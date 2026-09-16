Espana agencias

La Fiscalía aboga por aclarar si hubo "decisiones u omisiones" del delegado en Ceuta que "pudieron incidir" en la crisis

25/02/2026 El nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante su toma de posesión en la Biblioteca Pública El Morro, a 25 de febrero de 2026, en Ceuta (España). La ceremonia marca el inicio de una nueva etapa para Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma que cuenta con el apoyo de Torres para hacerse cargo del puesto. POLITICA Antonio Sempere - Europa Press
25/02/2026 El nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante su toma de posesión en la Biblioteca Pública El Morro, a 25 de febrero de 2026, en Ceuta (España). La ceremonia marca el inicio de una nueva etapa para Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma que cuenta con el apoyo de Torres para hacerse cargo del puesto. POLITICA Antonio Sempere - Europa Press
Guardar

La Fiscalía de Ceuta ha señalado que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la presunta responsabilidad del delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano en la crisis migratoria, en concreto si "las decisiones u omisiones producidas pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos".

Así lo expuso en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se mostró a favor de que los juzgados ceutíes remitieran a la Audiencia Nacional, que instruye la causa central sobre la entrada masiva de inmigrantes, las diligencias abiertas por la actuación de Pérez Triano tras denuncias de Manos Limpias y Hazte Oír.

PUBLICIDAD

Días antes de que los juzgados ceutíes finalmente se inhibieran, el Ministerio Público hizo hincapié en que "las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos".

"La investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes, la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección", señaló.

PUBLICIDAD

Según indicó, las denuncias presentadas contra Pérez Triano apuntan a su "eventual responsabilidad" por las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la "presunta omisión de medidas" que, añadió, "pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo".

EVITAR DUPLICIDADES

La Fiscalía apostó por investigar en los mismos juzgados, por un lado, "la actuación de quienes promovieron o facilitaron la entrada masiva" que, a su juicio, "constituye el presupuesto inicial de la secuencia".

Y, por otro lado, "la actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno", que "forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación".

A su entender, si bien las conductas denunciadas pudieron haber ocurrido "en momentos y espacios distintos", todas ellas "se producen sobre un mismo acontecimiento", por lo que no se trata, adujo, "de hechos aislados o independientes", sino de "actuaciones que presentan una unidad de contexto".

Y es que esta conexión --expresó-- "no se limita a la identidad de las personas investigadas, sino que se extiende a la unidad del hecho histórico, la comunidad de prueba y la interdependencia de las conductas".

Por ello, argumentó que la investigación separada "podría impedir valorar adecuadamente el conjunto del engranaje operativo e institucional, producir duplicidad de diligencias y generar resoluciones contradictorias sobre cuestiones esenciales como la previsibilidad del riesgo".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo terremoto de magnitud 3,1 se siente en Granada y varios municipios del área metropolitana

El seísmo se ha registrado a las 09:54 con epicentro en Churriana de la Vega y a cinco kilómetros de profundidad

Un nuevo terremoto de magnitud 3,1 se siente en Granada y varios municipios del área metropolitana

Roban en Países Bajos varios ejemplares de las memorias de Diana de Gales a unos días de su publicación: “Resulta extremadamente sospechoso”

La obra de Charles Spencer, titulada ‘Canción del cisne: Diana, mi hermana’, llegará a las librerías el próximo 22 de septiembre

Roban en Países Bajos varios ejemplares de las memorias de Diana de Gales a unos días de su publicación: “Resulta extremadamente sospechoso”

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 16 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 16 septiembre

De dónde viene el lema “todos somos caballas” en apoyo a Ceuta que Vinicius y Mbappé taparon en sus camisetas

Esta polémica futbolística vuelve a colocar al significado de la palabra en el interés público. La palabra que hoy resume la identidad colectiva de la ciudad autónoma se remonta a finales del siglo XIX

De dónde viene el lema “todos somos caballas” en apoyo a Ceuta que Vinicius y Mbappé taparon en sus camisetas

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes nacido en Ceuta porque su familia residía en Marruecos

El menor nació en la ciudad autónoma en 2018, pero la Justicia considera que no consta acreditado el requisito de residencia y da prioridad al interés público mientras se resuelve el recurso presentado por el Estado

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes nacido en Ceuta porque su familia residía en Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ruptura comercial de la UE con Marruecos que piden PP y Vox sería un golpe para Rabat, pero también para España: además, exige unanimidad

La ruptura comercial de la UE con Marruecos que piden PP y Vox sería un golpe para Rabat, pero también para España: además, exige unanimidad

De dónde viene el lema “todos somos caballas” en apoyo a Ceuta que Vinicius y Mbappé taparon en sus camisetas

La Audiencia Nacional suspende la nacionalidad española concedida a un niño de padres marroquíes nacido en Ceuta porque su familia residía en Marruecos

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil” y promete que “estará ahí” para Ceuta

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

ECONOMÍA

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”