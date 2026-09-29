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Acampadas en varias ciudades se suman a la de Sol en protesta por la crisis de la vivienda

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Madrid, 29 sep (EFE).- Activistas que protestan contra la crisis de la vivienda han iniciado acampadas en plazas céntricas de varias ciudades españolas para sumarse a la movilización en la Puerta del Sol madrileña que comenzó el pasado sábado.

Ese día, tras una manifestación en solidaridad con Maricarmen, una anciana desahuciada en Madrid la semana pasada, algunas personas desplegaron tiendas de campaña frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

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La cantidad de concentrados ha ido creciendo, siendo de unas 600 personas acampadas en la madrugada del lunes y aproximadamente un millar en la de este martes, el día de la reunión del Consejo de Ministros para adoptar medidas contra la crisis de la vivienda.

Las protestas se sucedieron también durante el fin de semana en otras ciudades, como Barcelona, València, Zaragoza y Vigo (Pontevedra), y han continuado con algunas acampadas.

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En Sevilla, el lunes por la tarde cientos de personas llenaron la plaza de Las Setas de la Encarnación e iniciaron una acampada en la misma zona.

También en Córdoba aproximadamente un centenar de personas instalaron esta noche una veintena de tiendas de campaña en la plaza de la Constitución.

En Málaga, tras una manifestación de un millar de personas por la calle Larios, una docena de tiendas de campaña fue instalada en la plaza de la Constitución, en una noche de llovizna.

Otra acampada ha tenido lugar en Palma, en la plaza de España, con ocho tiendas de campaña, en las que pernoctó una veintena de personas, tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Mallorca.

Más de medio centenar de personas han pasado la noche acampadas en la plaza de la Glorieta de España de Murcia, ante el Ayuntamiento murciano. EFE

(Foto)

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