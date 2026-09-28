Las reservas en camper hacia Latinoamérica crecen un 137% y Guatemala se incorpora como nuevo destino

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Las reservas de viajes en camper con destino a países latinoamericanos aumentaron un 137% entre enero y agosto de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, según datos de CamperDays, que ha incorporado Guatemala a su oferta.

La compañía, que opera ya en más de 35 países, señala que el incremento refleja un creciente interés de los viajeros en camper por destinos con mayor presencia de naturaleza y menos vinculados a los circuitos turísticos habituales.

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En este contexto, CamperDays ha añadido Guatemala a su plataforma como nuevo destino en Centroamérica, con vehículos todoterreno equipados para recorrer el país fuera de las rutas convencionales.

La compañía atribuye el crecimiento del interés por Latinoamérica a la evolución del perfil del viajero en camper, que, según explica, busca combinar naturaleza, cultura y la posibilidad de diseñar sus propios itinerarios sin las limitaciones del turismo organizado.

Latinoamérica representa, según señala Adriana Neves, Marketing Manager de CamperDays, "lo que busca el viajero que quiere salirse de lo convencional", gracias a sus paisajes cambiantes, su riqueza cultural y la posibilidad de descubrir lugares que no aparecen en las guías más habituales. La responsable de Marketing de CamperDays añade que el crecimiento de la región responde a una forma de viajar cada vez más consciente y personal.

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Entre las experiencias que la compañía destaca para recorrer Guatemala sobre ruedas figuran acampar en las faldas del volcán Acatenango y contemplar el Volcán de Fuego; recorrer los pueblos situados alrededor del Lago Atitlán; visitar Antigua Guatemala y sus calles empedradas y acceder a las piscinas naturales de Semuc Champey por caminos sin asfaltar.

CamperDays sitúa como punto de partida para estos recorridos su nueva estación en Sacatepéquez y destaca que el vehículo todoterreno permite acceder a zonas del país donde terminan las carreteras asfaltadas.

La incorporación de Guatemala se enmarca, según la compañía, en una tendencia de crecimiento de los viajes en camper por Centroamérica y Latinoamérica, asociados a la búsqueda de itinerarios propios, contacto con comunidades locales y experiencias vinculadas a los entornos naturales y culturales.

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