Sin lluvias y con calor de pleno verano a las puertas del otoño: estás son las regiones más afectadas por las altas temperaturas

Decenas de bañistas en la playa de Silgar, en Sanxenxo, en Pontevedra, a 18 de septiembre de 2026. (EFE/ Lavandeira)

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Al filo del otoño, que empezará el miércoles, España sigue sumida en un verano crónico que ya dura cinco meses. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que el tiempo siga siendo de “pleno verano” durante los próximos días. “Las temperaturas van a ser más altas de lo normal en toda España, especialmente los valores diurnos, que alcanzarán registros entre 5 y 10 grados superiores a los habituales para estas fechas, e incluso más de 10 grados en zonas de la mitad norte”, detalla en un comunicado el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

Este martes, por lo pronto, no se esperan can grades cambios. El tiempo será muy estable y la probabilidad de precipitaciones muy baja en todo el país. “En general, se alcanzarán 32 a 34 grados en el nordeste de la península, en la meseta norte, en la zona centro y 34 a 36 grados en el sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y buena parte del interior de Andalucía, con más de 36 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir”, apunta Del Campo, que indica que las máximas estarán más de 10 grados por encima de lo normal en el sur de Galicia y noroeste de Castilla y León. En Canarias se superarán los 36 grados en el sur de las islas.

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Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos por calor en la isla de Fuerteventura, con máximas de 34 grados; en el norte de Extremadura, por máximas de 36 grados; y en Galicia por máximas de hasta 37 grados.

El escenario del miércoles será similar al del martes: máximas generalizadas por encima de los 30 grados y por encima de los 35 en la mitad sur del país.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Una nueva subida del mercurio

El jueves y el viernes, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, salvo en el Cantábrico, donde el primer día habrá un ascenso térmico notable y un descenso el día siguiente. No obstante, el viernes también subirán las temperaturas en el Mediterráneo.

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De nuevo, “serán dos días con calor muy intenso para la época del año, entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en general y en zonas de la mitad norte más 10 grados por encima de lo normal”, insiste Del Campo. Se superarán los 34 grados en el interior de Galicia y del Cantábrico, también en el valle del Ebro y en buena parte del suroeste peninsular, incluso más de 36 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

No habrá tregua durante las horas de sueño. Las noches serán cálidas para la época en la costa mediterránea y en la mitad sur de la península, donde los termómetros no bajarán de 20 grados, dando lugar a noches tropicales.

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De cara al fin de semana, con mayor incertidumbre en el pronóstico, la Aemet espera el desplazamiento de un frente hacia el noroeste peninsular que bajaría los termómetros dando pie a “unas temperaturas que en general serían algo más bajas, pero todavía altas para la época”.