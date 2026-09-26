Colombia

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

El español fue el más reciente invitado de la barranquillera en su residencia de conciertos en Madrid. La cantante incluso le extendió una invitación a través de las redes sociales

Alejandro Sanz se sumó como invitado sorpresa al cuarto concierto de Shakira en Madrid para interpretar el éxito "La Tortura" - crédito @alejandrosanz/Instagram
Alejandro Sanz se sumó como invitado sorpresa al cuarto concierto de Shakira en Madrid para interpretar el éxito "La Tortura" - crédito @alejandrosanz/Instagram
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Shakira y Alejandro Sanz volvieron a unir sus voces sobre un escenario, esta vez en el cuarto concierto de la residencia que la artista colombiana ofrece en Macondo Park, la ciudad que montó en Madrid para sus doce presentaciones en la capital española.

El cantante madrileño llegó como invitado sorpresa entre las llamas que salían del escenario, justo cuando sonaron los primeros versos de La Tortura, su exitosa colaboración de 2005.

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El público, que llenó el recinto con cerca de 55.000 espectadores, respondió con gritos y aplausos ante la aparición del artista.

Shakira presentó a Sanz como “mi hermano Alejandro Sanz”, mientras el cantante tocaba la guitarra sobre el escenario. Para muchos de los presentes, el momento representó algo más que una colaboración musical puntual: la confirmación de una amistad que se extiende por más de dos décadas.

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El cantante español le dedicó unas palabras de elogio a la colombiana, luego de su aparición en vivo en Madrid - crédito @alejandrosanz/Instagram

Horas después del concierto, Alejandro Sanz compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes del momento junto a Shakira. En el texto que acompañó la publicación, escribió: “Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki. Auuúúúuuu 🐺💕”.

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La publicación no tardó en generar todo tipo de reacciones entusiastas, incluida la de su pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo. Shakira respondió a la publicación, compartiéndola en sus historias de Instagram y haciéndole una propuesta que ya tiene en vilo a sus fans en la capital española: “Ay esa risa que solo me sacas tú!! Y tú eres el de la magia!! Repetimos mañana??”.

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Shakira propuso a Alejandro Sanz repetir su presentación en el escenario tras el mensaje publicado por el cantante en redes sociales - crédito @shakira/Instagram

La aparición de Alejandro Sanz se suma a la de Laura Pausini, que participó en el tercer concierto de la residencia. Con este antecedente, la segunda tanda de presentaciones en Madrid incorpora una dinámica de invitados sorpresa que podría renovarse en cada cita.

Un repertorio que recorrió más de dos décadas de carrera

El concierto mantuvo la estructura presentada en las primeras noches de la residencia: más de dos horas de música, alrededor de treinta canciones y numerosos cambios de vestuario, en una puesta en escena pensada para un recinto con capacidad para decenas de miles de espectadores. Shakira subió al escenario acompañada, entre otros, por la actriz Mina El Hammani, Nicole Betancur y la cantante Ptazeta.

Tras interpretar Estoy aquí, la artista se dirigió al público: “Qué ilusión estar aquí. No me puedo creer esto, parece un sueño. Que alguien me pellizque”. Y añadió: “Madrid esta noche somos unos”.

La artista colombiana repasó más de dos décadas de trayectoria con un repertorio centrado en su álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran' - crédito Europa Press
La artista colombiana repasó más de dos décadas de trayectoria con un repertorio centrado en su álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran' - crédito Europa Press

El repertorio avanzó desde sus primeros trabajos hasta las canciones de Las Mujeres Ya No Lloran, el álbum y la gira que la artista cierra en Madrid. Temas como La fuerte, Girl Like Me, Las de la intuición y Estoy aquí dieron paso a Inevitable, Te felicito, Can’t Remember to Forget You y Acróstico, esta última acompañada de imágenes de sus hijos proyectadas en pantalla.

En la víspera de luna llena, Shakira recuperó los llamados “diez mandamientos de una loba”, que el público recitó junto a ella antes de terminar la secuencia con un aullido colectivo y el paso a Loba. La artista reforzó también su discurso sobre el empoderamiento femenino al citar a la escritora chilena Isabel Allende: “las mujeres solas somos más vulnerables, pero las mujeres juntas somos invencibles”.

Antes de interpretar Soltera, la colombiana hizo referencia a su separación del futbolista Gerard Piqué, fuente de inspiración de buena parte de su álbum más reciente: “En el mundo de hoy, la soltería es todo un tema”, dijo, antes de que sonaran los primeros acordes de la canción.

El tramo más festivo del show incluyó Copa Vacía, La bicicleta, Hips Don’t Lie, Chantaje, Loca y Soltera, con un público que coreó cada tema. También hubo espacio para Pies descalzos y Antología, de sus primeros discos, y para Te dejo Madrid, en referencia al vínculo particular de la artista con España.

Uno de los momentos de mayor intensidad llegó con Dai, Dai, interpretada junto a Ghetto Kids, el grupo de niños que bailó con ella en la final de la Copa del Mundo en Nueva York, y con Waka Waka, en la que el público se encargó de los coros. El cierre reunió She Wolf y BZRP Music Sessions, Vol. 53.

El carnaval de Barranquilla se trasladó al recinto madrileño

Al final del concierto, Shakira encabezó un desfile de cumbiamba por Macondo Park, en homenaje a los desfiles que recorren la vía 40 de Barranquilla durante el carnaval, con la tradicional danza del garabato. La celebración contó con la participación del gaitero Marlon Peroza y la cantante Orito Cantora, junto a las marimondas, figura característica del Carnaval de Barranquilla.

La fiesta incorporó también otras tradiciones festivas de la región: el candombe uruguayo, el carnavalito boliviano y la batucada brasileña, en un cierre que amplió el carácter multicultural de la residencia.

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