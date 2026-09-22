España

Albares se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York para tratar la crisis de Ceuta y confía en que “tomarán las medidas que sean necesarias”

El ministro de Exteriores ha asegurado que está en contacto diario con Nasser Bourita y que ya colaboraron tras la entrada masiva del 30 de julio

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, atiende a los medios de comunicación en Nueva York y responde sobre su reunión con su homólogo marroquí
Guardar

José Manuel Albares ha confirmado que se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York en medio de la semana de la Asamblea General de la ONU. El momento de su conversación con Nasser Bourita es crucial. Ambos países tendrán que dar en las próximas horas sus discursos en el gran salón de Naciones Unidas, mientras en Marruecos este miércoles afrontan sus elecciones y en Ceuta se preparan para una nueva convocatoria en redes para una nueva entrada en la ciudad autónoma.

Él y yo hemos conversado y hemos quedado en vernos presencialmente”, ha asegurado el ministro español, que explicó que ambos departamentos aún cuadran las agendas. El objetivo es celebrar “una conversación serena, tranquila” y dedicar al asunto el tiempo que requiere. Albares ha reiterado que están en constante contacto y que confía en que el Ejecutivo marroquí hará lo necesario para evitar que vuelva a suceder lo que ocurrió el pasado 30 de julio. No ha aclarado si la reunión podrá darse antes de la llegada de esta fecha señalada o será posterior.

PUBLICIDAD

El ministro José Manuel Albares habla rodeado de micrófonos de periodistas frente a la bandera de España y la de las Naciones Unidas
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, atiende a los medios para abordar la gestión migratoria y las relaciones con Marruecos. (Ministerio de Exteriores)

Albares ha sostenido la postura del Gobierno habitual en la que la colaboración marroquí es central en la respuesta española. “Hoy mismo he estado en contacto con mi homólogo marroquí para que tome las medidas al respecto”, ha dicho, en respuesta a la convocatoria de mañana. Según ha aclarado, las autoridades de Rabat le han trasladado que “tomarán las medidas que sean necesarias”. El ministro ha apuntado que hace dos meses ya colaboraron. Ha asegurado que la actuación de Marruecos permitió cortar el flujo de personas hacia el final de la tarde del 30 de julio. El Gobierno defiende que el 90 % de quienes accedieron irregularmente a Ceuta regresó a Marruecos en las 48 horas posteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a la UE que muestre con Ceuta y Melilla "la misma solidaridad" que España ha ofrecido ante otras crisis sufridas en otras fronteras europeas, al tiempo que ha lamentado que "algunos" gobiernos europeos hayan contribuido a "amplificar desinformación" en torno a la crisis migratoria. (Fuente: Comisión Europea)

Junto a la preparación ante esta convocatoria, los contactos entre ministerios tienen otro asunto evidente que atender. Se trata de los retornos de migrantes a Marruecos que Rabat prometió a los eurodiputados. Albares ha sostenido que se darán, pero que tiene que ser con el cumplimiento de la normativa y las resoluciones. “Evidentemente tenemos una legislación que cumplir y unas sentencias judiciales”, ha afirmado. En este asunto vuelven a incidir en la disposición de Marruecos a colaborar. “Lo que yo voy viendo es una colaboración al respecto”, ha asegurado el representante de Exteriores, que ha añadido que “no es el abogado” del país vecino pero que así “son los hechos”.

PUBLICIDAD

El Gobierno vincula la convocatoria del 23 de septiembre con la difusión en redes de mensajes falsos sobre una hipotética vía de acceso a Europa a través de las ciudades autónomas. El responsable de Exteriores pidió consultar los canales oficiales españoles y evitar las redes dedicadas al tráfico de personas. “Les insisto en que sigan los consejos y la información veraz que estamos trasladando”, ha indicado.

