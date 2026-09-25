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Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

La campaña incluye modelos fabricados entre 2013 y 2024 y las marcas contactarán a los propietarios

Fábrica principal de Volkswagen en Wolfsburgo. (REUTERS/Liesa Johannssen)
Fábrica principal de Volkswagen en Wolfsburgo. (REUTERS/Liesa Johannssen)
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Volkswagen y Audi han llamado a revisión a casi tres millones de vehículos en todo el mundo por un posible fallo en un tornillo de la dirección que puede corroerse y romperse. El deterioro de esta pieza podría provocar, en el peor de los casos, la pérdida de control del vehículo y elevar el riesgo de accidente.

La campaña afecta a 2.159.054 vehículos Volkswagen y a 696.547 Audi potencialmente afectados en todo el mundo, según la Oficina Federal de Vehículos a Motor de Alemania. De ese conjunto, 895.832 Volkswagen y 58.555 Audi circulan en Alemania, donde el organismo ha advertido del posible defecto técnico.

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Según la Oficina Federal de Vehículos a Motor de Alemania (KBA) no se han comunicado hasta ahora daños materiales ni lesiones personales vinculados a esta incidencia, por lo que los coches pueden seguir circulando hasta su paso por el taller.

Qué modelos están afectados

Los vehículos incluidos son los Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant y Caddy fabricados entre el 24 de septiembre de 2013 y el 1 de julio de 2024. La campaña también alcanza al Audi Q3, producido desde el 31 de octubre de 2017 hasta mayo de 2024.

El problema se concentra en el perno que une el mecanismo de dirección. Audi ha explicado que la sal empleada en las carreteras y otras condiciones ambientales pueden corroer durante años el tornillo que fija el sistema, hasta comprometer la dirección si el desgaste avanza.

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Trabajadores ensamblan un automóvil Audi Q3 a 5 de diciembre de 2019. (REUTERS/Stringer)
Trabajadores ensamblan un automóvil Audi Q3 a 5 de diciembre de 2019. (REUTERS/Stringer)

La solución prevista consiste en sustituir la pieza por otra más resistente a la corrosión. La reparación será gratuita para los propietarios y, en el caso de los Audi Q3, puede prolongarse hasta una hora, según la compañía.

Volkswagen y Audi calculan que el fallo solo aparecería, como máximo, en el 1 % de los coches incluidos en la campaña. Ambas marcas contactarán por carta con los propietarios, aunque recomiendan acudir a sus filiales o a un taller autorizado para obtener información sobre cada vehículo.

La KBA mantiene la investigación abierta

La KBA clasifica el asunto como “en investigación”, una categoría que indica que la evaluación definitiva del riesgo sigue pendiente. Los conductores que sospechen que su coche está incluido pueden comprobarlo en un taller autorizado mediante el número de identificación del vehículo, conocido como VIN.

La llamada a revisión se suma a otra operación desarrollada este año por el grupo Volkswagen debido a problemas en las baterías de algunos modelos eléctricos ID. Aquella campaña afectó a casi 100.000 vehículos eléctricos, una magnitud menor que la actual y también inferior a la retirada por emisiones de motores diésel, que alcanzó 8,5 millones de coches en Europa.

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La revisión técnica coincide con un momento de presión bursátil para el grupo. Volkswagen ha salido esta semana del Euro Stoxx 50 después de 15 años dentro del índice que reúne a 50 de las principales empresas de la eurozona.

El fabricante entró por primera vez en ese índice en el año 2000 y ya lo abandonó a comienzos de la década de 2010, durante la crisis financiera europea. Ferrari, BMW y Mercedes-Benz son las tres únicas compañías automovilísticas que permanecen en el selectivo.

La cotización de Volkswagen en la Bolsa de Fráncfort ha caído más de un 25 % en los ocho primeros meses del año. Sus acciones no han superado los 80 euros desde el 22 de junio, cuando cerraron por encima de 81,85 euros, y han llegado a cotizar a 72 euros frente a los 107,50 euros con los que comenzaron el ejercicio.

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