Ana Guerra se sincera tras pasar por quirófano: “Me sentía descompensada y tuve un poco de complejo”

Ana Guerra en una imagen de archivo. (Europa Press)

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Ana Guerra ha decidido poner fin a las especulaciones de los últimos días y contar personalmente a sus seguidores el importante cambio al que se refería cuando adelantó que tenía una novedad que compartir. La cantante canaria ha confirmado que se ha sometido a una operación de aumento de pecho y ha querido mostrar, a través de un vídeo publicado en Instagram, tanto los momentos previos a la intervención como sus primeras impresiones después de pasar por quirófano.

La artista, conocida desde su paso por Operación Triunfo 2017 y posteriormente por canciones como Ni la hora o Lo malo, ha hablado con naturalidad de una decisión que llevaba tiempo meditando. En su caso, el punto de partida estuvo en los cambios físicos que experimentó durante los últimos años y en el proceso de adaptación a una nueva imagen corporal.

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“Vengo a contaros algo que es importante para mí”, comienza diciendo en la grabación. Ana Guerra explica que hace aproximadamente un par de años empezó a notar una transformación importante en su cuerpo. “Me cambió mi cuerpo de niña a mujer”, señala, antes de detallar algunos de esos cambios: “Se me ensanchó la espalda, las caderas... Bueno, tuvo un proceso hormonal, humano, animal que sucedió en mí”.

Ana Guerra en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @anaguerramusic)

Ana Guerra explica qué le llevó a tomar la decisión

La cantante cuenta que necesitó un tiempo para acostumbrarse a esa nueva etapa y que, aunque el resto de su cuerpo había experimentado cambios, había una parte con la que no terminaba de sentirse cómoda. “Cuando estaba asimilando mi cuerpo, mi nuevo yo, no terminaba de estar a gusto con mi pecho”, reconoce.

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Ana Guerra relaciona además esta transformación con los años que ha dedicado a la gimnasia rítmica, una disciplina que practicó durante su infancia y adolescencia y que, según sus propias palabras, también ha influido en la evolución de su espalda y sus caderas. Al percibir que su silueta había cambiado, comenzó a sentir que existía un desequilibrio con el que no se identificaba.

“Todo había crecido y me sentía descompensada”, relata. La situación llegó a provocarle inseguridad y cierto complejo, algo que asegura que no había experimentado anteriormente. “Me dio algo que nunca me había pasado, me sentía insegura y me tuve un poco de complejo. Así que me voy a operar el pecho”, cuenta con la misma franqueza con la que ha decidido compartir todo el proceso.

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Lejos de limitarse a anunciar el resultado, la intérprete ha documentado diferentes momentos de la intervención. El vídeo recoge las horas previas a su llegada a la clínica, donde finalmente se realizó la operación, así como parte de la preparación antes de entrar en quirófano.

También aparecen imágenes posteriores, cuando Ana Guerra ya ha pasado por la intervención y conversa con la gerente del centro sobre cómo ha salido todo. Es en ese momento cuando deja claro que está satisfecha con el resultado y con la decisión que ha tomado.

“Estoy supercontenta”, afirma ante la cámara en uno de los momentos finales de la grabación. En otro momento del vídeo, la cantante insiste en que se trata de una elección tomada desde el convencimiento personal: “He tomado una decisión desde la absoluta libertad”.

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