protección Civil alerta de riesgo elevado de inundaciones súbitas en Cataluña, C. Valenciana y Baleares por lluvias. (Europa Press)

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Protección Civil y Emergencias ha activado la alerta en el este peninsular y Baleares ante el riesgo “elevado” de inundaciones súbitas provocadas por el paso de un frente atlántico. El choque del aire frío con el flujo húmedo del Mediterráneo dejará un temporal de lluvias torrenciales y tormentas que afectará principalmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana y el archipiélago balear durante las próximas 48 horas, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha elevado los avisos a nivel naranja.

Ante la gravedad del pronóstico, la Dirección General de Protección Civil ha instado a la ciudadanía a extremar las precauciones en todas las zonas bajo aviso y mantenerse permanentemente informada de la evolución meteorológica. Entre las principales recomendaciones de seguridad, los organismos de emergencia enfatizan la necesidad de alejarse de cauces y zonas bajas, evitar los desplazamientos por carreteras secundarias y no intentar atravesar bajo ningún concepto tramos anegados o balsas de agua, ya sea a pie o a bordo de un vehículo.

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En Cataluña, la Generalitat mantiene activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones (INUNCAT) tras la reunión de su Comité Técnico. La atención del operativo catalán se concentra en las comarcas de la Cataluña Central —como Osona, Bages y Moianès— y, especialmente, en las Terres de l’Ebre, donde la orografía y el avance lento o estacionario de las tormentas pueden multiplicar el volumen de agua acumulada en muy poco tiempo.

Una calle de Barcelona durante el temporal de lluvia, a 29 de septiembre de 2026. (EFE/Alejandro García)

Para coordinar la respuesta sobre el terreno, la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) vigilan de forma continuada el caudal de los pequeños afluentes, rieras y barrancos del tramo bajo del río Ebro ante la elevada posibilidad de crecidas súbitas. Este nuevo embate del tiempo se suma a los episodios registrados en días anteriores en el litoral catalán, donde las intensas lluvias ya provocaron anegamientos en pasos subterráneos y retenciones en la red viaria.

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La Aemet eleva los avisos a nivel naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso naranja a partir de las 14:00 horas de este jueves, una medida que se mantendrá vigente hasta el mediodía del viernes. Las zonas con mayor riesgo de sufrir el impacto del temporal se concentran en la Comunidad Valenciana —en el litoral e interior de Valencia y Castellón, así como en el norte de Alicante— y en el sur de Tarragona. En estas comarcas, las precipitaciones caerán con intensidad torrencial y podrán superar de forma local entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Una persona paseando bajo la lluvia con un paraguas. (Europa Press)

A la intensidad del agua se suma la persistencia del episodio, lo que generará acumulados muy elevados en periodos de 12 horas. La Aemet prevé picos de hasta 160 mm en la costa de Valencia y el litoral de Castellón, mientras que en las zonas del interior de ambas provincias, el norte de Alicante y el prelitoral de Tarragona se registrarán entre 100 y 120 mm. El temporal irá acompañado también de tormentas intensas, posible granizo y rachas de viento muy fuertes.

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Esta situación de inestabilidad se mantendrá durante la madrugada y la mañana del viernes, afectando además al sur de Mallorca con avisos por descargas de hasta 30 mm/h. A partir de la tarde del viernes, el núcleo de las tormentas irá perdiendo fuerza en la costa y se desplazará paulatinamente hacia el interior peninsular, dejando avisos amarillos en Castilla-La Mancha (en zonas de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y la Serranía de Guadalajara).