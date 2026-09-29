Cinco plantas ideales para decorar tu baño: ayudan a controlar la humedad y aportan un toque natural a una de las zonas menos decoradas del hogar

Cuarto de baño. (Magnific)

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Las plantas y la jardinería son cada vez más habituales en la decoración de espacios interiores. Estas no solo dan un toque más natural a tu casa, sino que también pueden ayudar a crear ambientes más agradables.

Además, su presencia nos puede ayudar en determinadas estancias del hogar, y un ejemplo de ello es el baño. Aunque suele ser uno de los lugares menos decorados, reúne las condiciones ideales para algunas especies de plantas. La humedad que se acumula después de una ducha, por ejemplo, es beneficiosa para especies acostumbradas a ambientes cálidos y húmedos, por lo que el baño puede convertirse en un espacio adecuado para ellas.

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Eso sí, no todas las plantas necesitan los mismos cuidados. La cantidad de luz natural que recibe el baño es uno de los aspectos que conviene tener en cuenta antes de elegir una. Las estancias luminosas permiten contar con más opciones, mientras que en aquellas con poca luz será necesario buscar variedades que toleren mejor estas condiciones.

Las mejores plantas para tu baño

El helecho es una planta ideal para el baño. Su preferencia por los ambientes húmedos hace que este rincón pueda ofrecerle unas condiciones adecuadas para crecer, especialmente después de las duchas, cuando aumenta la humedad del aire.

Por otra parte, es una planta que suele adaptarse bien a espacios con poca luz, por lo que puede ser una buena opción para aquellos baños que reciben claridad durante el día, pero no tienen una exposición directa al sol.

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Helecho. (Adobe Stock)

El lirio de la paz es otra alternativa que encaja bien en esta estancia. Su principal atractivo son sus hojas verdes y sus características flores blancas, que aportan un contraste sencillo y hacen que destaque incluso en espacios donde apenas hay elementos decorativos.

También es una planta de interior de tamaño relativamente compacto, por lo que puede colocarse sobre una estantería, una encimera o cualquier otro rincón del baño sin ocupar demasiado espacio.

Lirio de la paz. (Magnific)

El poto destaca por la facilidad con la que sus tallos crecen y caen, una característica que permite colocarlo en zonas elevadas y dejar que sus hojas cuelguen por los laterales. De esta forma, puede aprovechar espacios que normalmente quedan libres y aportar un toque verde sin ocupar demasiado sitio.

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Sus hojas, de color verde, también hacen que sea una opción decorativa para baños de distintos estilos. No obstante, su crecimiento puede guiarse o dejarse libre, según el efecto que se quiera conseguir en el cuarto.

Poto. (Getty Images)

La calatea destaca sobre todo por el aspecto de sus hojas, que pueden presentar dibujos y tonalidades diferentes según la variedad. Sus patrones aportan un elemento decorativo muy marcado, por lo que puede convertirse en una de las protagonistas de la estancia.

Además, tiene un tamaño considerable y crecen formando una mata compacta, una característica que permite colocarla en el suelo o sobre un mueble y conseguir una presencia más abundante. Por su apariencia, es una opción especialmente interesante para quienes buscan dar más personalidad a la decoración del baño.

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Calatea. (Magnific)

La orquídea puede ser otra buena opción para decorar el baño, especialmente si se busca introducir algo de color. Sus flores, que pueden mantenerse durante varias semanas, aportan un toque diferente al follaje verde de las otras plantas y hacen que destaque sobre cualquier estantería o mueble.

El género Phalaenopsis, uno de los más habituales como planta de interior, también destaca por sus largas varas florales, que pueden volver a producir flores con los cuidados adecuados. Su tamaño permite colocarla en distintos rincones sin que ocupe demasiado espacio, por lo que resulta una alternativa sencilla para dar un aire más cuidado a tu cuarto de baño.

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