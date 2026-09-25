Cae un sofisticado estafador que defraudó un millón de euros en billetes y hoteles de lujo

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Madrid, 25 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un sofisticado estafador que dejó un agujero de más de un millón de euros con compras de entradas de espectáculos, billetes de avión en primera clase y reservas en hoteles de lujo con la manipulación de los sistemas informáticos y las pasarelas de pago de estos servicios.

Una estafa a grandes empresas denominada "parameter tampering" (manipulación de parámetros) por la que el cibestafador altera los datos intercambiados entre un cliente y un servidor. Con este método, de escasa casuística y alta complejidad, el detenido obtenía servicios sin abonar su importe.

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La investigación se inició a raíz de varias denuncias relacionadas con complejas estafas informáticas cometidas contra distintas compañías. Las primeras pesquisas permitieron identificar elementos comunes entre hechos que inicialmente estaban siendo investigados de manera independiente, hasta determinar que detrás de ellos se encontraría un único individuo.

El investigado habría desarrollado un modus operandi basado en la manipulación de las comunicaciones entre el usuario y las pasarelas de pago mediante una técnica conocida como 'parameter tampering'.

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A través de ella, modificaba determinados parámetros de las operaciones realizadas en las plataformas de pago, consiguiendo que sistemas informáticos validaran como abonadas transacciones que, en realidad, no habían sido pagadas por el importe correspondiente.

De esta manera, habría conseguido obtener de forma fraudulenta diferentes productos y servicios, entre ellos entradas para espectáculos, billetes de avión, reservas hoteleras y otros servicios como comida a domicilio de restaurantes de gran prestigio, generando importantes pérdidas económicas a las empresas afectadas.

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La investigación también permitió determinar que el investigado habría accedido y manipulado plataformas internas de algunas compañías para obtener beneficios destinados exclusivamente a empleados y desviar determinadas operaciones en su propio beneficio.

Con el objetivo de dificultar su identificación y evitar que los diferentes hechos pudieran ser relacionados entre sí, el investigado utilizaba numerosas cuentas de correo electrónico, diferentes identidades y distintos medios de pago.

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Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de toda la información obtenida que permitió reconstruir la actividad desarrollada durante un periodo prolongado y establecer la conexión entre hechos que inicialmente habían sido denunciados e investigados de manera independiente.

Las diferentes diligencias practicadas permitieron finalmente determinar la localización del principal investigado en un hotel de lujo en una habitación tipo suite del distrito Salamanca de Madrid. EFE

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