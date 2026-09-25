Espana agencias

Cae un sofisticado estafador que defraudó un millón de euros en billetes y hoteles de lujo

Guardar

Madrid, 25 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un sofisticado estafador que dejó un agujero de más de un millón de euros con compras de entradas de espectáculos, billetes de avión en primera clase y reservas en hoteles de lujo con la manipulación de los sistemas informáticos y las pasarelas de pago de estos servicios.

Una estafa a grandes empresas denominada "parameter tampering" (manipulación de parámetros) por la que el cibestafador altera los datos intercambiados entre un cliente y un servidor. Con este método, de escasa casuística y alta complejidad, el detenido obtenía servicios sin abonar su importe.

PUBLICIDAD

La investigación se inició a raíz de varias denuncias relacionadas con complejas estafas informáticas cometidas contra distintas compañías. Las primeras pesquisas permitieron identificar elementos comunes entre hechos que inicialmente estaban siendo investigados de manera independiente, hasta determinar que detrás de ellos se encontraría un único individuo.

El investigado habría desarrollado un modus operandi basado en la manipulación de las comunicaciones entre el usuario y las pasarelas de pago mediante una técnica conocida como 'parameter tampering'.

PUBLICIDAD

A través de ella, modificaba determinados parámetros de las operaciones realizadas en las plataformas de pago, consiguiendo que sistemas informáticos validaran como abonadas transacciones que, en realidad, no habían sido pagadas por el importe correspondiente.

De esta manera, habría conseguido obtener de forma fraudulenta diferentes productos y servicios, entre ellos entradas para espectáculos, billetes de avión, reservas hoteleras y otros servicios como comida a domicilio de restaurantes de gran prestigio, generando importantes pérdidas económicas a las empresas afectadas.

La investigación también permitió determinar que el investigado habría accedido y manipulado plataformas internas de algunas compañías para obtener beneficios destinados exclusivamente a empleados y desviar determinadas operaciones en su propio beneficio.

Con el objetivo de dificultar su identificación y evitar que los diferentes hechos pudieran ser relacionados entre sí, el investigado utilizaba numerosas cuentas de correo electrónico, diferentes identidades y distintos medios de pago.

Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de toda la información obtenida  que permitió reconstruir la actividad desarrollada durante un periodo prolongado y establecer la conexión entre hechos que inicialmente habían sido denunciados e investigados de manera independiente.

Las diferentes diligencias practicadas permitieron finalmente determinar la localización del principal investigado en un hotel de lujo en una habitación tipo suite del distrito Salamanca de Madrid. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

La mujer de 87 años, desalojada esta semana de su hogar tras 70 años viviendo allí, ha agradecido todo el apoyo y ha animado a manifestarse este sábado en Madrid

Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

El caso del avión de Ryanair que aterrizó en Manchester con solo nueve minutos de combustible tras tres intentos fallidos: el informe de las autoridades revela qué salió mal

El vuelo se quedó sin margen de maniobra para otro intento si las condiciones meteorológicas hubieran empeorado

El caso del avión de Ryanair que aterrizó en Manchester con solo nueve minutos de combustible tras tres intentos fallidos: el informe de las autoridades revela qué salió mal

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

El nuevo reglamento fija una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora al realizar esta maniobra, que deberá hacerse en fila de uno, e impone multas de 200 euros por incumplir las exigencias de vestimenta

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes

Esta versión de los clásicos ‘cinnamon rolls’ es perfecta para principiantes, pues no requiere de amasados, medidas ni tiempos de espera

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

Juan José Ebenezer, mecánico, explica la forma correcta de esperar en un semáforo sin dañar el embrague: “Así nos ahorramos dinero a largo plazo”

Marruecos culpa a España de que los migrantes de Ceuta sigan sin regresar tras la reunión de Albares con su homólogo en Nueva York

ECONOMÍA

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

El primer empleo se complica para los jóvenes: el 52% de las empresas recortará las ofertas de trabajo para perfiles ‘junior’ por la IA, según un estudio

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

DEPORTES

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial