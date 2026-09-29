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Cómo hacer compota de membrillo: la receta estrella para celebrar la llegada del otoño

Esta fruta es una tradición, que junto a su sabor y textura la convierte en un gran acompañante de quesos o tartas

Un frasco de vidrio con compota cubierta de tela, cuatro membrillos amarillos y una cuchara metálica sobre una mesa de madera.
Un frasco de compota de membrillo reposa junto sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con la llegada del otoño, su fruta estrella vuelve a recolectarse: el membrillo. Aunque es duro y agrio de forma cruda, al cocinarlo se convierte en el ya tradicional dulce de membrillo. Pero si, además, se mezcla con canela, clavo y anís estrellado dejan una compota de membrillo ideal para esta época del año.

Su textura suave y su sabor lo convierten en un postre versátil. Se puede tomar sola, pero también es un gran acompañante de quesos curados y de rellenos en tartas o crepes. Un alimento que se ha vuelto costumbre dentro de la cocina española desde hace generaciones.

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Receta de compota de membrillo

La compota de membrillo es una preparación de fruta troceada que se cuece lentamente en agua con azúcar y especias hasta lograr una textura blanda y jugosa. A diferencia del dulce de membrillo tradicional, no busca una consistencia sólida ni compacta.

La técnica principal es la cocción a fuego suave. Este método permite que el membrillo se ablande sin deshacerse por completo, conservando pequeños trozos que aportan textura al plato final.

Tiempo de preparación

El tiempo total de esta receta es de 45 minutos.

Se reparte de la siguiente manera:

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

  • 2 membrillos maduros.
  • 50 gramos de azúcar.
  • 1 anís estrellado.
  • 200 mililitros de agua.
  • 15 mililitros de zumo de limón.
  • 2 clavos de olor.
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Cómo hacer compota de membrillo, paso a paso

  • Pela los membrillos y retira el corazón con cuidado.
  • Trocea la carne de la fruta en piezas pequeñas, del tamaño de un bocado.
  • Introduce los trozos en un bol con agua abundante y un chorrito de zumo de limón. Este paso es clave para evitar que la fruta se oxide y oscurezca.
  • Coloca los trozos de membrillo en una olla junto con los 200 mililitros de agua, el azúcar, el anís estrellado y los clavos de olor.
  • Cocina a fuego suave durante 35 minutos, o hasta que la fruta esté tierna.
  • Remueve de vez en cuando para que no se pegue al fondo de la olla. Este control constante es un truco esencial para lograr una cocción uniforme.
  • Si observas que el líquido se reduce demasiado, añade un poco más de agua durante la cocción.
  • Una vez lista, puedes dejar la compota tal cual o chafarla ligeramente con un tenedor para obtener otra textura.
  • Deja enfriar antes de guardarla en la nevera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120 kcal aproximadamente.
  • Carbohidratos: 30 gramos.
  • Proteínas: 0,5 gramos.
  • Grasas: 0,2 gramos.
  • Fibra: 3 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La compota de membrillo se conserva en la nevera hasta 5 días, guardada en un recipiente hermético.

Si se envasa en botes de cristal esterilizados y se sella al vacío mediante el método de baño María, puede durar varios meses en un lugar fresco y oscuro.

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