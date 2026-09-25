Cómo acabar con los pulgones: Álvaro Pedrera da el mejor truco para aniquilarlos sin químicos fuertes

Para lidiar con los pulgones existen métodos naturales y químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una plaga de pulgones puede acabar con una planta en cuestión de días si no se detecta a tiempo. Así lo comprobó Álvaro Pedrera, creador de contenido de jardinería que en TikTok se identifica como Ypikue, cuando una mañana encontró sus brotes nuevos cubiertos por decenas de estos insectos. “Eran tantos que parecía eso una rana”, relató en el vídeo que compartió con sus seguidores.

Los pulgones son fáciles de detectar porque son grandes y suelen concentrarse en los brotes tiernos, donde la savia fresca es más abundante. Hay muchos métodos para acabar con los pulgones, desde químicos a naturales.

PUBLICIDAD

El problema, según explicó Pedrera, es que si la plaga no se controla a tiempo puede acabar con la planta en poco tiempo. Por eso, el jardinero recurrió a un método casero que no requiere productos químicos agresivos.

Las plantas de terraza también pueden tener una plaga de pulgones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco consiste en llenar un pulverizador con agua y añadir jabón potásico, un insecticida natural que se vende en supermercados. “Básicamente lo que hace es deshidratar a los pulgones y asfixiarlos”, explicó Pedrera. El compuesto actúa por contacto directo sobre el insecto. Rompe la membrana celular, lo que permite que los ácidos grasos penetren y provoquen la deshidratación, y al mismo tiempo obstruye los espiráculos, los orificios por donde respiran los pulgones, lo que termina en asfixia.

PUBLICIDAD

El jabón potásico solo afecta a insectos de cuerpo blando

Este mecanismo de doble efecto explica por qué el jabón potásico resulta eficaz contra pulgones, mosca blanca, trips y araña roja, todos ellos insectos y ácaros de cutícula blanda. Las especies de cuerpo duro, como abejas o mariquitas, no se ven afectadas por el mismo tratamiento, lo que convierte a este método en una opción compatible con la fauna beneficiosa del jardín.

Para acabar con una plaga de pulgones se necesitan tres botes apenas con este truco de Álvaro Pedrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pedrera insistió en que el producto es seguro para el entorno doméstico. “Es inofensivo para mascotas y humanos”, aseguró en su vídeo, un dato que coincide con la información disponible sobre este tipo de insecticidas naturales, que no dejan residuos tóxicos ni requieren plazo de seguridad para el consumo posterior de frutas u hortalizas tratadas.

PUBLICIDAD

El procedimiento del jardinero para aplicar

El procedimiento que siguió el jardinero fue sencillo. Tras agitar bien el pulverizador con la mezcla de agua y jabón potásico, roció todas las hojas y tallos de la planta afectada, tanto por delante como por detrás. El contacto directo con el insecto es imprescindible para que el producto haga efecto, ya que actúa únicamente mientras está húmedo y pierde eficacia una vez seco.

El resultado, según contó Pedrera, se vio en pocas horas. “Pasadas unas horas estaban los pulgones aniquilados y de color negro”, describió el creador de contenido, que celebró el éxito del tratamiento junto a su pareja. Para consolidar el efecto, recomendó repetir la aplicación durante dos o tres días cada dos semanas.

PUBLICIDAD

Si tras ese periodo la plaga persiste, Pedrera advirtió que sería necesario recurrir a un producto más fuerte, aunque insistió en que el jabón potásico suele ser suficiente en la mayoría de los casos. “Vamos poco a poco que normalmente con esto es suficiente”, concluyó el jardinero en su cuenta de TikTok, donde comparte de forma habitual consejos sobre el cuidado de plantas.