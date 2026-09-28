Isabel Pantoja recuerda a Paquirri con un gesto hacia Kiko Rivera en plena actualidad por el legado del torero

Kiko Rivera e Isabel Pantoja, en una imagen de archivo. (Europa Press)

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El recuerdo de Francisco Rivera ‘Paquirri’ sigue muy presente 42 años después de su muerte. Cada 26 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de aquella trágica tarde en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba, su familia vuelve la mirada hacia el diestro y, una vez más, su tumba en el cementerio de San Fernando de Sevilla ha recibido el homenaje de sus seres queridos.

Entre los arreglos florales que han podido verse este sábado junto al mausoleo del torero se encontraba uno enviado por Isabel Pantoja, su viuda y madre de su hijo pequeño, Kiko Rivera. La cantante ha querido mantener así una tradición que repite cada año y que, en esta ocasión, ha tenido un detalle especialmente significativo: la cinta que acompañaba las flores llevaba escrito “Tu esposa e hijo”.

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De esta manera, Isabel ha vuelto a recordar públicamente a quien fue su marido y al que perdió de manera inesperada cuando apenas habían pasado dos años desde su boda. El matrimonio tuvo un único hijo, Kiko, que nació en febrero de 1984, pocos meses antes de la muerte del torero.

La tumba de Paquirri con las flores que le ha enviado Isabel Pantoja como homenaje en el 42 aniversario de su muerte. (Leandro Wassaul / Europa Press)

La tonadillera no ha sido la única que ha querido rendir homenaje a Paquirri en esta fecha. También Teresa Rivera, hermana del diestro, ha enviado un arreglo floral al cementerio sevillano. En su caso, la dedicatoria decía “Te quiere, tu hermana”, dejando constancia del recuerdo que mantiene cada año en esta fecha tan señalada para la familia.

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El recuerdo de Paquirri vuelve a estar en el centro de la actualidad familiar

El homenaje de Isabel Pantoja se produce, además, en un momento en el que la figura de Paquirri ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la actualidad por los objetos personales que dejó tras su muerte.

Apenas unos días antes del aniversario, Kiko Rivera protagonizó un gesto muy comentado con su hermano Francisco Rivera. El DJ le entregó dos cabezas de toro que habían pertenecido a su padre y que durante años habían permanecido en Cantora. Para Fran, recuperar esos recuerdos tenía un importante valor sentimental, después de haber reivindicado durante años la posibilidad de conservar objetos de su padre.

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El torero quiso agradecer públicamente el gesto de su hermano pequeño a través de las redes sociales. Junto a una fotografía en la que ambos aparecían juntos, escribió un mensaje de agradecimiento a Kiko y aseguró que las piezas ocuparían “un lugar especial”.

La tumba de Paquirri con las flores que le ha enviado Isabel Pantoja como homenaje en el 42 aniversario de su muerte. (Leandro Wassaul / Europa Press)

La entrega de estos recuerdos ha vuelto a poner el foco sobre el legado de Paquirri y sobre la historia de los tres hijos del torero: Francisco y Cayetano, fruto de su matrimonio con Carmen Ordóñez, y Kiko, nacido de su relación con Isabel Pantoja.

Precisamente Cayetano Rivera fue preguntado recientemente por los periodistas sobre la entrega de las dos cabezas de toro a Fran y sobre si él había recibido también algún recuerdo de su padre. El torero, que acudió al evento WOW 32 Sevilla, prefirió no pronunciarse sobre cuestiones familiares y centró sus declaraciones en el combate de artes marciales mixtas al que había asistido.

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Mientras tanto, Francisco Rivera y Lourdes Montes acudieron este sábado a la Real Maestranza de Sevilla para asistir a la corrida de la Feria de San Miguel, en la que toreaba Andrés Roca Rey, novio de Tana rivera. Una jornada que coincidía con una fecha especialmente marcada para la familia y que volvía a situar a Paquirri en el centro de la actualidad.

Kiko Rivera se reconcilia con su hermano. (Instagram)

Cuatro décadas después de su muerte, el recuerdo del torero continúa presente a través de sus hijos, su familia y también de los objetos que dejó atrás. Este 42 aniversario ha vuelto a demostrarlo con dos gestos diferentes pero igualmente significativos: las flores de Isabel Pantoja en su tumba y la entrega de Kiko a Fran de dos recuerdos que pertenecieron a su padre.

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