Sanidad quiere llevar el aborto a la atención primaria: “Queremos que las mujeres puedan acceder a través de sus centros de salud”

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de la campaña de interrupción voluntaria del embarazo. (Marta Fernández / Europa Press)

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para que el aborto farmacológico entre dentro de las competencias de la atención primaria. Su equipo hará “todos los cambios necesarios” para que las mujeres logren interrumpir su embarazo sin necesidad de pasar por la atención especializada.

“Queremos que las mujeres elijan este método cuando sea de acuerdo a su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después”, ha expresado durante el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, organizado junto al Ministerio de Igualdad por el Día Mundial del Aborto.

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