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Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

Mientras Nasser Bourita, ministro de Exteriores, daba su discurso en la Sala Verde, Pedro Sánchez ha señalado en la CNN a Rabat por su “fallo en el control fronterizo”

Ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, en la Sala Verde de la ONU (REUTERS/Eduardo Munoz)
Ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, en la Sala Verde de la ONU (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Marruecos vive días intensos. Sus elecciones durante este miércoles y la amenaza de una nueva entrada masiva en Ceuta para la que, según el ministro español Albares, se han preparado policialmente. Horas antes, su ministro de Exteriores, Nasser Bourita, se ha encargado de dar el discurso en el debate de la Asamblea General de la ONU. El interés principal en España era observar si se producía una mención a la crisis de Ceuta, pero no se ha dado. El Sáhara Occidental, el cambio climático o la lucha contra los grupos armados han protagonizado sus palabras.

Mientras Bourita estaba en la Sala Verde, Pedro Sánchez concedió una entrevista a la CNN que ha dejado un importante titular. El presidente del Gobierno ha mencionado por primera vez que han exigido “respuestas” a Rabat por su “fallo en el control fronterizo”. Hasta el momento, el Ejecutivo español había mantenido una postura de socio que no quiere señalar a su país vecino. Sí que afirmó en el Congreso hace 20 días que había que repensar la estrategia, pero no como una responsabilidad única de Marruecos. Por el momento no se ha producido respuesta desde el gobierno marroquí, que tiene la mirada en las urnas que decidirán sus nuevos integrantes.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó que el presidente del Gobierno no asistirá a la cena de líderes en Naciones Unidas. Saiz explicó que la invitación llegó con escasa antelación, cuando el viaje ya estaba completamente organizado.

Defiende su soberanía del Sáhara Occidental

Bourita ha presentado el conflicto del Sáhara como una cuestión encaminada hacia una resolución bajo soberanía marroquí como única salida. En paralelo, reclamó sanciones contra los Estados que, según afirmó, financian, protegen o arman a organizaciones no estatales implicadas en conflictos. No menciona en ningún momento al Frente Polisario, presente en la Asamblea General como legítimo representante saharaui, pero, desde hace años, lo considera un grupo terrorista y acusa a Argelia de estar detrás. De hecho, Bourita sí que ha hecho referencia a los campamentos de Tinduf, Argelia, donde residen miles de saharauis. “No se puede permitir que se use a la población de los campamentos como rehenes desde hace décadas”, ha asegurado.

El titular de Exteriores marroquí ha señalado que la cuestión del Sáhara Occidental atraviesa, a su juicio, un “punto de inflexión histórico”. En ese apartado, mencionó la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, cuya adopción situó en octubre, y sostuvo que el marco de la autonomía bajo soberanía de Marruecos constituye la base para cerrar el conflicto. “No hay solución fuera de este marco”, ha concluido Bourita ante la Asamblea General. Bourita defendió el dominio marroquí con los proyectos de desarrollo en el territorio, en áreas como infraestructuras, educación superior, sanidad y aeropuertos. También indicó que los habitantes de esos territorios participarían al día siguiente en las elecciones legislativas de Marruecos.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

Medidas contra los “grupos armados no estatales”

El ministro ha situado la lucha contra los “grupos armados no estatales” entre los tres asuntos que, según dijo, requieren una atención prioritaria de la comunidad internacional. Los otros dos fueron el cambio climático y los desafíos regionales en Oriente Medio y África. Bourita ha sostenido que estas organizaciones han incrementado su capacidad para amenazar la seguridad de los Estados, controlar corredores marítimos y atacar instalaciones en distintos países. Según ha afirmado, más de 200 millones de personas viven en áreas controladas o disputadas por grupos armados, mientras que más de 130 organizaciones han sido clasificadas como partes en conflictos. El jefe de la diplomacia marroquí ha relacionado a esos grupos con “milicias separatistas”, organizaciones terroristas, redes criminales y mercenarios. “Hay que encarar a estos grupos con firmeza”, ha sentenciado.

Sobre el cambio climático, Bourita ha señalado que Marruecos se ha fijado el objetivo de reducir hasta un 53 % sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2026 y 2035. También ha defendido las inversiones en presas, desalación, reutilización de aguas residuales y gestión hídrica para afrontar la escasez de agua. En materia internacional, ha reiterado el respaldo marroquí a un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital y ha pedido respetar el alto el fuego en Gaza y facilitar la entrada de ayuda humanitaria, lo que choca con sus acuerdos habituales con Israel en materia de defensa.

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