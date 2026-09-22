Albares se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York para tratar la crisis de Ceuta y confía en que “tomarán las medidas que sean necesarias”

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, atiende a los medios de comunicación en Nueva York y responde sobre su reunión con su homólogo marroquí

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José Manuel Albares ha confirmado que se reunirá con su homólogo marroquí en Nueva York en medio de la semana de la Asamblea General de la ONU. El momento de su conversación con Nasser Bourita es crucial. Ambos países tendrán que dar en las próximas horas sus discursos en el gran salón de Naciones Unidas, mientras en Marruecos este miércoles afrontan sus elecciones y en Ceuta se preparan para una nueva convocatoria en redes para una nueva entrada en la ciudad autónoma.

“Él y yo hemos conversado y hemos quedado en vernos presencialmente”, ha asegurado el ministro español, que explicó que ambos departamentos aún cuadran las agendas. El objetivo es celebrar “una conversación serena, tranquila” y dedicar al asunto el tiempo que requiere. Albares ha reiterado que están en constante contacto y que confía en que el Ejecutivo marroquí hará lo necesario para evitar que vuelva a suceder lo que ocurrió el pasado 30 de julio. No ha aclarado si la reunión podrá darse antes de la llegada de esta fecha señalada o será posterior.

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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, atiende a los medios para abordar la gestión migratoria y las relaciones con Marruecos. (Ministerio de Exteriores)

Albares ha sostenido la postura del Gobierno habitual en la que la colaboración marroquí es central en la respuesta española. “Hoy mismo he estado en contacto con mi homólogo marroquí para que tome las medidas al respecto”, ha dicho, en respuesta a la convocatoria de mañana. Según ha aclarado, las autoridades de Rabat le han trasladado que “tomarán las medidas que sean necesarias”. El ministro ha apuntado que hace dos meses ya colaboraron. Ha asegurado que la actuación de Marruecos permitió cortar el flujo de personas hacia el final de la tarde del 30 de julio. El Gobierno defiende que el 90 % de quienes accedieron irregularmente a Ceuta regresó a Marruecos en las 48 horas posteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a la UE que muestre con Ceuta y Melilla "la misma solidaridad" que España ha ofrecido ante otras crisis sufridas en otras fronteras europeas, al tiempo que ha lamentado que "algunos" gobiernos europeos hayan contribuido a "amplificar desinformación" en torno a la crisis migratoria. (Fuente: Comisión Europea)

Junto a la preparación ante esta convocatoria, los contactos entre ministerios tienen otro asunto evidente que atender. Se trata de los retornos de migrantes a Marruecos que Rabat prometió a los eurodiputados. Albares ha sostenido que se darán, pero que tiene que ser con el cumplimiento de la normativa y las resoluciones. “Evidentemente tenemos una legislación que cumplir y unas sentencias judiciales”, ha afirmado. En este asunto vuelven a incidir en la disposición de Marruecos a colaborar. “Lo que yo voy viendo es una colaboración al respecto”, ha asegurado el representante de Exteriores, que ha añadido que “no es el abogado” del país vecino pero que así “son los hechos”.

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El Gobierno vincula la convocatoria del 23 de septiembre con la difusión en redes de mensajes falsos sobre una hipotética vía de acceso a Europa a través de las ciudades autónomas. El responsable de Exteriores pidió consultar los canales oficiales españoles y evitar las redes dedicadas al tráfico de personas. “Les insisto en que sigan los consejos y la información veraz que estamos trasladando”, ha indicado.

El Ejecutivo subraya que la entrada irregular en Ceuta y Melilla no garantiza la llegada al espacio Schengen ni una permanencia. “Entrar en Ceuta y Melilla irregularmente ni da acceso a llegar a Europa ni les va a permitir mantenerse indefinidamente”, ha recordado Albares. También ha alertado del riesgo que asumen quienes emprenden ese recorrido a partir de información engañosa. “Que no arriesguen su dinero, su futuro, en muchas ocasiones su vida”, ha pedido, en referencia a los episodios del 30 de julio en los que fallecieron al menos 140 personas. A la hora de explicar por qué se producen estas entradas, el ministro ha recordado las diferencias socioeconómicas de la frontera, con una renta anual que se sitúa en torno a 2.000 euros a un lado y 66.000 euros al otro.

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