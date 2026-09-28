Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este martes 29 de septiembre.
El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.
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Precio de la luz
Día: 29 de septiembre
Precio de media: 131.07 euros por megavatio hora
Precio más alto: 239.17 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 1.08 euros por megavatio hora
La tarifa de la electricidad cada hora
A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 228.1 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 215.99 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 190.0 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 184.01 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 166.2 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 157.1 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 172.8 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 211.75 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 239.17 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 215.83 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.98 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.55 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.88 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.96 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.08 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.08 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 12.03 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.55 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 155.99 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 212.82 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 189.14 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.59 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 159.99 euros por megavatio hora.
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