Aldo Comas inaugura su exposición en Ibiza con el color como protagonista

18-07-2021 ALDO COMAS Y MACARENA GÓMEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Totalmente centrado en su faceta más artística después de un año especialmente complicado para el mundo de la cultura, Aldo Comas ha elegido Ibiza como lugar perfecto en el que acercar al público su exposición 'The Natural Move and Evolution of Ruralism, Escape &Illumination'.



Formando el tándem perfecto, Aldo contó con el apoyo incondicional de su mujer, Macarena Gómez y una gran amiga, Fiona Ferrer, que le ha ayudado a poner en marcha esta iniciativa. Felices de poder inaugurar una exposición tan especial en un lugar único, los tres posaron felices y acordes con los colores y formas que podrán ver los asistentes a esta exposición.



A pesar de sus múltiples profesiones como empresario, Dj o instructor de vuelo, el marido de Macarena Gómez retomó su pasión por la pintura durante el confinamiento y ahora sus obras se pueden ver también en la isla pitiusa.