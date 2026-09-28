España

Cuál es la verdura que cuida el sistema nervioso, repara el músculo y es buena para la digestión

Esta hortaliza cuenta con múltiples nutrientes que protegen el bienestar

Frutas y verduras en un mercado de Marbella, Málaga (Magnific)
Frutas y verduras en un mercado de Marbella, Málaga (Magnific)
Guardar

Hay alimentos que pasan desapercibidos en la cesta de la compra y que, sin embargo, esconden una composición nutricional mucho más interesante de lo que parece. Uno de ellos destaca por su intenso color, su sabor ligeramente dulce y una combinación de nutrientes que puede contribuir al funcionamiento normal del organismo. Esta hortaliza aporta fibra, folatos y potasio, tres elementos relacionados con funciones tan importantes como la salud digestiva, el sistema nervioso y la actividad muscular. Se trata de la remolacha.

Uno de sus beneficios más concretos está relacionado con la fibra. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), una ración de remolacha permite cubrir aproximadamente el 17% de las recomendaciones de fibra en hombres y el 25% en mujeres. La fibra favorece el funcionamiento normal del aparato digestivo y ayuda a mantener un tránsito intestinal adecuado. Además, una alimentación rica en fibra se asocia con una mayor sensación de saciedad, algo que puede resultar útil dentro de una dieta equilibrada.

PUBLICIDAD

La remolacha también sobresale por su contenido en folatos, una vitamina especialmente relevante para distintos procesos del organismo. De acuerdo con la FEN, una ración aporta alrededor del 45% de las ingestas recomendadas al día para hombres y mujeres de entre 20 y 39 años con actividad física moderada. Los folatos intervienen en procesos relacionados con la división celular y la formación normal de células sanguíneas. Por ello, consumir alimentos que los aporten contribuye a mantener una dieta nutricionalmente adecuada.

Ensalada de remolacha (Magnific)
Ensalada de remolacha (Magnific)

Una hortaliza rica en potasio y baja en calorías

Otro de sus componentes destacados es el potasio, ya que esta proporciona aproximadamente el 17% de la ingesta recomendada diaria de este mineral en el grupo de población señalado por la FEN. El potasio desempeña funciones esenciales en el organismo: contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. También participa en el mantenimiento de una presión arterial normal. Por tanto, incorporar remolacha a la dieta puede ayudar a alcanzar las cantidades adecuadas de este mineral, especialmente cuando se consume junto con otros alimentos ricos en potasio.

PUBLICIDAD

Su contenido en agua es elevado y, al mismo tiempo, se trata de un alimento de bajo aporte energético. Esto hace que pueda incorporarse con facilidad a comidas destinadas a mantener una alimentación variada sin añadir una cantidad elevada de energía. Sin embargo, su sabor dulce se explica por su relativamente elevado contenido en azúcares dentro del grupo de las hortalizas. Este aspecto no convierte a la remolacha en un alimento poco saludable, pero sí conviene tener en cuenta que su composición es diferente de la de otras verduras con menor cantidad de hidratos de carbono.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Además de estos nutrientes, la remolacha contiene otras sustancias presentes de forma natural en los vegetales. Entre ellas se encuentran los pigmentos responsables de su característico color, que forman parte de los compuestos que hacen de esta hortaliza un alimento interesante desde el punto de vista nutricional.

El principal interés de la remolacha no reside en atribuirle propiedades milagrosas, sino en los beneficios concretos derivados de su composición. Todo ello la convierte a la remolacha en una opción interesante dentro de una alimentación saludable y variada.

Temas Relacionados

VerdurasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

Yola Berrocal se salva de la nominación de ‘Supervivientes All Stars 3’ tras un duelo de infarto con Ivana Icardi

La concursante se impuso a Ivana Icardi en la prueba definitiva y deja a Arkano, Asraf Beno, Yulen Pereira e Ivana en manos de la audiencia

Yola Berrocal se salva de la nominación de ‘Supervivientes All Stars 3’ tras un duelo de infarto con Ivana Icardi

La Aemet alerta de un “cambio de tiempo importante” que trae fuertes lluvias y tormentas con granizo: estas son las regiones más afectadas

El organismo público ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas por la previsión de acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

La Aemet alerta de un “cambio de tiempo importante” que trae fuertes lluvias y tormentas con granizo: estas son las regiones más afectadas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol, el decreto Maricarmen de vivienda y las protestas contra Pedro Sánchez, en directo

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

El repunte de la amenaza rusa en la frontera pone a España en la primera línea de la misión de la OTAN: tres despliegues en una semana

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

ECONOMÍA

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin