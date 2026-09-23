El otoño arranca con tiempo de “pleno verano”: la Aemet mantiene los avisos por calor en estas regiones

Bañistas disfrutan de un día soleado en la playa de la Concha de San Sebastián, a 14 de septiembre de 2026. (EFE/Juan Herrero)

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Este miércoles, a las 2:05 de la madrugada ha empezado el otoño y lo ha hecho tras una jornada en la que los termómetros rozaron los 40 grados. Badajoz registró la temperatura más alta de la jornada en todo el país: 39,4 grados. Por detrás, pero muy cerca, se quedaron El Granado (Huelva) y Ribadavia (Ourense), en ambas con una máxima de 39 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Son temperaturas anormales para la época, más propias de julio y agosto que, según la actual previsión, seguirán marcando las primeras semanas de la estación. El organismo meteorológico espera que tiempo siga siendo de “pleno verano” durante los próximos días.

En un comunicado, el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, avisa de que “las temperaturas van a ser más altas de lo normal en toda España, especialmente los valores diurnos, que alcanzarán registros entre 5 y 10 grados superiores a los habituales para estas fechas, e incluso más de 10 grados en zonas de la mitad norte”. Este miércoles, el tiempo será muy estable y la probabilidad de precipitaciones muy baja en todo el país.

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“En general, se alcanzarán 32 a 34 grados en el nordeste de la península, en la meseta norte, en la zona centro y 34 a 36 grados en el sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y buena parte del interior de Andalucía, con más de 36 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir”, apunta Del Campo, que indica que las máximas estarán más de 10 grados por encima de lo normal en el sur de Galicia y noroeste de Castilla y León. En Canarias se superarán los 36 grados en el sur de las islas.

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Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos por calor en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan máximas de hasta 37 grados; en la provincia andaluza de Sevilla, donde el mercurio puede alcanzar los 38 grados; en el norte e interior de Extremadura, por máximas de 38 grados; y en Galicia por máximas de hasta 37 grados.

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Una nueva subida del mercurio

El jueves y el viernes, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, salvo en el Cantábrico, donde el primer día habrá un ascenso térmico notable y un descenso el día siguiente. No obstante, el viernes también subirán las temperaturas en el Mediterráneo.

De nuevo, “serán dos días con calor muy intenso para la época del año, entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en general y en zonas de la mitad norte más 10 grados por encima de lo normal”, insiste Del Campo. Se superarán los 34 grados en el interior de Galicia y del Cantábrico, también en el valle del Ebro y en buena parte del suroeste peninsular, incluso más de 36 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

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No habrá tregua durante las horas de sueño. Las noches serán cálidas para la época en la costa mediterránea y en la mitad sur de la península, donde los termómetros no bajarán de 20 grados, dando lugar a noches tropicales.

De cara al fin de semana, con mayor incertidumbre en el pronóstico, la Aemet espera el desplazamiento de un frente hacia el noroeste peninsular que bajaría los termómetros dando pie a “unas temperaturas que en general serían algo más bajas, pero todavía altas para la época”.