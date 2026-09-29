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Nueve años después, el jefe antidroga de la Guardia Civil de Segovia vuelve a prisión tras ser detenido por narcotráfico

El mando policial, investigado por narcotráfico, cohecho y grupo criminal, ya fue arrestado en 2017 por una causa similar que terminó sobreseída y tras la que fue restituido

Fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia. (Creative Commons)
Fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia. (Creative Commons)
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El jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Segovia, Miguel Ángel Barbero, ha ingresado en prisión provisional y sin fianza por orden del Tribunal de Instancia de la provincia. El mando policial está siendo investigado por tráfico de drogas, cohecho, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal, aunque no es la primera vez que pisa la cárcel por este motivo, ya que hace nueve años fue detenido por delitos similares de los que terminó siendo exonerado.

La decisión ha sido adoptada por la Sección de Instrucción (Plaza 5) del juzgado segoviano, que coordina las pesquisas judiciales iniciadas el pasado mes de abril. Junto al brigada, la magistrada ha decretado el ingreso en el penal de otras tres personas arrestadas en la misma operación, a quienes se imputan los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

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Asimismo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han precisado que ninguno de estos tres presuntos cómplices pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que no se prevén nuevos arrestos en la causa.

Seis meses de investigación de Asuntos Internos

La detención de Barbero se ejecutó durante este pasado fin de semana en su propio domicilio, ubicado en el interior de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil en Segovia, en la zona de la Puerta de Madrid. El arresto del responsable antidroga no ha sido fruto del azar, sino del trabajo del Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado, cuyos agentes llevaban desde el mes de abril de 2026 tras sus pasos al detectar conductas e informaciones sospechosas.

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Vehículo de la Guardia Civil, imagen de archivo. (Europa Press)
Vehículo de la Guardia Civil, imagen de archivo. (Europa Press)

La investigación ha estado dirigida desde las oficinas centrales de la Guardia Civil en Madrid en estrecha coordinación con el órgano judicial segoviano. El caso ha sacudido de lleno a la comandancia castellano-leonesa, que suma un convulso balance de tres guardias civiles detenidos por distintas causas irregulares en un margen de tan solo once meses.

Antes del arresto de Barbero, el servicio de Asuntos Internos ya había intervenido contra un agente investigado por revelación de secretos al filtrar información operativa, así como contra un segundo efectivo salpicado por falsedad documental e irregularidades en la custodia de pruebas.

Sus antecedentes se remontan a 2017

El historial judicial del brigada arrastra un precedente casi idéntico. Según detalla la hemeroteca de medios locales, Miguel Ángel Barbero, considerado durante años un elemento clave en el desmantelamiento de redes de tráfico de estupefacientes en la provincia, ya sufrió un primer ‘golpe’ en mayo de 2017.

Un agente y un coche de la Guardia Civil, imagen de archivo. (Europa Press)
Un agente y un coche de la Guardia Civil, imagen de archivo. (Europa Press)

En aquella ocasión, cuando ostentaba el grado de sargento primero, Asuntos Internos y la Unidad Central Operativa (UCO) irrumpieron de igual modo en su vivienda del cuartel segoviano a raíz de una trama de narcotráfico instruida inicialmente por un juzgado de Sagunto (Valencia). Tras su arresto, Barbero fue enviado a prisión preventiva por orden judicial y pasó por varios centros penitenciarios mientras se le investigaba por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

Aquel procedimiento, sin embargo, dio un giro decisivo en los tribunales. En julio de 2018, tras inhibirse la causa en los juzgados locales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de las actuaciones al no considerar acreditados los delitos. Al quedar totalmente libre de cargos y ser exonerado, Barbero solicitó su reingreso en la Guardia Civil.

El Instituto Armado terminó restituyéndole en la misma responsabilidad que venía ocupando como jefe del EDOA en Segovia, puesto en el que posteriormente ascendió a brigada. Nueve años después de aquel primer arresto y ocho tras recuperar la placa, las pesquisas del servicio de control interno han vuelto a situarle en el centro de una red de narcotráfico que lo ha conducido de nuevo tras los barrotes.

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