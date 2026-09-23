La gripe se adelanta y duplica los casos de 2025 tras la vuelta al cole: “No es que haya más, es que ha empezado antes y no sabemos por qué”

Gripe. (Europa Press)

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El calor todavía no se ha ido, pero los virus respiratorios comienzan a llegar y lo hacen con más fuerza que el año pasado. El último informe epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), correspondiente a la semana del 7 al 13 de septiembre, muestra que los casos de gripe van al alza y duplican los datos recogidos para la misma semana de 2025.

La vuelta a las aulas y a la oficina es lo que ha impulsado esta subida de casos. “Ocurre todos los años cuando empiezan los coles”, explica a Infobae la doctora Isabel Jimeno, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Pero el inicio de las clases no parece explicar toda la imagen, pues aunque los casos permanecen bajo el umbral epidémico, doblan los ocurridos en 2025: se estima una incidencia de 15,4 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 7,3 casos registrados el año anterior, casi el doble.

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Jimeno apunta que “no es que haya más” casos de gripe este año, “sino que ha empezado antes”. El problema es que todavía no se tiene muy clara la razón por la que ha ocurrido.

La gripe llega pese al calor

Los virus respiratorios comienzan a subir en España. (ISCIII)

Normalmente, la llegada del virus de la influenza suele venir acompañada del comienzo del frío. “Los cambios de temperatura suelen favorecer que nos juntemos más y entonces hay un mayor caldo de cultivo [para los virus respiratorios], pero este año no hay cambio de temperatura”, señala la doctora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de que vivimos un septiembre más caluroso de lo habitual tras un verano de récords. Esta semana, los termómetros superarán los 35 grados en zonas del sur de la península y se quedarán cerca en el norte de España.

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Los datos del ISCIII muestran que la incidencia de los virus respiratorios comenzó a subir en las últimas semanas de julio y ha mantenido una tendencia ascendente desde entonces. La doctora Jimeno explica que, por el momento, lo que más ha llegado a la consulta son casos de Covid, que afecta especialmente a los más pequeños. Entre la población menor de un año, la atención primaria ya recibe 125 casos por cada 100.000 habitantes.

Casos de Covid-19 en atención primaria según la edad. (ISCIII)

Sin embargo, en los últimos días la gripe ha comenzado a dar la cara. “No sabemos por qué, pero sí que es verdad que se está viendo en otros hemisferios la misma tendencia, que [la gripe] empieza un poco antes”, indica Jimeno. Esta situación ya se vivió el año pasado, al llegar una nueva cepa del virus antes de tiempo. La causa podría ser la misma este 2026, pero aún es pronto para saberlo, asegura la doctora.

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Por el momento, dice, la población afectada no es vulnerable. “Sobre todo, hay más gente joven, laboralmente activa, que se mueve mucho, pero tienen muy poca gravedad”, tranquiliza Jimeno. Pese a ello, algunas comunidades se han adelantado y han empezado ya su campaña de vacunación. Murcia ha sido la primera y desde el 18 de septiembre reparte dosis contra la gripe y la Covid-19.

Es una medida acertada en opinión de la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, pero si se enfoca en la población escolar. “Los niños son fundamentalmente el mayor reservorio [de gripe] y los que más se contagian. Si los vacunamos, vamos a lograr bajar el número de adultos a los que contagien”, asegura. La medida será especialmente efectiva para proteger a los más mayores, afirma. “Si una familia normal tiene a su hijo de dos años con catarro, fiebre alta, tos y mocos y no lo puede llevar al cole, son los abuelos los que van a cuidar al niño”, recuerda.

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Empezar a vacunar ya a las personas mayores, en cambio, podría ser contraproducente, pues no sabemos cómo se desarrollará la temporada. “Si les vacunamos muy pronto, cuando nos venga el pico gordo en enero o en febrero, les pillará con la inmunidad bajando”, advierte Jimeno.