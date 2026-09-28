Cuál es la verdura que cuida el sistema nervioso, repara el músculo y es buena para la digestión

Frutas y verduras en un mercado de Marbella, Málaga (Magnific)

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Hay alimentos que pasan desapercibidos en la cesta de la compra y que, sin embargo, esconden una composición nutricional mucho más interesante de lo que parece. Uno de ellos destaca por su intenso color, su sabor ligeramente dulce y una combinación de nutrientes que puede contribuir al funcionamiento normal del organismo. Esta hortaliza aporta fibra, folatos y potasio, tres elementos relacionados con funciones tan importantes como la salud digestiva, el sistema nervioso y la actividad muscular. Se trata de la remolacha.

Uno de sus beneficios más concretos está relacionado con la fibra. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), una ración de remolacha permite cubrir aproximadamente el 17% de las recomendaciones de fibra en hombres y el 25% en mujeres. La fibra favorece el funcionamiento normal del aparato digestivo y ayuda a mantener un tránsito intestinal adecuado. Además, una alimentación rica en fibra se asocia con una mayor sensación de saciedad, algo que puede resultar útil dentro de una dieta equilibrada.

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La remolacha también sobresale por su contenido en folatos, una vitamina especialmente relevante para distintos procesos del organismo. De acuerdo con la FEN, una ración aporta alrededor del 45% de las ingestas recomendadas al día para hombres y mujeres de entre 20 y 39 años con actividad física moderada. Los folatos intervienen en procesos relacionados con la división celular y la formación normal de células sanguíneas. Por ello, consumir alimentos que los aporten contribuye a mantener una dieta nutricionalmente adecuada.

Ensalada de remolacha (Magnific)

Una hortaliza rica en potasio y baja en calorías

Otro de sus componentes destacados es el potasio, ya que esta proporciona aproximadamente el 17% de la ingesta recomendada diaria de este mineral en el grupo de población señalado por la FEN. El potasio desempeña funciones esenciales en el organismo: contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. También participa en el mantenimiento de una presión arterial normal. Por tanto, incorporar remolacha a la dieta puede ayudar a alcanzar las cantidades adecuadas de este mineral, especialmente cuando se consume junto con otros alimentos ricos en potasio.

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Su contenido en agua es elevado y, al mismo tiempo, se trata de un alimento de bajo aporte energético. Esto hace que pueda incorporarse con facilidad a comidas destinadas a mantener una alimentación variada sin añadir una cantidad elevada de energía. Sin embargo, su sabor dulce se explica por su relativamente elevado contenido en azúcares dentro del grupo de las hortalizas. Este aspecto no convierte a la remolacha en un alimento poco saludable, pero sí conviene tener en cuenta que su composición es diferente de la de otras verduras con menor cantidad de hidratos de carbono.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Además de estos nutrientes, la remolacha contiene otras sustancias presentes de forma natural en los vegetales. Entre ellas se encuentran los pigmentos responsables de su característico color, que forman parte de los compuestos que hacen de esta hortaliza un alimento interesante desde el punto de vista nutricional.

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El principal interés de la remolacha no reside en atribuirle propiedades milagrosas, sino en los beneficios concretos derivados de su composición. Todo ello la convierte a la remolacha en una opción interesante dentro de una alimentación saludable y variada.