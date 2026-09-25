Lleida prohíbe el uso del burka en espacios públicos

El Ayuntamiento de Lleida ha aprobado este viernes una ordenanza municipal que prohíbe vestir con elementos que “oculten totalmente el rostro” en espacios públicos. La medida afectaría a prendas religiosas como el burka o el niqab, si bien no vienen mencionadas directamente en el texto.
La nueva normativa se fundamenta en el civismo y el derecho de las mujeres, sin mención a la seguridad ciudadana. La ordenanza ha sido aprobada con los votos del partido de gobierno, PSC-Units; Junts y Vox. Mientras, PP, ERC y el Comú han votado en contra.
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La ordenanza prohibirá llevar cualquier prenda que cubra el rostro, incluidas el burka o el niqab, en los espacios públicos. El incumplimiento de la normativa se castigará con sanciones de entre 400 y 750 euros. El veto a estas vestimentas no aplicará en lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas, o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.
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