España

Las vacunas que quedan por ponerse más allá de la gripe o el covid

El calendario de vacunación español se alarga hasta los 65 años

Una profesional de la salud con uniforme azul y guantes azules inyecta el brazo de una persona adulta con camisa de rayas, que toca un apósito.
Una profesional de la salud administra la vacuna contra la hepatitis A a una persona adulta en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las vacunas son una de las estrategias más efectivas para prevenir las infecciones víricas. Refuerzan el sistema inmunitario, reducen el riesgo de infección y atenúan la gravedad de enfermedades que pueden ser mortales o dejar discapacidades permanentes. Su función es preparar al organismo para responder ante microorganismos como virus y bacterias antes de que provoquen la enfermedad.

Las vacunas enseñan al organismo a defenderse de virus y bacterias y reducen tanto la probabilidad de infección como su gravedad. Con ellas, se ha logrado reducir e incluso erradicar enfermedades graves, como el tétanos, la difteria, el sarampión, las paperas, la rubéola, la tos ferina, la meningitis y la poliomielitis. Es por ello que en España se elabora cada año un calendario de vacunación que marca las pautas y dosis a recibir según la edad y las diferentes patologías crónicas que puede sufrir la población.

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Cuando somos pequeños, son nuestros padres los que se encargan de seguir las pautas del médico y agendar la cita para inmunizarnos contra la difteria, la varicela o el sarampión. Pero según pasan los años, aparecen otras amenazas para nuestra salud, mientras que otras de las protecciones que recibimos requieren un recuerdo.

Las vacunas después de los 14 años

En la imagen de archivo, un joven observa cómo preparan la vacuna contra la meningitis, en un ambulatorio de España. Efe/David Aguilar.
En la imagen de archivo, un joven observa cómo preparan la vacuna contra la meningitis, en un ambulatorio de España. Efe/David Aguilar.

A los 14 años en España se administra de forma sistemática la vacuna frente a la difteria y el tétanos. A las niñas, además, se les administra la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), responsable de la mayoría de cánceres de útero en el mundo.

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Hasta hace poco, estas dosis se reservaban para las mujeres, pero recientemente el Ministerio de Sanidad ha ampliado la población diana a los adolescentes. Actualmente, se realiza una captación activa de todos los no vacunados contra el VPH, también para las personas que solo recibieron una dosis. Esta vacuna se recibe hasta los 18 años.

El calendario de vacunación no vuelve a incluir más dosis hasta llegar a la tercera edad. En ese momento, se recomienda la vacunación contra la enfermedad neumocócica, así como la vacuna contra el herpes zóster. En este último caso, se administrarán dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas. Además, se podrán captar progresivamente cohortes entre 66 y 80 años, comenzando por la población que cumple 80 años.

Más allá de estas vacunas, existen indicaciones especiales para personas pertenecientes a grupos de riesgo. Es el caso, por ejemplo, de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS). Esta dosis se suele administrar en los primeros meses de vida, pero también se indica para población adulta si sufren:

  • Cáncer hematológico y cáncer no hematológico.
  • Errores innatos de inmunidad.
  • Infección por VIH.
  • Diálisis.
  • Síndrome de Salida Torácica o pacientes en espera de trasplante.
  • Personas mayores de 60 años institucionalizadas en residencias de mayores.
Imagen de archivo de la vacunación de una mujer embarazada. (Europa Press)
Imagen de archivo de la vacunación de una mujer embarazada. (Europa Press)

Para mujeres embarazadas, se recomienda la vacunación contra la difteria, tétanos y tosferina. En concreto, se administra una dosis a partir de la semana 27 y, prefriblemente, antes de la semana 28 de gestación.

Vacuna de la gripe y el covid

Los grupos de riesgo deben también acudir a su médico cada año para vacunarse contra la gripe y el covid-19. En concreto, estas dosis se recomiendan para embarazadas en cualquier momento de la gestación, así como para el personal sanitario y sociosanitario, por su contacto directo con pacientes que pueden presentar un mayor riesgo.

La vacuna de la gripe se aconseja también al personal de escuelas infantiles y centros de educación infantil, así como a quienes están expuestos laboralmente de forma directa a animales. Entre las situaciones clínicas que elevan el riesgo de complicaciones figuran el tabaquismo, la enfermedad celíaca, las fístulas de líquido cefalorraquídeo y contar con un implante coclear o estar a la espera de recibirlo.

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