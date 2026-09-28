La nueva rutina deportiva de Meghan Markle en Reino Unido para reducir el estrés por 5.200 euros al año: “Le encanta el pilates reformer”

Meghan Markle, en imagen de archivo (Grosby)

Guardar

Meghan Markle ha encontrado en Soho Farmhouse un refugio discreto desde el regreso de los Sussex al Reino Unido el 26 de agosto, mientras la familia mantiene su batalla constante con los problemas de seguridad y privacidad. Según The Sun, la duquesa acude a clases de pilates reformer en este club privado de Oxfordshire, donde las fotografías están prohibidas.

El citado medio asegura que la duquesa de Sussex ha acudido con regularidad durante las últimas dos semanas a las clases de pilates reformer de la Wellness Barn de Soho Farmhouse, en Oxfordshire. Este deporte se realiza sobre una máquina con una plataforma deslizante y resortes, y busca fortalecer el cuerpo, corregir la postura y reducir el estrés.

PUBLICIDAD

Una fuente próxima a la situación ha explicado al diario que a la duquesa “le encanta el pilates reformer” porque le permite relajarse y conocer a gente de la zona. Según ese testimonio, se ha convertido en habitual de las sesiones, se muestra “charlatana y educada” y el resto de asistentes respeta su necesidad de tranquilidad.

Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

Meghan Markle en pilates

La afiliación anual al club cuesta aproximadamente 5.200 euros y da acceso a una red de más de 50 establecimientos en todo el mundo. Meghan Markle ya conocía el entorno de Soho House, ya que celebró en Soho Farmhouse su despedida de soltera en 2018. El complejo de Oxfordshire ofrece a la duquesa un espacio sin cámaras en un momento de exposición no buscada, tras la reciente filtración de una captura de pantalla del grupo de WhatsApp de padres del nuevo colegio de sus hijos permitió que su número personal de móvil circulara en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

La vuelta de los Sussex al país tampoco ha transcurrido según sus planes iniciales. El príncipe Harry y Meghan Markle se vieron obligados a retirar a Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, de su nuevo colegio después de apenas dos días, al considerar el equipo de seguridad que el trayecto diario presentaba riesgos y dificultades logísticas. Desde su llegada, Meghan Markle se ha mantenido alejada de los focos y ha centrado su atención en sus hijos.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

Los compañeros de clase en la Wellness Barn también le dejan espacio durante los entrenamientos, de acuerdo con la fuente citada por The Sun, que describe el lugar como un entorno tranquilo en el que nadie quiere alterar su calma. La duquesa ha sido vista además en The Three Horseshoes, un pub del siglo XVIII próximo a Burford, en Oxfordshire, durante una salida con Ellen DeGeneres y su esposa, Portia de Rossi.

PUBLICIDAD

La nueva vida del príncipe Harry

Por su parte, el príncipe Harry ha mantenido una agenda pública más activa durante la estancia familiar en Reino Unido. El 17 de septiembre participó en la primera cena de gala y entrega de premios Invictus Spirit, y la semana pasada asistió a la ceremonia de WellChild. También viajó a Nueva York para la reunión anual de la Clinton Global Initiative, organizada por Bill y Hillary Clinton, donde pronunció un discurso sobre inteligencia artificial. Un fallo del teleprónter interrumpió su intervención y le obligó a abandonar el escenario durante 40 minutos.

El príncipe Harry en el Clinton Global Initiative 2026 (Reuters/Jeenah Moon)

El príncipe Harry ha mantenido silencio público sobre El canto del cisne. Diana, mi hermana, el libro de su tío Charles Spencer, y evitó las preguntas de la prensa durante sus recientes apariciones en Londres. Según el propio Spencer, el duque de Sussex se mostró “completamente tranquilo” con la publicación, con un único reparo: quería asegurarse de que el texto no incluyera “nada vergonzoso” sobre él. El conde le confirmó que no había tal contenido y que tanto él como su hermano Guillermo aparecen en la obra como “ejemplos de dos niños pequeños que tuvieron a la madre más excepcional”.

PUBLICIDAD