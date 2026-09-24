Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de actores muy diversos con Josema Yuste, Abril Zamora, Rocío Madrid y Manuel Bandera

Abril Zamora y Josema Yuste en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Este jueves 24 de septiembre, Pasapalabra renueva otro día más su panel de invitados. Del 24 al 28 de septiembre, Josema Yuste, Abril Zamora, Rocío Madrid y Manuel Bandera se suman al concurso de Antena 3 para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de ‘AlaZ’.

Los cuatro rostros llegan procedentes del mundo de la comunicación y la interpretación, aunque en Pasapalabra se dividirán entre el equipo azul y el naranja. Bajo la conducción de Roberto Leal, su función consistirá en ayudar a los aspirantes a sumar el mayor número de segundos posible de cara a la prueba final, con la que cada tarde se disputa un bote que ya supera el millón de euros.

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En esta nueva tanda, Moisés y David continúan su enfrentamiento diario en busca del ansiado premio. Pasapalabra se mantiene como el concurso más seguido de la televisión y triunfa en audiencia cada día, sin haber notado siquiera la pérdida de ‘El Rosco’.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Josema Yuste en ‘Pasapalabra’

Abre la tanda de Pasapalabra Josema Yuste, nacido en Madrid el 2 de marzo de 1954, que es uno de los grandes referentes del humor televisivo en España. Se formó en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), donde en 1976 conoció a Millán Salcedo y a Fernando Conde, con quienes fundó en 1979 el grupo cómico Martes y Trece. Tras la salida de Conde en 1985, el dúo Yuste-Salcedo se convirtió en un fenómeno de masas gracias a sus especiales de Nochevieja en TVE, con imitaciones y sketches que marcaron a varias generaciones, hasta su disolución en 1997.

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Tras Martes y Trece, Yuste continuó su carrera en solitario en series como Los Serrano y La que se avecina, además de participar en películas como El oro de Moscú y prestar su voz a personajes de Disney como el Genio de Aladdín. En teatro ha dirigido y protagonizado montajes como Que Dios nos pille confesados y La cena de los idiotas, y ha mantenido presencia televisiva con formatos como Tu cara me suena. Pese a las tensiones que distanciaron a los miembros del histórico dúo, Yuste ha declarado en varias ocasiones que no guarda rencor hacia Salcedo y reconoce su legado conjunto como uno de los más influyentes del humor televisivo español.

Josema Yuste en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Quién es Abril Zamora

También llega a Pasapalabra Abril Zamora, nacida en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) el 11 de noviembre de 1981, que es actriz, escritora, guionista y directora con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Comenzó en el circuito teatral con la compañía Oscura Teatre, que fundó junto a Sergio Caballero, y con la que escribió y protagonizó obras como El congelador y La indiferencia de los armadillos. Combinó esa etapa con pequeños papeles en series como Los Serrano, Los hombres de Paco y La que se avecina.

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En 2017 inició su transición de género, hecho que hizo público a través de sus redes sociales, y ese mismo año obtuvo notoriedad al interpretar a Luna en Vis a Vis, papel que le valió una nominación a mejor actriz revelación en los premios de la Unión de Actores. A partir de entonces desarrolló su faceta como creadora, con series como Señoras del (h)AMPA, para Telecinco, y Todo lo otro, para HBO Max, además de trabajar como guionista en Élite, de Netflix, y como profesora de interpretación en OT 2023. Zamora se ha convertido en una de las voces más visibles del colectivo trans en la industria audiovisual española, y en 2024 publicó su primera novela, Ana ha besado a otro.

Abril Zamora en imagen de archivo (Europa Press)

Rocío Madrid en ‘Pasapalabra’

La actriz y presentadora Rocío Madrid, nacida en Málaga el 26 de mayo de 1978, también se une a Pasapalabra. Se trasladó a Madrid a los 18 años para estudiar arte dramático en la escuela Metrópolis y consiguió su primer papel en la serie Querido maestro, junto a Imanol Arias. En 2001 se convirtió en un rostro popular como colaboradora de Crónicas marcianas, donde permaneció hasta 2005, año en que decidió centrarse en la interpretación, faceta en la que ha destacado con series como Arrayán y Amar en tiempos revueltos, en la que dio vida a Mariana Robledo.

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Con el tiempo diversificó su carrera hacia el teatro musical, con montajes como The Hole 2 y Lo nuestro estaba cantado, y participó en formatos televisivos como Tu cara me suena, Expedición imposible y Supervivientes, en 2024. Está casada desde 2005 con el exfutbolista Ángel Morales, con quien tiene dos hijas, Candela y Triana.

Rocío Madrid, concursante de 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

Quién es Manuel Bandera

Cierra la lista de Pasapalabra, Manuel Bandera, nacido en Málaga el 12 de diciembre de 1960, que es actor, bailarín y cantante. Se trasladó a Madrid para estudiar Educación Física, formación que combinó con clases de baile hasta debutar en revistas teatrales. Alcanzó la fama en 1989 con Las cosas del querer, de Jaime Chávarri, donde interpretó a un cantante de copla junto a Ángela Molina, papel que repitió en la secuela de 1995. También trabajó con Pedro Almodóvar en ¡Átame! y Kika.

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Marisol Muriel y Manuel Bandera durante el estreno de ‘Amarga Navidad' (Europa Press)

En televisión ha sido un rostro habitual de series como Amar en tiempos revueltos, Bandolera y Acacias 38, además de protagonizar musicales como Cabaret, Chicago y A Chorus Line, producido por Antonio Banderas. Ganó la séptima edición de ¡Mira quién baila! y está casado desde 1988 con Marisol Muriel, con quien tiene un hijo, Miguel, nacido en 1992.