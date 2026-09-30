Shakira exprime al máximo su único día libre en Madrid: espectáculos de flamenco, reflexiones sobre el arte y degustación de vinos centenarios

Los planes de Shakira en Madrid. (Europa Press)

Guardar

Shakira ha regresado a España por la puerta grande con su gira Las mujeres ya no lloran, logrando un rotundo éxito de convocatoria al llenar sus 12 conciertos programados en Madrid ante más de 50.000 personas por noche. A sus 49 años, la artista colombiana vuelve a pisar el país donde residió durante más de una década y donde nacieron sus dos hijos, marcando un hito profesional y personal tras su mediática separación del exfutbolista Gerard Piqué y su posterior mudanza a Estados Unidos. Este retorno a los escenarios españoles representa no solo un triunfo musical, sino también una emotiva reconciliación con un público que la ha arropado masivamente en la capital.

A pesar de la exigente rutina de ensayos, coreografías y compromisos profesionales que requiere un espectáculo de esta magnitud, la intérprete de Barranquilla ha querido exprimir al máximo su estancia en la capital de España. Shakira ha aprovechado su tiempo libre para conectar con la oferta cultural y gastronómica madrileña, recorriendo algunos de los enclaves más castizos y tradicionales de la ciudad. Lejos de encerrarse en su hotel, la cantante ha querido disfrutar de la cultura local en primera persona, compartiendo sus vivencias directamente con sus millones de seguidores en redes sociales.

PUBLICIDAD

Este viaje a Madrid se ha convertido en una combinación perfecta entre trabajo intenso y pequeños placeres diarios. En medio de un despliegue mediático considerable, la artista ha demostrado que mantiene intactos sus lazos de afecto con nuestro país y con grandes amigos de la industria musical española, como Alejandro Sanz. Su paso por la capital está dejando imágenes para el recuerdo y reflexiones sinceras sobre el escenario, donde ha compartido abiertamente cómo afronta esta nueva etapa vital marcada por la resiliencia y el cariño de sus fans.

Arte flamenco y un vino bicentenario

Entre los planes más destacados de la colombiana en Madrid figura su visita al emblemático Corral de la Morería, un templo del arte flamenco donde disfrutó de una velada única durante su único día libre. Shakira acudió al local para presenciar un espectáculo en directo y degustar una cena especial, quedando absolutamente fascinada por la pasión del cuadro flamenco. En sus redes sociales, la artista no dudó en alabar la experiencia asegurando que “solo la cultura puede salvarnos” y dedicando emotivas palabras al show: “En esta era de la mentira digital, esto es pura verdad. Este espectáculo tan emocionante ha tocado todas mis fibras, recordándome cuánto necesitamos el arte para hacernos más humanos”.

PUBLICIDAD

Resumen de la primera fecha de la residencia de Shakira en Madrid. La cantante colombiana inició su serie de doce presentaciones en España con un recorrido por sus principales éxitos.

Durante la noche, la cantante tuvo además la oportunidad de probar un vino exclusivo con dos siglos de historia, un momento que quiso inmortalizar con naturalidad ante sus seguidores. “Estoy bebiendo un vino que tiene 200 años de antigüedad, aquí en Madrid, en mi único día libre, y lo estoy aprovechando bien”, confesó con simpatía. Al degustarlo mediante una pipeta, añadió fascinada: “Una sola gota voy a beber de la pipeta, porque una sola gota es una explosión de sabor. No sé si merezco beber este vino tan preciado. Increíble, muchas gracias”. La dirección del histórico tablao madrileño agradeció públicamente su visita publicando: “Shakira, un honor haberte recibido ayer en Corral de la Morería. Admiración infinita”.

La complicidad en el escenario con Alejandro Sanz

La gira madrileña no solo ha servido para que Shakira disfrute de la noche madrileña, sino también para lanzar mensajes cargados de significado a su audiencia durante los shows. En la primera de sus citas en la capital, la cantante quiso dirigirse al público para reflexionar sobre las dificultades superadas en los últimos años: “Esto es un regalo. La vida no ha sido fácil y de las caídas no se salva nadie, pero nosotras nos levantamos un poquito más sabias, más resilientes y más fuertes”, declaró ante miles de espectadores que ovacionaron sus palabras.

PUBLICIDAD

Shakira celebra sus conciertos en Madrid. (Instagram)

El broche de oro a sus conciertos lo puso la aparición estelar de Alejandro Sanz, amigo personal de la colombiana desde hace dos décadas. Tras presentarle en el escenario como “mi hermano, el más grande, Alejandro Sanz”, ambos interpretaron a dúo su clásico La tortura. La química fue tal que repitieron la experiencia al día siguiente cantando Corazón Partío. Tras la actuación, la de Barranquilla le dedicó un emotivo mensaje: “Ale, cuántas veces escuchando tu voz me ayudaste a reparar el corazón partío y hoy cantar contigo esta canción tan icónica, en tu tierra, es todo lo que está bien en esta vida”. Por su parte, el músico español respondió con igual cariño: “Pues al final, Shaki… dos noches contigo y el Corazón Partío más lleno que nunca. Qué bonito ha sido esto. Inevitable".