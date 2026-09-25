La reina Letizia rescata su aplaudido traje coral de Hugo Boss en Talavera de la Reina: el broche de oro a su agenda escolar antes de la cena de gala con Macron

El traje de la reina Letizia. ( Juanma Jiménez / Europa Press)

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Talavera de la Reina ha amanecido llena de expectación para recibir a la reina Letizia con motivo de la inauguración oficial del curso de Formación Profesional 2026/2027. La cita, celebrada en el I.E.S. Ribera del Tajo, consolida una de las tradiciones más representativas y queridas de la agenda institucional de la consorte cada mes de septiembre. En un marco emblemático impregnado por el legado histórico de la cerámica toledana, cuya artesanía fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2019, doña Letizia ha vuelto a volcarse con la comunidad educativa en una jornada donde la apuesta por la enseñanza técnica ha compartido protagonismo con su impecable elección de vestuario.

Para presidir este relevante acto académico, la mujer del rey Felipe VI ha decidido rescatar de su vestidor uno de esos conjuntos de sastrería que encarnan a la perfección el concepto de elegancia contemporánea y versatilidad: su aplaudido traje de chaqueta rosa coral firmado por Hugo Boss. Este diseño, que la soberana estrenó originalmente en abril de 2024 durante la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño en Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido en una pieza imprescindible de su armario de diario. Su luminosidad y la confección en un tejido de textura afín al lino lo convierten en la opción perfecta para hacer la transición entre estaciones con la máxima distinción.

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Esta reaparición en Castilla-La Mancha pone el broche de oro a una semana de intensa actividad pública para la consorte, que hace solo unos días deslumbraba en Bruselas con un aplaudido estilismo de la firma Mirto y una blusa romántica de Sézane, y supone el preámbulo perfecto de una agenda institucional de altos vuelos. Don Felipe y doña Letizia se preparan para afrontar en los próximos días un compromiso diplomático de gran calibre: la visita de Estado a Madrid del presidente francés Emmanuel Macron, que incluirá una suntuosa cena de gala en el Palacio Real sin la princesa Leonor y un posterior viaje oficial a tierras pontevedresas.

El poder del rosa coral en la reina Letizia

El análisis del atuendo elegido por la reina refleja su absoluto dominio del estilo laboral de alta costura adaptado a los compromisos de día. La americana del conjunto destaca por su corte recto ligeramente holgado, solapa de muesca, bolsillos con cartera y un único botón en tono carey que aporta un matiz cálido al conjunto. Por su parte, los pantalones de tiro alto incorporan pinzas y una pierna recta que se estrecha suavemente hacia el tobillo en un favorecedor corte estilo carrot.

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Este largo tobillero es todo un acierto de estilismo: al dejar a la vista el empeine, alarga visualmente la figura de la consorte, mientras que la apuesta por el bloque monocromático crea una línea continua tremendamente estilizada. El color coral, un tono vibrante que muchas mujeres evitan por temor al exceso, favorece de manera excepcional la tez y la melena castaña de doña Letizia.

Letizia en Talavera de la Reina. (Europa Press)

En el calzado, la soberana ha optado por la máxima funcionalidad sin perder un ápice de sofisticación al coordinar el diseño con unos salones destalonados en tono beige, de punta fina y tacón bajo de tipo kitten heel. Este calzado sensato se ha convertido en la solución predilecta de la consorte desde que se vio obligada a prescindir de los tacones de gran altura por prescripción médica, permitiéndole afrontar largas jornadas de visitas institucionales con total comodidad.

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Completó el atuendo con una sobria blusa blanca, un joyero minimalista compuesto por pequeños aros dorados y sus inseparables anillos en la mano derecha, así como una melena suelta peinada con suaves ondas y un maquillaje muy natural centrado en potenciar la mirada con matices tierra.

La reina Letizia y su traje coral. (Juanma Jiménez / Europa Press)

La antesala de una gran cena de gala en Madrid

Tras concluir su paso por la provincia de Toledo, doña Letizia disfruta de un breve paréntesis de descanso antes de arrancar una semana repleta de citas de primer nivel. Los Reyes recibirán con todos los honores al presidente galo Emmanuel Macron en un encuentro de Estado que tendrá como momento cumbre una cena de gala en el Palacio Real.

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La reina Letizia reclama inversión y acceso universal a la investigación contra el cáncer.

En esta ocasión, la cita no contará con la presencia de la princesa de Asturias, volcada plenamente en su trayectoria de formación militar. Tras los actos en Madrid, Felipe VI y doña Letizia pondrán rumbo a Pontevedra para completar un periplo donde el armario de la reina volverá a convertirse en el centro de todas las miradas.