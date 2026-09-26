La protesta por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen desemboca en una acampada en la Puerta del Sol: “No aguantamos más. O cae el rentismo o cae el Gobierno”

Las primeras tiendas de campaña ya se han instalado en la Puerta del Sol. (Alejandro Martinez Velez/Reuters)

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Decenas de personas han iniciado una acampada en la Puerta del Sol de Madrid tras la manifestación por la vivienda que este sábado por la tarde ha reclamado medidas para frenar los desahucios y cambios en el mercado del alquiler, después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer octogenaria con discapacidad que ha sido forzada esta semana a dejar la vivienda donde había residido durante 70 años.

Decenas de miles de personas han reclamado que el Gobierno incorpore medidas de protección a los inquilinos en el decreto de vivienda que podría aprobarse el próximo martes. La protesta continuaba en la noche de este sábado, una vez finalizada la marcha entre la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados. La iniciativa ha sido impulsada por el Sindicato de Inquilinas, que ha publicado en la red social X el mensaje: “Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el Gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!”. Decenas de personas han comenzado ya la acampada.

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La propia Maricarmen ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulse una nueva norma para la vivienda. “Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas”, ha afirmado en un video difundido en redes sociales. En la manifestación, el Sindicato de Inquilinas ha afirmado que su caso “no puede volver a suceder” y ha considerado “urgente y necesario” adoptar cambios estructurales para que la vivienda deje de responder a un “negocio especulativo” y se convierta en un derecho garantizado.

Maricarmen dirige un mensaje al Gobierno para solicitar la aprobación de un decreto ley sobre los alquileres. En la grabación, difundida por el Sindicato de Inquilinas, la afectada pide el apoyo ciudadano mediante una recogida de firmas en línea y la asistencia a una manifestación convocada en la Puerta del Sol de Madrid el 26 de septiembre.

La propuesta plantea la renovación automática de los contratos de alquiler para que pasen a ser indefinidos, además de medidas contra los desahucios y la congelación de las actualizaciones vinculadas al índice de precios al consumidor. También reclama una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, junto con prórrogas efectivas de los contratos vigentes. Los organizadores buscan que el próximo decreto obligue a los arrendadores a acreditar una causa justificada si no desean renovar un contrato. Si no la presentan, la iniciativa prevé que indemnicen al inquilino.

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Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, responsabiliza al gobierno de Ayuso y al gobierno central por la crisis de la vivienda. Exige la aprobación del 'Real Decreto Maricarmen' que incluye contratos indefinidos, la congelación de alquileres y una moratoria de desahucios.

“Un punto de no retorno”

La Delegación del Gobierno ha cifrado la asistencia en 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la participación a 300.000.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, definió el desahucio de Maricarmen como un “punto de no retorno” en la lucha por la vivienda. Del Río exigió que el Ejecutivo apruebe el decreto el martes y advirtió ante los medios que, si la norma no salía adelante, el Gobierno “que se dice progresista no tiene ningún sentido”.

La protesta en la Puerta del Sol. (Reuters)

El sindicato también anunció concentraciones “de presión” en ciudades como Burgos, León, Ibiza, Córdoba, Zamora, Almería y Huesca, a la espera de nuevas convocatorias.

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Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha rechazado que el Ejecutivo negocie el decreto con Junts para imponer “un trágala a toda la gente que este sábado está aquí defendiendo el derecho a la vivienda”. La dirigente reclamó la expropiación de “650.000 viviendas en manos de fondos buitre” para destinarlas al alquiler social y exigió una reducción legal de los precios del arrendamiento.