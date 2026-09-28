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Estas son las 7 señales que indican que alguien está incómodo contigo, según un psicólogo: de evitar la mirada a sonreír forzado

Un solo signo no basta para concluir que alguien nos cae mal, ya que algunas personas evitan el contacto visual o son poco expresivas de manera habitual

Un grupo de personas en una reunión (Magnific)
Un grupo de personas en una reunión (Magnific)
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No podemos caerle bien a todo el mundo. Por mucho que intentemos mantener buenas relaciones con quienes nos rodean, siempre habrá personas con las que exista una falta de conexión, diferencias de personalidad o, simplemente, cierta antipatía. Y eso, según explica el psicólogo Nahum Montagud, forma parte de las relaciones humanas.

En ocasiones, descubrir que no le gustamos a alguien resulta sencillo. Un comentario desagradable, una actitud distante o una negativa constante a mantener el contacto pueden dejar pocas dudas. Sin embargo, no todo el mundo expresa su rechazo de una forma tan evidente. Algunas personas mantienen la educación y prefieren esconder lo que sienten, aunque determinados gestos y comportamientos pueden terminar revelándolo.

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Montagud señala varias pautas que pueden ayudar a identificar estas situaciones. Eso sí, una sola señal no basta para concluir que alguien nos cae mal: algunas personas evitan el contacto visual, son poco expresivas o tienen un lenguaje corporal más cerrado de manera habitual. Por eso, lo importante es observar si varios de estos comportamientos se repiten específicamente cuando está con nosotros.

Evita mantener el contacto visual

Una de las primeras señales que puede llamar la atención es la dificultad para mantener la mirada. Cuando una persona se siente incómoda con otra, puede evitar mirarla directamente durante una conversación o desviar la vista con frecuencia.

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Según el psicólogo, esto puede estar relacionado con la incomodidad que provoca interactuar con alguien que no resulta agradable. Sin embargo, el contacto visual depende también de la personalidad y de los hábitos sociales de cada individuo, por lo que conviene interpretarlo junto con otras señales.

No muestra interés por tu opinión

Otra pista aparece cuando la otra persona parece no tener ningún interés por lo que dices. No pregunta, no profundiza en la conversación y apenas reacciona ante tus comentarios.

En una relación cordial suele existir cierta curiosidad por conocer lo que piensa el otro. Cuando esa curiosidad desaparece de forma constante y la conversación se convierte en un intercambio frío y unilateral, puede ser una señal de distanciamiento.

Siempre encuentra una excusa para no verte

“Estoy ocupado”, “hoy no puedo” o “ya quedamos otro día” son respuestas normales cuando ocurren de manera puntual. El problema aparece cuando se convierten en una constante.

Si una persona rechaza repetidamente los planes y nunca propone una alternativa para volver a vernos, puede estar intentando mantener las distancias. Para Montagud, esta es una de las formas más habituales de transmitir que no existe interés por pasar tiempo juntos sin necesidad de decirlo abiertamente.

Te ignora incluso cuando estás presente

Ignorar a alguien de manera reiterada también refleja rechazo. La persona puede evitar iniciar conversaciones, responder con monosílabos o centrar deliberadamente su atención en otros cuando estamos cerca.

Aunque en ocasiones pueda confundirse con timidez o distracción, la repetición de este comportamiento puede indicar que nuestra presencia no resulta especialmente bienvenida.

Un par de compañeros de trabajo hablando (Magnific)
Un par de compañeros de trabajo hablando (Magnific)

Adopta un lenguaje corporal cerrado

Los brazos cruzados, el cuerpo orientado en dirección contraria o una postura que parece buscar distancia pueden transmitir incomodidad o actitud defensiva.

El lenguaje corporal, no obstante, debe interpretarse con cautela. Una postura cerrada no significa necesariamente que alguien nos deteste. Lo relevante es observar si aparece específicamente durante las interacciones con nosotros y si coincide con otras conductas de rechazo.

Sonríe de forma poco natural

Una sonrisa puede ser una muestra de simpatía, pero también puede utilizarse como una fórmula de cortesía. Montagud apunta que algunas personas intentan mantener las formas aunque no se sientan cómodas con alguien.

Una sonrisa que parece forzada, acompañada de poca participación en la conversación o de una actitud distante, puede formar parte de ese intento por mantener una interacción educada sin mostrar abiertamente el rechazo.

Intenta mantenerse alejado de ti

La última señal es quizá una de las más evidentes: buscar distancia física o evitar coincidir contigo. Cambiar de dirección al verte, alejarse cuando te aproximas o intentar no quedarse a solas contigo pueden ser comportamientos que reflejen un deseo de limitar la relación o de no querer profundizar.

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