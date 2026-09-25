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Tres ataques de ciervos en una semana obligan a un pueblo de Italia a prohibir a los turistas acercarse a fotografiarlos: multas de hasta 500 euros

Estas medidas preventivas buscan evitar nuevos incidentes y que se causen molestias a los animales, que se encuentran en plena berrea

Imagen de archivo de un ciervo. (Magnific)
Imagen de archivo de un ciervo. (Magnific)
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En el corazón del Parque Nacional de los Abruzos, Lacio y Molise, los vecinos que habitan este gran santuario animal están más que acostumbrados a la presencia de los ciervos, que también se han convertido en un reclamo turístico para los miles de visitantes que cada año recibe el enclave.

Sin embargo, en las últimas semanas, esta convivencia parece estar resquebrajándose debido a la extrema cercanía que durante un largo tiempo los humanos han mantenido con esta especie salvaje. En la localidad de Villetta Barrea, en la provincia de L’Aquila, en menos de una semana se han producido tres enfrentamientos con estos animales, lo que ha obligado al Ayuntamiento a tomar medidas preventivas.

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A mediados de la semana pasada, dos turistas fueron atacados por ciervos al intentar acercarse a ellos para tomarles fotografías. Uno de ellos tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital con un traumatismo abdominal y una lesión en la ingle. Además, esta semana, se ha producido el tercer incidente: un hombre sufrió otro de estos enfrentamientos mientras se encontraba a orillas de un lago con un grupo de personas; también tuvo que ser trasladado a urgencias.

Lago de Barrea con vista de Villetta Barrea y Civitella di Alfedena (Wikimedia Commons)
Lago de Barrea con vista de Villetta Barrea y Civitella di Alfedena. (Wikimedia Commons)

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Villetta Barrea ha tenido que emitir una ordenanza urgente con una serie de normas, como no acercarse a menos de 25 metros de los ciervos o a menos de 50 en caso de que sean hembras con crías. Tampoco se debe estar cerca de los animales durante la temporada de apareamiento y está prohibido alimentarlos, perseguirlos, rodearlos, bloquear su ruta de escape o acercarse a ellos para fotografiarlos o tomar vídeos.

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Junto a todo esto, los perros deben llevar correa corta. De no cumplirse estas normas, las infracciones pueden ser sancionadas con multas que van desde los 25 a los 500 euros.

La cercanía de los humanos y la época de apareamiento

En un comunicado emitido a través de redes sociales, el Parque Nacional de los Abruzos, Lacio y Molise ha señalado que los recientes incidencias obligan a comprender lo que está ocurriendo en el hábitat de los ciervos. “En este punto está claro que no podemos seguir tratando a estos animales como lo hemos hecho durante años”.

Imagen de archivo de un ciervo. (Magnific)
Imagen de archivo de un ciervo. (Magnific)

Los animales se encuentran en plena berrea —periodo de celo y apareamiento de los ciervos—, lo que podría explicar en cierta medida este cambio de actitud. Sin embargo, los expertos del Parque Nacional señalan que no hay una respuesta segura por el momento.

“Durante la berrea, los machos son fisiológicamente mucho más competitivos y reactivos. También sabemos que la composición social es muy importante: la edad, el rango y la presencia de otros machos pueden modificar las interacciones agonísticas y el comportamiento”. Así, una de las hipótesis que se están analizando es que este año haya cambiado la estructura de estos grupos, por ejemplo, con una mayor presencia de machos jóvenes antagonistas en torno a los dominantes.

La confianza que los ciervos sienten hacia los humanos no es única en todos los individuos, pues algunos se muestran mucho más reticentes ante este contacto. Además, el comportamiento de un mismo animal puede variar según su edad, la competencia, la presencia de hembras o el contexto en el que se encuentre.

El parque natural de España en el que puedes ver osos pardos en libertad: miradores en un impresionante paisaje entre montañas.

“Durante años hemos visto ciervos cruzar calles, pasear por la carretera estatal y frecuentar jardines sin que ocurriera nada. Nos hemos acostumbrado a su presencia y ellos, en parte, a la nuestra. Se han acercado a ellos, los han fotografiado a pocos metros y, en algunos casos, también los han alimentado”. Esto, sin embargo, puede ser decisivo durante el periodo reproductivo de los ciervos.

El Parque Nacional señala que una combinación de animales menos propensos a alejarse, personas acostumbradas durante años a su cercanía, dinámicas sociales diferentes y machos en plena competencia reproductiva podrían estar provocando estos ataques. “Durante años nos hemos acostumbrado a verlos tan cerca que hemos olvidado algo sencillo: cerca no significa domesticado. La confianza es nuestra. Lo salvaje es suyo”.

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