Alejandra Onieva comparte las primeras imágenes de su bebé 15 días después de dar a luz

Alejandra Onieva y Jesse Williams van a ser padres (Europa Press)

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Alejandra Onieva está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Quince días después de convertirse en madre por primera vez, la actriz ha querido compartir con sus seguidores un pequeño vistazo a su nueva vida junto a su bebé. Lo ha hecho a través de un tierno vídeo en el que, aunque ha decidido proteger la identidad del pequeño, sí permite ver sus diminutos pies mientras permanece tumbado y mira a su madre.

En las imágenes, la intérprete de Alta Mar y El secreto de Puente Viejo aparece completamente entregada a su hijo. Alejandra le acaricia uno de sus pies descalzos y le dice cosas mientras disfruta de un momento cotidiano que, ahora, tienen un significado completamente diferente. Una escena sencilla y llena de ternura con la que la actriz deja entrever la felicidad que está viviendo desde la llegada del pequeño.

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Alejandra Onieva y Jesse Williams dieron la bienvenida a su primer hijo en común el pasado 14 de septiembre en Los Ángeles, ciudad en la que actualmente residen. Desde entonces, la actriz ha mantenido un perfil discreto en esta nueva etapa, aunque no ha podido evitar compartir alguna pincelada de la emoción que supone estrenarse en la maternidad.

Alejandra Onieva ha mostrado por primera vez una imagen de su hijo. (Instagram @alex_onieva)

La decisión de no mostrar el rostro del bebé demuestra también la intención de la pareja de preservar su intimidad. Aunque ambos son personajes públicos y su historia de amor ha despertado gran interés, han optado desde el principio por mantener su relación alejada de la exposición constante. Ahora, esa misma discreción se extiende a su hijo.

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Jesse Williams bromea con el nombre de su hijo

Mientras Alejandra ha mostrado los piececitos del bebé, Jesse Williams también ha compartido con sus seguidores una divertida escena familiar. El actor aparece abriendo la nevera de su casa, donde únicamente se pueden ver varios biberones, mientras su mujer conversa en español con otra persona sobre comida y Madrid.

El intérprete, conocido internacionalmente por su papel del doctor Jackson Avery en Anatomía de Grey, aprovecha entonces para bromear con la situación: “En inglés, ¿vale? Todos mis hijos hablan inglés. Bastante que ya se llama Héctor”, dice entre risas, haciendo referencia al nombre del pequeño.

Jesse Williams en un vídeo de sus redes sociales. (Instagram @ijessewilliams)

La llegada del bebé pone así el broche a una historia de amor que comenzó hace apenas dos años y que ha avanzado a gran velocidad. Alejandra y Jesse se conocieron durante el rodaje de Hotel Costiera, la serie ambientada en la costa Amalfitana en la que ambos trabajaron. Él interpreta a Daniel “DD” De Luca, un exmarine de origen italiano que regresa a Italia, mientras que ella da vida a Sheryl.

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Fue durante aquel rodaje, en los espectaculares escenarios de Positano, donde surgió su relación. Desde entonces, ambos han procurado mantener su romance lejos de los focos y han sido muy discretos con los detalles de su vida privada.

Una relación que culminó con una boda íntima y su primer hijo

La sorpresa llegó a principios de mayo, cuando se conoció que la pareja no solo había decidido casarse en secreto, sino que además estaba esperando su primer hijo. Alejandra, de 34 años, y Jesse, de 45, celebraron una ceremonia íntima en Estados Unidos, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Alejandra Onieva vestida de novia en una imagen de su hijo. (Instagram @alex_onieva)

Poco después de hacerse pública la noticia, la actriz reapareció en sus redes sociales mostrando su embarazo y acompañando la publicación con una palabra que resumía a la perfección el momento que estaba atravesando: “Vida”.

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