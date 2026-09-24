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Este es el límite máximo de pensión para pedir la tarifa plana en los Viajes del Imserso 2026-2027, que cuestan solo 50 euros

Para acceder a la tarifa reducida, la persona debe estar acreditada en el programa de Turismo Social, tener una pensión que no supere el umbral económico y obtener la puntuación necesaria en el sistema de valoración

Los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 serán más caro
Viajeros del Imserso. (Europa Press)
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Viajes por 50 euros. Ese es el titular. Sin embargo, la letra pequeña, que a nadie le gusta leer, reduce el entusiasmo ante esta oferta de los Viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), destinados a jubilados y otros pensionistas. Y es que esa tarifa plana aplica solo a 7.447 plazas para la temporada 2026-2027 y estarán destinadas a pensionistas con ingresos iguales o inferiores a 628,80 euros mensuales. El programa prevé que estas personas paguen 50 euros por el viaje y que el organismo público cubra el importe restante.

El límite equivale a 8.803,20 euros anuales repartidos en 14 pagas, que es la cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad vigentes en 2026, según la información de la Seguridad Social.

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Para acceder a la tarifa reducida, la persona debe estar acreditada en el programa de Turismo Social, tener una pensión que no supere ese umbral económico y obtener la puntuación necesaria en el sistema de valoración. El Imserso comunicará el derecho al precio de 50 euros en la carta de acreditación, sin que sea necesaria una solicitud adicional. La ventaja podrá utilizarse en una única ocasión y únicamente para la zona de destino que figure en la acreditación enviada a cada beneficiario. El programa incluye propuestas de costa peninsular, costa insular y turismo de escapada.

La reserva puede hacerse en las páginas de Turismo Social, para las modalidades de costa peninsular y escapadas, y Mundicolor, para los viajes a las islas. También es posible formalizarla en agencias de viajes autorizadas con la presentación del DNI. Los viajes de la nueva campaña comenzaron a comercializarse el 14 de septiembre, aunque el proceso de venta permanece abierto durante toda la temporada, ya que las cancelaciones, modificaciones y renuncias devuelven plazas al sistema.

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La medida alcanzó a 5.221 pensionistas en su primera temporada

La tarifa plana se estrenó durante la campaña 2025-2026 como sustitución de un descuento anterior del 50% sobre el coste total. En ese primer año, 5.221 personas utilizaron el precio reducido, frente a las 523 plazas ejecutadas con el modelo previo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha destacado en un comunicado que el resultado multiplicó por 10 el acceso de pensionistas con menos recursos al programa de viajes. “Poder viajar no es un privilegio del que solo pueden gozar unos pocos”, afirmó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante la presentación de la temporada en León. Los bonos a precio reducido incluyen alojamiento, pensión completa, seguro de viaje y transporte de ida y vuelta. La excepción corresponde a los viajes a capitales de provincia, que contemplan media pensión.

Los viajes del Imserso. (Europa Press)
Los viajes del Imserso. (Europa Press)

En cuanto a destinos, Andalucía fue el que tuvo más usuarios de la tarifa plana durante la campaña anterior, con 1.267 viajeros. Los circuitos culturales ocuparon el segundo lugar, con 1.189 beneficiarios, seguidos por Cataluña, que sumó 845. La distribución territorial alcanzó a pensionistas de todas las provincias españolas. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga figuraron entre los principales lugares de origen de los usuarios beneficiados.

El programa mantendrá también la posibilidad de viajar con animales de compañía en los paquetes de costa peninsular y costa insular. Durante la temporada anterior, 1.066 personas utilizaron esta opción conforme a la normativa y a los cuidados exigidos para los animales.

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