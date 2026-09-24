El rey Felipe VI confiesa cómo se siente desde que la princesa Leonor empezó la universidad: “Una mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre”

Felipe VI inaugura el acto de apertura de curso 2026-2027 en la Universidad Politécnica de Cartagena (EFE)

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Felipe VI ha inaugurado el curso 2026/2027 del sistema universitario español en la Universidad Politécnica de Cartagena, un acto que ha reunido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y a los rectores de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. En su apertura, que alcanza a más de dos millones de estudiantes entre los que está la princesa Leonor, el monarca ha hablado de la formación crítica ante la desinformación y la inteligencia artificial como uno de los retos de las aulas.

La princesa de Asturias ha iniciado este septiembre el grado conjunto de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, una formación de orientación institucional que combina materias jurídicas, económicas y políticas. La princesa Leonor ha comenzado así su etapa universitaria civil después de completar su instrucción militar en los tres ejércitos, de tierra, mar y aire.

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En su discurso, el jefe del Estado ha advertido de que la abundancia de contenidos no equivale a conocimiento si falta una capacidad crítica para filtrarlos y contrastarlos. Al citar a la filósofa Martha Nussbaum, ha alertado del riesgo de formar personas útiles, pero incapaces de pensar por sí mismas. “Vivimos rodeados de información, pero también de un volumen ingente de desinformación”, ha asegurado.

El rey Felipe sobre la vida universitaria de Leonor

El rey ha vinculado la apertura del curso con la experiencia de las familias que afrontan el comienzo de la universidad. “Como sabéis, mi hija, la princesa Leonor, ha empezado este año su vida universitaria civil y sus padres lo estamos viviendo con esa mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre que acompaña a todo comienzo importante”, ha dicho en la parte más cercana y desenfadada de su intervención.

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Felipe VI inaugura el acto de apertura de curso 2026-2027 en la Universidad Politécnica de Cartagena (EFE)

El monarca ha resumido la función entre sus palabras: “Ese es, en el fondo, el sentido de la universidad: recibir el saber, comprenderlo, contrastarlo y hacerlo avanzar; encontraros con quienes piensan de otro modo y ponerlo al servicio de vuestro propio crecimiento y del de la sociedad a la que pertenecéis, como profesionales y como ciudadanos”. Por otro lado, Felipe VI ha señalado que el sistema universitario necesita inversión pública y privada, confianza y relación con el tejido empresarial y el ámbito internacional para preservar su autonomía.

El discurso del rey Felipe VI

“Corremos el riesgo de encerrarnos, de manera inconsciente, en una de esas ‘cámaras de eco’ que nos reafirman solo en lo que ya pensamos, en lo que ya creemos, haciéndonos inmunes a la diferencia”, ha afirmado Felipe VI. El monarca ha definido la inteligencia artificial como una herramienta extraordinaria cuando queda sometida al control ético de la mente humana.

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Felipe VI inaugura el acto de apertura de curso 2026-2027 en la Universidad Politécnica de Cartagena (EFE)

Su reflexión ha seguido a la lección magistral impartida por el profesor Antonio Sánchez Kaiser, centrada en el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito académico. “La cuestión, por tanto, no es solo qué puede hacer la inteligencia artificial, sino para qué queremos utilizarla. Conocer sus posibilidades, comprender sus límites y orientar su uso resulta esencial para que no se convierta en un catalizador de desigualdades”, ha señalado.

La princesa Leonor es vista llegando a la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid. Las imágenes la muestran caminando entre un grupo de personas. La Princesa de Asturias, vestida con camisa blanca y pantalón oscuro, porta una bandolera negra.

Felipe VI ha reivindicado el arraigo científico de Cartagena mediante el lema de la Universidad Politécnica de Cartagena, “fechos allend mar”, y la figura de Isaac Peral. El rey ha presentado al inventor como referencia de la perseverancia que requiere el trabajo investigador. La investigación, ha expuesto, exige disciplina, horas de estudio y la capacidad de superar frustraciones antes de lograr transformaciones reales para la sociedad.

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