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Una experta en marca personal analiza cómo han llevado Los Javis trabajar en ‘La Bola Negra’ después de la ruptura: “La conversación vuelve una y otra vez al trabajo”

Ana Jiménez ha compartido con ‘Infobae’ cómo ha sido la posición de Ambrossi y Calvo durante la promoción de su última película

Javier Calvo y Javier Ambrossi, pareja profesional. (EFE/EPA/HODA DAVAINE / POOL)
Javier Calvo y Javier Ambrossi, pareja profesional. (EFE/EPA/HODA DAVAINE / POOL)
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Llega hoy a las salas de cine de toda España La bola negra, el esperado largometraje dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Su estreno no solo supone un acontecimiento cinematográfico en la cartelera, sino que se convierte en la prueba de fuego definitiva para una de las alianzas creativas más populares del panorama cultural español. Tras confirmarse la separación sentimental de Los Javis, la atención mediática se ha centrado en cómo dos figuras que construyeron una identidad pública prácticamente inseparable han afrontado esta transición en sus carreras.

Para analizar las claves de este caso de comunicación, la experta en marca personal Ana Jiménez ha aportado su visión en declaraciones para Infobae. Según explica la especialista, la manera en que los directores han gestionado el fin de su noviazgo destaca por su inteligencia estratégica a la hora de proteger el proyecto común. “La gestión que Los Javis han hecho de su ruptura me parece especialmente interesante porque han conseguido cambiar el significado de su relación sin destruir todo lo que habían construido alrededor de ella”, señala Jiménez sobre este proceso de redefinición pública.

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Durante años, Calvo y Ambrossi funcionaron como pareja sentimental, tándem creativo y una sola marca de cara a la audiencia. Al separarse, el camino habitual habría sido dividir sus trayectorias profesionales o convertir cada entrevista en un desglose de explicaciones sobre lo sucedido. Sin embargo, la experta subraya que han sabido delimitar la situación de forma muy clara: “Han reconocido que su relación sentimental ha terminado y, al mismo tiempo, han protegido públicamente el vínculo que permanece. No hemos visto una guerra de versiones ni al otro convertido en antagonista. Han establecido un marco bastante sencillo: ya no son pareja, pero siguen siendo familia y se siguen eligiendo profesionalmente”.

La clave del éxito de Los Javis

En su análisis para Infobae, Ana Jiménez valora especialmente la contención y la coherencia demostradas en sus recientes intervenciones ante los medios. La especialista apunta que los cineastas no intentaron actuar como si nada hubiera pasado, una postura que “habría resultado poco creíble después de tantos años construyendo también públicamente su historia de amor”. La clave del éxito en su comunicación radica en hablar con la transparencia justa para no convertir su vida íntima en un espectáculo.

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El éxito de Los Javis trabajando juntos. (Europa Press)
El éxito de Los Javis trabajando juntos. (Europa Press)

“Han hablado lo suficiente para que el público entienda su nueva realidad, pero no tanto como para convertir la separación en un producto”, sostiene la experta en marca personal. Para Jiménez, lograr esa distancia evita caer en las dinámicas más destructivas de la prensa del corazón: “Cuando una pareja pública se rompe, existe el riesgo de que durante meses cada gesto, cada aparición individual o cada persona nueva que aparece a su lado termine formando parte de una especie de relato por entregas. Ellos, hasta ahora, han conseguido que la conversación vuelva una y otra vez al trabajo”.

‘La bola negra’, como ejemplo de superación

El lanzamiento en cines de La bola negra se convierte en el mayor reflejo práctico de esta nueva etapa profesional. Tal y como recuerda Jiménez a partir de los testimonios brindados por los propios directores, la realización de esta cinta estuvo marcada por la incertidumbre del momento personal que atravesaban: “La bola negra es probablemente la mejor prueba. Ellos mismos han reconocido que durante el proceso llegaron a plantearse que pudiera ser su última película juntos”.

El video presenta logos y texto que anuncian el estreno de un tráiler. Incluye un primer plano de una persona con líquido en el rostro y dos hombres corriendo en una playa cerca del mar. El material identifica a Javier Calvo y Javier Ambrossi como los directores. Corresponde al tráiler promocional de la película 'La bola negra'.

A pesar de las dudas iniciales, el hecho de que hayan decidido seguir firmando proyectos como dupla demuestra que la alianza profesional ha prevalecido. La analista remarca que vida personal y laboral estaban profundamente entrelazadas y han requerido un trabajo de selección consciente: “Ambas estaban profundamente mezcladas y han tenido que descubrir qué partes de ese vínculo querían conservar. Al final han decidido que la pareja podía terminar sin que tuviera que terminar también la alianza creativa. Y eso demuestra hasta qué punto Los Javis han adquirido una identidad que va más allá de la relación sentimental que estuvo en su origen”.

Dejar de ser pareja sin dejar de ser Los Javis

Desde la perspectiva de la gestión de marca personal, Jiménez concluye que la pareja ha sentado un precedente relevante sobre cómo evolucionar un sello público sin destruirlo. En lugar de romper bruscamente con la etapa anterior, los cineastas han apostado por reestructurar los elementos que componen su propuesta compartida.

Los Javis durante la gala de los Goya
Seguir trabajando juntos después de ser pareja. (EFE)

“No han intentado borrar su historia anterior para construir dos personajes nuevos, sino actualizar lo que significa ser Los Javis. Antes ese nombre contenía pareja, amor, amistad, trabajo y creación. Ahora desaparece una de esas piezas, pero las demás pueden permanecer”, explica la experta a Infobae. Para la experta, el éxito de este movimiento marcará el futuro de su carrera conjunta: “Si consiguen sostenerlo en el tiempo, probablemente esa sea la mayor demostración de la fortaleza de lo que han construido: han conseguido que una ruptura pública no obligue a romper también su relato profesional. Javier Calvo y Javier Ambrossi han podido dejar de ser pareja sin tener que dejar de ser Los Javis”.

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