El Ejecutivo subraya que la entrada irregular en Ceuta y Melilla no garantiza la llegada al espacio Schengen ni una permanencia. “Entrar en Ceuta y Melilla irregularmente ni da acceso a llegar a Europa ni les va a permitir mantenerse indefinidamente”, ha recordado Albares. También ha alertado del riesgo que asumen quienes emprenden ese recorrido a partir de información engañosa. “Que no arriesguen su dinero, su futuro, en muchas ocasiones su vida”, ha pedido, en referencia a los episodios del 30 de julio en los que fallecieron al menos 140 personas. A la hora de explicar por qué se producen estas entradas, el ministro ha recordado las diferencias socioeconómicas de la frontera, con una renta anual que se sitúa en torno a 2.000 euros a un lado y 66.000 euros al otro.

Temas Relacionados

José Manuel AlbaresMinisterio de ExterioresCeutaNaciones UnidasEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El riesgo de incendios aumenta esta semana en estas zonas de España: será extremo en algunas regiones por el calor y la falta de lluvias

Las temperaturas seguirán siendo “plenamente veraniegas”, a lo que se sumará la sequedad del terreno por la ausencia de precipitaciones

El riesgo de incendios aumenta esta semana en estas zonas de España: será extremo en algunas regiones por el calor y la falta de lluvias

Ferran Torres saca los colores a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y el presentador acaba admitiendo la verdad: ”Tampoco hace falta que me pisotees“

El futbolista del PSG acudió este lunes a divertirse al programa de Pablo Motos para recordar su trayectoria y su éxito en el Mundial 2026

Ferran Torres saca los colores a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y el presentador acaba admitiendo la verdad: ”Tampoco hace falta que me pisotees“

El ejercicio que se relaciona con un envejecimiento más saludable y que es clave a partir de los 55 años

Un estudio relaciona un tipo de actividad física con un envejecimiento más sano

El ejercicio que se relaciona con un envejecimiento más saludable y que es clave a partir de los 55 años

Juan José Ebenezer, mecánico, explica por qué esperar unos segundos antes de arrancar el coche: “Es lo único que lo salva de destrozarse por dentro”

El mecánico cuenta qué pasa realmente dentro del motor en esos primeros momentos y por qué merece la pena tener un poco de paciencia

Juan José Ebenezer, mecánico, explica por qué esperar unos segundos antes de arrancar el coche: “Es lo único que lo salva de destrozarse por dentro”

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

El letrado explica en un video los tres requisitos que debe cumplir una empresa para que un despido por bajo rendimiento no sea declarado improcedente ante la Justicia

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, explica por qué esperar unos segundos antes de arrancar el coche: “Es lo único que lo salva de destrozarse por dentro”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica por qué esperar unos segundos antes de arrancar el coche: “Es lo único que lo salva de destrozarse por dentro”

Pedro Sánchez inicia su viaje a la Asamblea de la ONU con la defensa del “multilateralismo” y sin acudir a la recepción de Trump

“La piscina estaba contaminada con gases y los buzos fueron cayendo uno tras otro”: el grave accidente en la Armada española que deja cuatro oficiales muy graves y una difícil investigación judicial

Las acusaciones planean ir por separado en el juicio contra Begoña Gómez porque les funcionó en el de David Sánchez: “No se hubiera conseguido esa condena”

Qué le espera ahora a Begoña Gómez tras el cierre de la instrucción del juez Peinado: estos son los pasos que quedan y las fechas que se manejan para el inicio del juicio

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 22 de septiembre

España da la vuelta al futuro de las pensiones: es el país europeo donde más mejora su sostenibilidad

Tener un hijo en España ya sale igual de caro que comprarse un piso en el barrio madrileño de Moratalaz: en 20 años el coste se dispara un 67%

Lucía Menéndez, abogada: “Un buen abogado no solo está para ganar el juicio, sino para lograr que las consecuencias sean lo menores posibles”

DEPORTES

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”

El manager de Gaethje le busca un nuevo rival a Topuria: “Tal vez algún día tú y Usman también se enfrenten”